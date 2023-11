"Nihče ni niti verjel, da je Slovenija sposobna česa takšnega"

Pravljica. To je beseda, ki predstavlja nekaj veličastnega, prelepega in težko predstavljivega. Slovenski nogomet jo je občutil že večkrat. Oseba, ki to ve zelo dobro, je Rudi Zavrl. In kaj bi lahko bilo bolj pravljičnega od tega, da nekdanji predsednik aktualnemu prvemu možu slovenskega nogometa, ki je ravno v četrtek dopolnil okroglih 60 let, zaželi nekaj tako čudovitega, kot je nastop Slovenije na Euru 2024? Skoraj nič. Čestitke so odmevale v letalu, predsedniku so od srca zaploskali tudi Jan Oblak, Benjamin Šeško in druščina.

Pravljice se dogajajo tudi v življenju. Šport ni pri tem prav nobena izjema. In kaj bi bilo slajšega, kot pozdraviti novo slovensko nogometno pravljico ravno v deželi, ki je po zaslugi Hansa Christiana Andersena postala znamenita prav po tej literarni prvini?

Rudi Zavrl se je na pot v Köbenhavn odpravil z zvrhano mero optimizma. Prepričan je, da bo Slovenija prihodnje leto nastopila v Nemčiji in že četrtič okusila slast udeležbe na velikem tekmovanju.

"Prav je, da gremo na Euro. Že večkrat smo bili blizu," pravi nekdanji prvi mož slovenskega nogometa, ki je pred več kot dvema desetletjema na EP 2000 in SP 2002 prejemal številne čestitke stanovskih kolegov, ko se je Slovenija, ena manjših evropskih držav, spektakularno uvrstila na obe veliki tekmovanji in družila z elito. Od leta 2010 tega ni več počela. Ni več stopila na največji oder, kar pa bi se lahko spremenilo že zelo hitro, morda celo danes, saj potekajo kvalifikacije za Euro 2024, kjer Sloveniji kaže več kot imenitno. Dva kroga pred koncem ciklusa vodi.

Zapeli predsedniku, ki si želi še najlepšega darila

Radenko Mijatović po prihodu na Dansko. Foto: R. P. Kekova četa je bila na poti na Dansko deležna popolnega miru in osame. Že vkrcanje na letalo na Gorenjskem je potekalo ločeno. Najprej novinarji in drugi gostje krovne zveze, med njimi je bilo kar nekaj predstavnikov sponzorjev, nekaj minut za njimi pa še nogometaši. Malce po vzletu z Brnika je spregovoril glavni pilot. Pisal se je Korošec. V imenu posadke je dragocene nogometne goste na letalu pozdravil z besedami: "Ponosni smo, da lahko danes peljemo slovensko reprezentanco na tako pomembno tekmo, kjer si seveda želimo polnega izkupička. V veliko veselje mi je, da v imenu posadke in vseh zaposlenih na NZS ter v imenu reprezentance predsedniku Radenku Mijatoviću zaželim vse najboljše ob rojstnemu dnevu," je še povedal vodja posadke.

Glede na njegov priimek je morda simbolično nakazal, da bi lahko na Danskem zvečer zablestel Jaka Bijol ali pa Žan Karničnik, ponosna Korošca v državnem dresu. Kmalu po tem, ko je svoje povedal pilot, pa se je iz zvočnikov zaslišala še rojstnodnevna pesem: "Vse najboljše, dragi predsednik, vse najboljše za te," so zapeli vsi potniki, nato je sledil glasen aplavz. In to simbolično skoraj takrat, ko je letalo z drago nogometno pošiljko letelo nad Berlinom, ki bo prihodnje leto gostil finale evropskega prvenstva!

Slovenski nogometaši so zaploskali predsedniku NZS za 60. rojstni dan in mu zapeli rojstnodnevno pesem. Foto: www.alesfevzer.com

Do mikrofona je pristopil še slavljenec, ki je pred tem prejel imenitno darilo, dres slovenske reprezentance, na katerem je bilo izpisano njegovo krajše ime Rade, ob njej jubileju primerna številka 60, na njej pa še podpisi vseh reprezentantov. "Prijetno sem presenečen. Hvala lepa za darilo, ki ga bom imel večno, za najlepše mogoče darilo pa sem prepričan, da boste poskrbeli vsi. Najlepša hvala vsem," je dejal predsednik Mijatović, ki si seveda želi, da bi se nogometaši uvrstili na Euro 2024. S tem bi bilo njegovo praznovanje 60. leta popolno, s tem bi doživel nekaj, kar so izmed Slovencev le še Rudi Zavrl (dvakrat) in Ivan Simič (enkrat).

