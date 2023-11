Matjaž Kek je zažvižgal, napočil je trenutek resnice

Prihajajo dnevi, ko bodo srca slovenskih ljubiteljev nogometa utripala v posebnem ritmu. Pred izbranci Matjaža Keka je prvovrstna priložnost, kakršna se jim v zgodovini še ni ponudila. Slovenija ima prvič, odkar se je pred tremi desetletji pridružila evropski nogometni družini, zelo lepo priložnost, da si zagotovi nastop na velikem tekmovanju že po skupinskem delu! Lahko ji uspe celo že krog pred koncem.

Pred Slovenijo je izjemna priložnost, da si zagotovi nastop na Euru 2024. Foto: www.alesfevzer.com

Če bi v petek v gosteh zadala boleč udarec prvemu favoritu skupine, ki so mu v zadnjih dneh pokvarile razpoloženje številne poškodbe zvezdniških imen, bi si Slovenija že zagotovila vstopnico za Euro 2024, hkrati pa si tudi že zagotovila končno prvo mesto v skupini. Tako visoko ni končala kvalifikacijskega ciklusa še nikdar. Zato srca navijačev utripajo pospešeno, napočil je trenutek resnice, največji izziv, s katerim se bo spoprijela slovenska reprezentanca po letu 2010.

Mlakar: Skušamo ostati na realnih tleh

Jan Mlakar se je zasidral v udarni enajsterici Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com Če med privrženci ne manjka evforije, o tem pričajo tudi že davno pošle vstopnice za sklepno dejanje kvalifikacij, domačo tekmo s Kazahstanom (20. novembra bodo Stožice polne do zadnjega kotička, prihaja tudi 400 navijačev iz Kazahstana), pa v taboru reprezentance, kjer so se nogometaši prvič srečali po slabem mesecu in uspešnem gostovanju v Belfastu (1:0), ni čutiti napetosti. Vsaj navzven. Prevladuje dobra energija, samozavest po štirih zaporednih jesenskih tekmah še ni bila na tako visoki ravni, a Kekovi izbranci vseeno nočejo poleteti in izgubili stika z realnostjo.

Želijo ostati trdno na tleh, zato bodo v petkovo srečanje z Dansko vstopili ponižno. S spoštovanjem do tekmeca, ki v evropskih nogometnih krogih še vedno kotira kot ena najmočnejših izbranih vrst na stari celini, a tudi zaupanjem v svojo kakovost, ki so jo tekmeci v kvalifikacijski skupini H že večkrat izkusili. In večinoma proti Sloveniji doživljali neuspeh. ''Skušamo ostati na realnih tleh. Blizu smo Euru, ampak še vedno zelo daleč,'' pojasnjuje Jan Mlakar, ki se je ustalil v začetni enajsterici na levi strani zvezne vrste. O preboju na evropsko prvenstvo razmišlja od začetka kvalifikacij, podobno velja tudi za soigralce. Motiv in želja sta ogromna, to bi bil uspeh, ki bi nogometno Slovenijo znova spravil na evropski zemljevid.

Manjkala le Oblak in Zajc

Adam Gnezda Čerin, Jaka Bijol in Benjamin Šeško predstavljajo svetlo prihodnost slovenskega nogometa. Foto: www.alesfevzer.com Na prvem treningu sta manjkala samo kapetan Jan Oblak, ki je pred petimi meseci zaradi poškodbe vratu izpustil dvoboj med Slovenijo in Dansko v Ljubljani (1:1), takrat je med vratnici samozavestno stopil Matevž Vidovšek in pustil dober vtis, tokrat pa zaradi poškodbe ne bo mogel pomagati reprezentanci, ter Miha Zajc. Oba sta imela klubske obveznosti v nedeljo zvečer, zaradi letalskih povezav pa zamudila na uvodni trening, ki se je začel s tradicionalnim selektorjevim piskom.

Mariborčan, ki je pred 13 leti vodil Slovenijo na svetovnem prvenstvu, zdaj pa se mu obeta lepa priložnost, da to izkusi še na največjem nogometnem tekmovanju, kar ga premore Evropa, je zbral varovance sredi igrišča, nato pa s piščalko označil uradni začetek operacije Danska.

Kako je selektor Matjaž Kek označil začetek "operacije Danska":

Začel se je prvi trening, do četrtkovega odhoda v Skandinavijo jih čakajo še trije, že jutri se bosta soigralcem pridružila tudi Oblak in Zajc. Prvič je s člansko reprezentanco treniral novopečeni norveški prvak Nino Žugelj, lepo je bilo videti tudi Erika Janžo in Petra Stojanovića, ki zaradi zdravstvenih težav v zadnjih tednih nista igrala, a bi lahko v petek že pomagala slovenski reprezentanci. Ker sta oba standardna člana udarne enajsterice, bi bila njuna pomoč še toliko pomembnejša.

