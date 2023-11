Danci spisali novo pravljico, Slovenija lahko svojo v ponedeljek

Danska po zaslugi Hansa Christiana Andersena velja za deželo pravljic. Življenje v barvitem in bogatem Köbenhavnu, kjer se zaradi številnih stojnic že čuti vonj po božičnih dobrotah, je lepo. Dancem so polepšali življenje še nogometaši. Z zasluženo zmago (2:1) nad Slovenijo so si zagotovili prvo mesto v skupini H in nastop na Euru 2024, Kekovo četo, katero je na razprodanem Parknu bodrilo kar 600 slovenskih navijačev, pa v ponedeljek čaka druga zaključna žogica. Doma proti Kazahstanu, takrat tudi z Andražem Šporarjem in Petrom Stojanovićem.

Danska : Slovenija 2:1 (1:1) Stadion Parken, gledalcev 35.608, sodniki: Sanchez, Cabanero in Prieto (vsi Španija).

* Strelci: 1:0 Mahele (26.), 1:1 Janža (30.), 2:1 Delaney (54.).

* Danska: Schmeichel, Christensen, Vestergaard, Andersen, Kristiansen (od 85. Kristensen), Noergaard (od 46. Jensen), Hoejbjerg, Maehle, Delaney (od 75. Hjulmand), Wind (od 86.Dolberg), Poulsen (od 90. Lindstroem).

* Slovenija: Oblak, Janža (od 62. Drkušić), Bijol, Blažič, Karničnik, Mlakar (od 86. Zajc), Elšnik (od 62. Kurtić), Gnezda Čerin, Verbič (od 73. Lovrić), Šeško (od 73. Gorenc Stanković), Vipotnik.

* Rumena kartona: Noergaard; Elšnik.

* Rdeči karton: /.

Danci so pred 31 leti postali evropski prvaki, pred dvema letoma so v polfinalu Eura namučili Anglijo, zdaj pa so si zagotovili nov nastop na evropskem prvenstvu. Ne bodo zamudili spektakla v Nemčiji, Slovence pa čaka še napornih 90 minut proti Kazahstanu, ko si ne smejo privoščiti poraza. Neugoden niz gostovanj pri prvih favoritih kvalifikacijskih skupin se je žal nadaljeval. Slovenija je na 15. takšnem gostovanju doživela še 14. poraz. Še nikoli ni zmagala.

Na slovenski zastavi pisalo Trst je naš

V petek je bilo dolgo v zraku nekaj velikega. Da se v petek, 17. novembra 2023 v Köbenhavnu igra poseben dvoboj, je potrdilo že število slovenskih navijačev. Na gostovanju reprezentance, zlasti tako daleč, jih že dolgo ni bilo tako veliko. Na Dansko, na sever Evrope, se jih je odpravilo kar 600. Prišli so iz malodane vseh koncev Slovenije, med njimi so bili tudi zamejci, ki so izobesili slovensko zastavo z napisom Trst je naš.

Navijanju je dajal ritem boben, brez katerega si Združeni navijači Slovenije (ZNS) ne znajo več predstavljati obiska dvoboja izbrane vrste. Slovenski nogometaši so bili deležne velike spodbude. Kot prvi je ovacije in skandiranje doživel Jan Oblak, ko je prišel na zelenico in se začel ogrevati s stanovskimi kolegi.

Foto: Reuters

Fantje so se vrnili v mesto

Ko so prispeli na zelenico Danci, so se iz zvočnikov zaslišali zvoki uspešnice Thin Lizzy ''The boys are back in town''. Fantje so se vrnili v mesto. Vedno, ko Danska pride v Köbenhavn, napolni stadion Parken. Razprodan je bil že 13. zapored. Nedavno je doživel tudi odmevno senzacijo, ko je Köbenhavn v ligi prvakov spravil v zadrego Manchester United in zmagal s 4:3. To je torej stadion, na katerem ne zmagujejo vedno favoriti, kar je že tako motivirani in samozavestni Kekovi četi le še povečevalo upanje, da bi lahko v gosteh premagali Dansko in se prvič po letu 2010 uvrstili na veliko tekmovanje.