"Nihče ni niti verjel, da je Slovenija sposobna česa takšnega"

Prvi, sicer častni predsednik zveze je bil prisoten na letalu in z veseljem pokramljal za Sportal. "Radenku sem voščil že v četrtek zjutraj in mu napisal, da če ne že v petek, bo pa najlepše športno darilo prišlo v ponedeljek," nam je na Gorenjskem, preden je iz Slovenije proti Skandinaviji poletelo letalo z dragoceno nogometno slovensko zasedbo, zaupal Zavrl.

Sprejem slovenske nogometne reprezentance pri državnikih leta 2001 po uvrstitvi na SP 2002. Takrat je bil prvi mož NZS Rudi Zavrl. Foto: www.alesfevzer.com

Ko se je Katančeva zlata četa uvrščala na največja tekmovanja, je oral ledino slovenskega nogometa. "To, kar se je dogajalo nam, se je redkokomu. Tekmovati smo začeli leta 1994, nato pa bili v naslednjih treh desetletjih štirikrat na velikih tekmovanjih. Pa še dvakrat v play-offu. Takrat, ko smo začeli, ni tega od nas pričakoval nihče. Nihče ni niti verjel, da je Slovenija sposobna česa takšnega," je Rudi Zavrl samozavestno med slovenske uspehe že prištel uvrstitev na Euro 2024, kar bi bilo četrto veliko tekmovanje. Slovenija se nanj še ni uvrstila, a je zelo zelo blizu.

Spet se bo veselil ves narod, ponovil bi se lahko Amsterdam

Rudi Zavrl je bil predsednik NZS na EP 2000 in SP 2002, Ivan Simič pa na SP 2010. Foto: www.alesfevzer.com Danes bi ji za preboj zadostovala zmaga nad Dansko, v primeru senzacije San Marina v Kazahstanu pa celo manj. "Upam na najboljše," se je diplomatsko popravil nekdanji predsednik krovne zveze, ki, odkar je zapustil odgovorni položaj na zvezi, nogometno dogajanje spremlja kot navijač in stiska pesti za slovensko reprezentanco.

"Bi bil pa res čudak, če Sloveniji po vsem tem ne bi želel najboljšega. Zelo sem vesel, da zveza dela dobro, da je v reprezentanci spet prisotna prava generacija in da se bo spet veselil ves narod najbrž s tako množičnim odhodom v Nemčijo, kot je bila množična obiskanost Amsterdama leta 2000," ne bo nikoli pozabil veličastnih prizorov s tekme EP 2000 med Slovenijo in Španijo, ki jo je v Amsterdamu na sloviti Areni v živo spremljalo več kot deset tisoč slovenskih ljubiteljev nogometa.

V Amsterdamu je dvoboj med Slovenijo in Španijo v živo spremljalo več kot deset tisoč slovenskih navijačev. Foto: Reuters

Amsterdam še danes velja za največje romanje slovenskih športnih navdušencev v tujino. Ker je Nemčija še bližje kot Nizozemska, slovenski navijači pa bi se lahko dokopali še do večjega števila vstopnic kot leta 2000, bi lahko prihodnje leto kateri izmed spektaklov v Nemčiji še presegel rekorden obisk v Amsterdamu. Kdo ve.

Predsednik NZS dva dneva starejši od legendarnega Danca

Legendarni Peter Schmeichel, eden najboljših danskih nogometašev vseh časov, bo v soboto dopolnil 60 let. Foto: Guliverimage Če bi se Slovenija uvrstila na Euro 2024, bi se prvič kot predsednik zveze na velikem tekmovanju predstavil Radenko Mijatović. V četrtek, ko je reprezentanca odpotovala v Köbenhavn, je dopolnil okroglih 60 let. Tako je od legendarnega danskega nogometaša Petra Schmeichla starejši natanko dva dneva. Nekdanji čuvaj mreže, ki je reprezentančno kariero sklenil ravno na tekmi proti Sloveniji, Danci so bili takrat boljši s 3:0, bo 60. rojstni dan proslavljal v soboto. Če bi se uresničila želja slovenskih navijačev in bi Kekova četa v petek osvojila Parken, bi se Slovenija že uvrstila na Euro 2024, Danci pa bi za svojo usodo trepetali vse do zadnjega kroga. Mijatović bi lahko tako užival ob svojem jubileju, oče danskega kapetana Kasperja Schemichla pa bi praznoval s cmokom v grlu.