Jaka Bijol v petek ne bo imel opravka z najboljšim danskim strelcem Rasmusom Hojlundom, ki je zadel v polno tudi na junijski tekmi v Ljubljani. Foto: www.alesfevzer.com

V slovenskem taboru imajo več sreče z zdravjem najboljših igralcev kot na Danskem, kjer so morali s seznama prečrtati kapetana Simona Kjaera, najboljšega strelca Rasmusa Hojlunda in izkušenega dirigenta zvezne vrste Christiana Eriksena. ''Danska je reprezentanca z velikim številom napadalcev, ki bodo lahko nadomestili Hojlunda. Kdorkoli bo igral, bo zelo kakovosten,'' opozarja obrambni steber Slovenije Jaka Bijol.

Če se Kekovi četi na Danskem ne bi izšlo po željah, bi imela prihodnji ponedeljek v razprodanih Stožicah proti Kazahstanu še eno zaključno žogico. Za uresničitev sanj bi potrebovala le točko.

Kaj so povedali slovenski nogometaši pred treningom? (prispevek Planet TV):

Slovenski nogometaši, kar zadeva petkovo tekmo v Köbenhavnu, v en glas napovedujejo lov na zmago. Če bi zmagali na Danskem, bi dvomilijonska Slovenija lahko rajala dolgo v noč in odpirala šampanjce. To bi bil najlepši nogometni večer po letu 2009 in sladki zmagi nad Rusijo, ko je Zlatko Dedić v Ljudskem vrtu popeljal Slovenijo na SP 2010.

Bijol: Vsak ve, kakšne so njegove naloge

Kapetan Olimpije Timi Max Elšnik je odpravil zdravstvene težave, kar je selektorja zagotovo spravilo v dobro voljo. Foto: www.alesfevzer.com ''Lepo je imeti vajeti v svojih rokah, dve zaključni žogici, a ne smemo preveč razmišljati o tem, da imamo dve možnosti. Moramo iti iz tekme v tekmo, zdaj razmišljamo le o Danski,'' pojasnjuje Mlakar, ki črpa samozavest iz dobre forme in zmagovitega niza. ''Dobro se razumemo, na igrišču vse poteka avtomatsko. Smo samozavestni, verjamemo v svojo kakovost, imamo vrhunske igralce in dobro stojimo kot ekipa. Rezultati so dokaz. Zdaj nas čaka še zadnji korak, potem pa gremo naprej,'' je največje vrline slovenske reprezentance, ki v zadnja dva kroga vstopa s prvega mesta, naštel nogometaš Pise.

O tem, kaj krasi Slovenijo, je bil gostobeseden tudi Bijol. ''To je kompaktnost. Vsak na igrišču ve, kaj mora narediti, da ostanemo dobro povezani. Vsak ve, kakšne so njegove naloge, in jih opravlja stoodstotno,'' je na Brdu pri Kranju povedal obrambni steber slovenske reprezentance, ki je s soigralci, med katerimi je še kako pomemben vratar Oblak, v kvalifikacijah nanizal že tri tekme brez prejetega zadetka. To želi zadržati tudi v prihodnje.

Benjamin Šeško pri 20 letih predstavlja največje slovensko orožje v napadu. Foto: www.alesfevzer.com

''Moramo ostati isti in se držati principov, ki so nas pripeljali do tega, da lahko zdaj govorimo o teh stvareh. Zadnji dve tekmi moramo odigrati tako kot prejšnje. Če pokažemo to, kar smo na prejšnjih tekmah, in dodamo še nekaj energije, bomo brez skrbi odigrali dve dobri tekmi,'' je optimističen Korošec. Če bo le Slovenija ponovila predstave, s katerimi je denimo prejšnji mesec razorožila Finsko (3:0 v Ljubljani) in Severno Irsko (1:0 v Belfastu).

Gorenc Stanković: Sanje so zelo blizu, a ...

Jon Gorenc Stanković med Žanom Karničnikom in Miho Blažičem, ki naj bi, če ne bo prišlo do nenačrtovanih sprememb, sestavljala slovensko obrambo na Danskem. Foto: www.alesfevzer.com Če bo uspešna, bodo slovenski nogometaši prvič po letu 2010, skupno pa četrtič, udeleženci velikega tekmovanja. To je velika želja tudi Jona Gorenca Stankovića, ki blesti v dresu graškega Sturma in se je v nedeljo v Celovcu vpisal med strelce, v izbrani vrsti pa lahko zaigra tako v zvezni vrsti kot tudi v obrambi.

''Vsak, ki igra nogomet v Sloveniji, si želi iti na veliko tekmovanje in sanja o tem. Zdaj so sanje zelo blizu, a še vedno daleč. Najprej sledi prva tekma z Dansko,'' je na zboru reprezentance na Gorenjskem povedal nekdanji nogometaš Domžal in podobno kot kolega Mlakar in Bijol dodal, da igra Slovenija na vsaki tekmi za zmago. Tako bo tudi v petek na Danskem. Na razprodanem Parknu, kjer lahko Kekova četa pokvari dansko zabavo.