Mariborčan ni želel tvegati. Andraža Šporarja ter Petra Stojanovića, ki bi v primeru novega rumenega kartona bila primorana izpustiti ponedeljkov dvoboj s Kazahstanom, je pustil na klopi. Tako je Benjaminu Šešku v konici napada delal družbo njegov cimer Žan Vipotnik, Slovenija je zaigrala z napadalcema, starima komaj 20 in 21 let. Reprezentanci bosta tako lahko dala še ogromno. Namesto Stojanovića se je na desni strani zvezne vrste predstavil Benjamin Verbič, ki odlično pozna stadion Parken, saj je na njem več sezon nastopal in osvajal lovorike za Köbenhavn.

Foto: Reuters

Wind že videl žogo v mreži, a je Oblak ...

Začelo se je tako, kot bi bilo za pričakovati, če gostitelja žene naprej bučnih 40 tisoč navijačev. Spektakularni uvod v tekmo, manjkal ni niti ognjemet kot tudi krasna koreografija v rdečem in belem, ki je okrasila največje tribune, je domače nogometaše spremenila v bojevnike. Selektor Matjaž Kek je opozarjal na ta dejavnik, kaj pomeni Dancem energija polnega Parkna. V prvem polčasu so to kmalu občutili na svoji koži. Čeprav je pri gostiteljih manjkalo kar nekaj pomembnih igralcev, so Slovenci hitro občutili nevarnost. Danski pritisk vendarle ni obrodil sadov. V 12. minuti bi lahko, Jonas Wind je po natančnem strelu z glavo že videl žogo v mreži, a je škofjeloška hobotnica z izjemnim refleksom z roko preprečila zgodnje vodstvo Skandinavcev.

Danci so večkrat protestirali pri španskem sodniku Joseju Marii Sanchezu, da bi si Slovenci zaradi ostrih prekrškov zaslužili rumene kartone, v napadu pa večkrat iskali potezo preveč, zaradi katerega si je lahko slovenska obramba oddahnila. Vsaj v uvodnih 20 minutah. Nato pa se je dogajalo na polno. V 23. minuti je Joakim Maehle po strelu z bližine že premagal Oblaka, a je bil pred tem storjen prekršek nad Erikom Janžo. Bil je tudi v nedovoljenem položaju.

Veselje Dancev trajalo le nekaj minut, Janža z mojstrovino utišal Parken

Nato pa so Danci vendarle kronali premoč. Selektor Matjaž Kek je od izbrancev večkrat zahteval, naj se pomaknejo višje, bližje vratom Dancev, a jih je pritisk gostiteljev prisilil v drugačno rešitev. Drugače pač ni šlo, Danska je bila boljša. Viktor Kristiansen je tako v 26. minuti poslal z leve strani predložek pred slovenska vrata, tam je bil osamljen Maehle in z bližine zadel za 1:0. To je bil že njegov 11. gol za reprezentanco. Čeprav je branilec, ima nos za zadetke in dobro ve, kdaj steči naprej.

Erik Janža je s prostega strela mojstrsko zadel. Foto: Reuters

Veselje Dancev, ki so med srečanjem spili veliko piva, veliki kozarček slednjega na stadionu Parken sicer stane 60 danskih kron, kar je dobrih osem evrov, pa ni trajalo dolgo. V bistvu le štiri minute. Nato pa je po sosledju dogodkov, ki so spominjali na začetek nedavnega srečanja v Belfastu, sledilo ekspresno izenačenje. Thomas Delaney je tik pred kazenskim prostorom nepravilno oviral Žana Vipotnika. Štajerec je padel na tla, nato pa je prosti strel z okrog 17 metrov izvedel Erik Janža. In to kako! Strel je mejil na popolnost, mojstrsko je poslal žogo čez živi zid v bližnji kot. Kasper Schmeichel je bil premagan, Parken je obnemel od presenečenja, sektor s slovenskimi navijači pa je norel od navdušenja. Prekmurec je tako po Finski zatresel mrežo še drugim ''severnjakom''.

