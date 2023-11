Kurtić: Vemo, kaj nam ti tekmi prinašata, a ne delamo drame

Sredin opoldanski trening v nacionalnem nogometnem centru na Brdu pri Kranju je potekal v idiličnem sončnem vremenu in ob prijetnih jesenskih temperaturah. Tudi razpoloženje v slovenski reprezentanci je zelo dobro. Selektor Matjaž Kek tudi nima toliko težav s poškodbami kot njegova kolega v danski in kazahstanski reprezentanci. Manjka sicer David Brekalo, načeti pa so Petar Stojanović, Erik Janža in Timi Max Elšnik, a še niso odpisani za zadnji dve tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024. Medtem so poškodovani trije ključni člani Danske: Christian Eriksen, Rasmus Hojlund in kapetan Simon Kjaer. Zvezdnik kazahstanske reprezentance Bahtior Zajnutdinov pa je na zadnji tekmi turške lige dobil komolec v obraz, tako da je bil takoj po njej komaj prepoznaven.

As if Beşiktaş didn't already had too many problems, they are also plagued by injuries.



Masuaku, Cenk and Aboubakar were already out, then Zaynutdinov had to be subbed out after an arm hitting his face, he even had to go to the hospital (down here a picture of him published). ++ pic.twitter.com/dWbG31WAY4 — Football in Türkiye ⚽️🇹🇷 (@KaralarOsman1) November 12, 2023

Kurtić: Tista tekma s Švico se še vedno vrti v naših glavah

Kurtić je pred desetimi leti že doživel razočaranje v kvalifikacijah. V boju za SP 2014 so zaostali za Švico in Islandijo. Pa so imeli možnosti za drugo mesto v skupini vse do zadnje tekme. Foto: www.alesfevzer.com Slovenija je po štirih zaporednih tekmah v odličnem položaju za uvrstitev na Euro 2024. Ima 19 točk, toliko kot Danska, in štiri več od Kazahstana. In prav ti dve reprezentanci sta zadnja dva nasprotnika v teh kvalifikacijah. "Zavedamo se, kaj nam ti dve tekmi prinašata, vendar ne delamo drame. Delamo enako kot doslej, treniramo, se družimo, saj je to tisto, kar nas je pripeljalo do sem. Pristop mora biti pravi, pa bo prišel tudi rezultat," je pred sredinim treningom povedal Jasmin Kurtić. "Danska je zelo kakovostna reprezentanca, čeprav manjkajo nekateri igralci. Pričakujemo veliko dinamike v njihovi igri. Igrajo doma, tako da bomo morali biti na igrišču zelo dobro taktično postavljeni in paziti na razdalje med linijami oziroma igralci. Pomembna bo tudi komunikacija. Dali bomo vse od sebe, da onemogočimo njihovo zmago."



Slovenija je z Dansko v teh kvalifikacijah doma igrala neodločeno 1:1. Foto: Grega Valančič/Sportida Kurtić ima s 87 nastopi za Slovenijo od trenutne ekipe največ reprezentančnih izkušenj. In najbolj živ spomin na eno večjih razočaranj doslej. V kvalifikacijah za SP 2014 so po treh zaporednih zmagah v zadnjem krogu izgubili s Švico in na tretjem mestu (za Švico in Islandijo) ostali tudi brez dodatnih kvalifikacij. "Tista tekma s Švico se še vedno vrti v naših glavah. V življenju je treba doživeti težke trenutke, da lahko prideš na visoko raven, saj lahko na podlagi preteklih izkušenj narediš nekatere stvari drugače." Kurtić na petkovi tekmi prepušča vlogo favorita Dancem. "Danska naj bo tudi tokrat favorit, to imamo raje. Na igrišču se vselej pokaže, kdo je boljši. Ne samo po kakovosti, pomembna bo tudi ekipa, ki diha kot eno, ki komunicira, ki se bori za vsako žogo," verjame v slovensko kakovost in pravi, da bosta tekmi z Dansko in Kazahstanom za večino fantov najpomembnejši v njihovih karierah.

Vipotnik: Za mano je najlepši konec tedna v Bordeauxu

Žan Vipotnik Foto: www.alesfevzer.com Slovenska reprezentanca trenutno sicer temelji na mladih nogometaših, tu ni le Benjamin Šeško, vse bolj nase opozarja tudi Žan Vipotnik. Napadalec Bordeauxa je pretekli konec tedna navdušil v drugi francoski ligi, ko je Annesyju zabil dva gola ter podal za tretjega (za zmago s 3:1). "Za mano je najlepši konec tedna v Bordeauxu, saj smo igrali zelo dobro tekmo in vknjižili pomembno zmago. Tudi sam sem zadovoljen s svojo predstavo, tako da mi je bilo precej lažje priti v reprezentanco po dveh doseženih zadetkih," je dejal nekdanji napadalec Maribora. "Danci imajo zelo kakovostno ekipo in kljub odsotnosti nekaterih igralcev težko rečem, da so oslabljeni. Svojo kakovost nenehno potrjujejo na velikih tekmovanjih, prejemajo malo zadetkov, kar pa je po drugi strani tudi dodatna motivacija za nas, napadalce. V vsakem primeru pričakujem dinamično reprezentanco s trdo obrambo." Vipotnik je za člansko reprezentanco debitiral letos marca ter doslej nastopil na sedmih tekmah in zabil dva gola.