Zavrl je dvakrat v življenju doživel, kako je biti predsednik zveze udeleženke velikega tekmovanja. Je bilo takrat zanj lepo, odgovorno, stresno ali obremenjujoče? "Stresno? Kje pa. Takrat mi je bilo zagotovo lepo. Lepo in nič drugega. Takrat malce lažje pozabiš na vse težje trenutke, dosežen je tudi osebni cilj. Kako pa bi lahko bilo drugače, kot da se človek počuti dobro, če doseže neki cilj," se rad spominja EP 2000 in SP 2002. Pa čeprav je krstni nastop Slovenije na največjem tekmovanju na svetu zaznamovala afera, po kateri je obveljala njegova beseda, ko se je moral zaradi nesoglasij odločiti med selektorjem Srečkom Katancem in najboljšim igralcem Zlatkom Zahovićem.

Generacija, ki diha kot eno

Benjamin Šeško spada med najboljše mlade napadalce v Evropi. Foto: www.alesfevzer.com Kako pa aktualno Kekovo zasedbo, ki se spogleduje s prebojem na Euro 2024, doživlja kot nekdanji nogometaš? Svojčas je bil vrhunski napadalec, v slovenski izbrani vrsti pa na tem igralnem mestu blesti Benjamin Šeško, ki je z 20 leti eden najbolj nadarjenih mladih nogometašev v Evropi.

"Spet se je zbrala takšna generacija, ki se je ujela in diha kot eno. Igralci so kompatibilni drug z drugim. So tekmovalni, igrajo na rezultat, kar je v redu. Imamo ekipo, ki obeta," ga najbolj veseli, da je v reprezentanci ogromno mladih nogometašev, a so številni med njimi že tako zreli, da so postali nosilci, kar predstavlja dobrodošel kapital za prihodnost slovenskega nogometa.

Ta že od leta 2010 pogreša reprezentanco na velikem tekmovanju, zdaj pa bi se lahko čakanje končalo. Morda že v petek, morda pa v ponedeljek. Tako razmišlja tudi nekdanji predsednik Zavrl. "Proti Danski ne bo lahko. Ko smo mi igrali na Danskem, smo vedno dobivali po tri ali štiri zadetke, ampak saj je prav, da se tradicija prekinja," se spominja neprepričljivih gostovanj Slovenije na stadionu Parken, ko so z 0:4 izgubili v kvalifikacijah za SP 1998 in z 0:3 v prijateljski tekmi leta 2001, ko je reprezentančno kariero sklenil Peter Schmeichel.

Rudi Zavrl je leta 2007 na vroči selektorski stolček posadil Matjaža Keka. Danes bo zanj stiskal pesti v Köbenhavnu. Foto: www.alesfevzer.com

"Danes ne bo lahko proti Danski, a na vsaki tekmi je treba igrati na zmago. Če nam bo uspelo, nam bo, če ne, pač ne in bomo imeli novo priložnost v ponedeljek. Tisto pa je zadeva, ki jo bomo, v to sem prepričan, obrnili v svojo prid," je dal vedeti, da je prepričan v to, da če Kekova četa pred tem ne bo zmagala na Danskem, v ponedeljek ne bo zapravila priložnosti v razprodanih Stožicah proti Kazahstanu. In ostala nepremagana.

In prihodnje leto? "Najbrž si bom na Euru v Nemčiji že ogledal kakšno tekmo Slovenije. Ni vrag, da si je ne bi, saj bo evropsko prvenstvo blizu," bi z veseljem, posebnim ponosom in častjo spremljal obračune Slovenije na Euru v Nemčiji. In je tudi prepričan, da si jih bo. Iz ust častnega predsednika NZS v božja ušesa!