To je bil sploh prvi strel Slovenije na gol, ki je bila v prvem delu v podrejenem položaju. Danci so bili boljši, imeli žogo več v nogah, Kekova četa pa je glede na premoč tekmeca izvlekla več kot spodoben rezultat (1:1).

Foto: Guliverimage

Delaney premagal Oblaka, danski navijači proslavljali

Tudi v drugem delu je danska prevlada znova hitro prišla do izraza. Pred vrati slovenskega kapetana se je dogajalo veliko. Jan Oblak je v 53. minuti tako preprečil zadetek Yussufu Poulsnu, ki je ušel slovenski obrambi, že v naslednjem napadu pa so Danci dolgo pletli obroč pred, nato pa še v kazenskem prostoru Slovenije. Veliko Dancev se je znašlo pred vrati, slovenski branilci so jih lovili v nedovoljen položaj, a se jim namera ni posrečila. Jannik Vestergaard je žogo podal do Thomasa Delaneya, 32-letni Danec pa je izkoristil priložnost in z natančnim strelom neoviran popeljal rdeče-bele v novo vodstvo. V Köbenhavnu je znova zadišalo po velikem slavju gostiteljev in zagotovitvi preboja na Euro 2024.

V 62. minuti je selektor Kek opravil dve menjavi. Igro sta zapustila nogometaša, ki sta imela še nedavno zdravstvene težave. Timija Maxa Elšnika je v zvezni vrsti nadomestil Jasmin Kurtić in vknjižil že 88. nastop za reprezentanco, tako da na večni lestvici za tretjeuvrščenim Valterjem Birso zaostaja le še dva nastopa, namesto načetega strelca Erika Janže pa je v igro vstopil Vanja Drkušić. Zaigral je na desni strani, na levo se je preselil Žan Karničnik, sicer eden izmed dveh udeležencev tekme na Danskem, ki nastopata v 1. SNL. Pri gostiteljih so za nastop denimo kandidirali zgolj legionarji.

Kapetan Kasper Schmeichel je tako podaril očetu Petru Schmeichlu, legendarni Danec bo v soboto praznoval 60. rojstni dan, imenitno darilo za velik življenjski jubilej. Foto: Guliverimage

Danci že na Euru, Slovenija se bo morala še potruditi

Danska reprezentanca je prevladovala na igrišču tudi v nadaljevanju. Kek je v 73. minuti poslal z igrišča še Benjamina Šeška, ki je na tekmi zaman pogrešal uporabne podaje, in njegovega soimenjaka Benjamina Verbiča. Vstopila sta Sandi Lovrić in Jon Gorenc Stanković, a je igra še vedno pretežno potekala po slovenski polovici. Danci so prevladovali v strelih, po imenitnem poskusu Poulsna z roba kazenskega prostora, ki mu je Oblak s skrajnimi močmi preprečil mojstrski zadetek, je bilo razmerje kar 13:1 v korist gostiteljev. In kar 70-odstotna posest žoge. V 86. minuti je namesto Jana Mlakarja, ki je imel ogromno dela z danskimi juriši, vstopil v igro Miha Zajc.

Dvoboj se je končal z dansko veselico. Kapetan Kasper Schmeichel je tako podaril očetu Petru Schmeichlu, legendarni Danec bo v soboto praznoval 60. rojstni dan, imenitno darilo za velik življenjski jubilej.

Slovenijo čaka v ponedeljek izziv generacije. Za razliko od tekme v Köbenhavnu bo v ponedeljek favorit Slovenija. Doma bo pričakala Kazahstan. Če bo ostala neporažena, se bo na seznamu udeležencev Eura 2024 pridružila Dancem in čez dva tedna z zanimanjem spremljala žreb skupin.