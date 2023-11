Jan Oblak o tem sploh ne bo več razmišljal

Že vrsto let spada med najboljše vratarje na svetu, a se za razliko do zvezdniških soigralcev pri Atleticu na velika tekmovanja ne uvršča tudi z reprezentanco. Tudi to pa bi se lahko v kratkem spremenilo. Slovenija se zelo resno spogleduje z nastopom na Euru v Nemčiji. Prvo zaključno žogico je na Danskem zapravila, zdaj se ji ponuja še druga, na sporedu bo v ponedeljek, ko bo Jan Oblak skušal uresničiti otroške sanje o nastopu na velikem reprezentančnem tekmovanju proti Kazahstanu.

Razmišljajo le še o ponedeljku

Slovenija bo za zagotovitev drugega mesta potrebovala vsaj točko. Mora ostati neporažena. Na Danskem ji na prepolnem stadionu Parken, kjer se je stiskalo 40 tisoč navijačev, to ni uspelo. Marsikdo je pričakoval več, takšne so bile tudi napovedi iz slovenskega tabora, ki jim je javnost prisluhnila v zadnjem tednu, nato pa je dvoboj v Köbenhavnu že v uvodnih minutah nakazal, kakšno bo razmerje moči na derbiju kvalifikacijske skupine H. Gostitelji so pokazali bistveno več. Čeprav so pogrešali kar nekaj poškodovanih "prvokategornikov", so v igralnem polju nadigrali Slovenijo. To je priznal že selektor Matjaž Kek, tako je povedal tudi kapetan Oblak.

Danski nogometaši so uvrstitev na Euro 2024 proslavili tudi s pivom. Foto: Guliverimage

"Želeli smo si treh točk, a takšen je nogomet. Danes je bil Danska boljša. Na igrišču je pokazala veliko več in zasluženo zmagala," je izkušeni Škofjeločan, ki je zbral kar nekaj vrhunskih obramb in s tem na Parknu preprečil še prepričljivejši poraz Slovenije, dal vedeti, kako si s takšno predstavo na Danskem niti niso zaslužili česa boljšega.

"Nismo bili na ravni Dancev, tu ni kaj za dodati. Tega se zavedamo vsi. Na žalost ni šlo. Zakaj pa ni šlo? Tega ne ve nihče. Zdaj si ni treba razbijati glave s tem, kaj in zakaj je bilo narobe, ampak je treba misliti samo na ponedeljek. Se pripraviti, spočiti. V ponedeljek nas časa nova tekma, moramo pozitivno naprej. O današnji tekmi sploh ne bomo več razmišljali, ampak samo še o ponedeljku. Verjamem, da bomo proti Kazahstanu na pravi ravni in bomo delo opravili tako, kot je treba," je kapetan slovenske reprezentance prepričan, da bo v ponedeljek v Stožicah priča pozitivnemu rezultatu. To pa bi pomenilo, da si je Slovenija prvič po letu 2010 priigrala nastop na velikem tekmovanju. To bi bil imeniten uspeh, za reprezentante tudi vrhunec kariere, ki bi spravil na noge vso Slovenijo.

Slovenija je prek Erika Janže, to je bil tudi edini strel Slovenije v okvir vrat, v 30. minuti izenačila na 1:1. Foto: Reuters

Navijačev Slovenije poraz na Danskem ne sme skrbeti

Navijači so na krilih evforije po jesenskem imenitnem nizu odpotovali na Dansko v velikem številu. Zbralo se jih je okrog 600, a na Parknu niso mogli pretirano zadovoljni s tistim, kar so videli. Kekova četa brez Andraža Šporarja in Petra Stojanovića ni bila enakovreden tekmec poletnim Dancem, ki so bili hitrejši in odločnejši. Bi lahko navijače skrbelo, da bi se kaj podobnega pripetilo tudi v ponedeljek, ko bi lahko zmaga Kazahstana povsem porušila slovenske načrte in pahnila Kekove izbrance na zgolj tretje mesto?

"Naj nikogar ne skrbi. Izgubili smo proti favoritu skupine. Na njihovem igrišču. Danska je zelo kakovostna ekipa, to je kazala skozi vse kvalifikacije. Danci niso bili dobri samo danes. Čestitamo jim. Bili so boljši od nas, navijačem pa lahko sporočim, da bomo v ponedeljek naredili vse, da se uvrstimo na evropsko prvenstvo," je kot kapetan obljubil, da bodo, če morda na Danskem niso šli na glavo, to storili v Stožicah.

''Danci so visoki, močni. Morda nam je malo manjkala višina, lahko bi dobili kak skok več. Tudi vse druge žoge so pobrali oni. Tukaj bi lahko bili boljši, pri tem višina ne igra vloge,'' je po porazu na Danskem dejal kapetan Jan Oblak. Foto: Reuters

Ko bodo oni občutili s strani polnega občinstva tako močan veter v hrbet kot ga je Danska v petek na Parknu. "Na Danskem nam ni uspelo, prejeli smo dva gola, ampak naprej gledamo pozitivno. Čez par dni nas čaka najbolj pomembna tekma v kvalifikacijah," je bilo v njegovih očeh začutiti ogromno željo, da bi Slovenija že tako uspešen ciklus sklenila s srečnim koncem.

Verjame, da bo Slovenija dobila tisto, kar si želi

Jan Oblak verjame, da bo Slovenija v ponedeljek proti Kazahstanu prava. Foto: www.alesfevzer.com Oblak še zdaleč ne podcenjuje Kazahstana, katerega je letos že premagala. V Astani je bilo 2:1, zmagoviti zadetek je dosegel takratni novinec Žan Vipotnik. "Ne podcenjujemo Kazahstana, saj vemo, da je v nogometu mogoče vse, a verjamem, da bomo pred svojimi navijači, z vso pozitivno energijo opravili svoje delo in se uvrstili na evropsko prvenstvo," že odločno pogleduje proti ponedeljku.

Zaželel si je hitro pot domov, nato pa uspešno regeneracijo do ponedeljka, prepotreben počitek in dobro pripravo na nov izziv. Na odločilen izziv, kar se tiče operacije Euro 2024. "Verjamem, da bomo takrat pravi in bomo dobili to, kar si želimo," je še poudaril Oblak, ki bi že s tem, če bi v ponedeljek ohranil mrežo nedotaknjeno, popeljal Slovenijo na veliko tekmovanje. V tem primeru bi si Kekova četa že zagotovila najmanj točko, to pa je tisto, kar potrebuje za dosego končnega cilja.

Slovenija je na zadnji kvalifikacijski tekmi v Ljubljani s 3:0 nadigrala Finsko. V ponedeljek ji proti Kazahstanu za dosego cilja zadošča že točka. Foto: www.alesfevzer.com

Zadnji kvalifikacijski dvoboj za Euro 2024 bo Slovenija tako odigrala v ponedeljek ob 20.45 proti Kazahstanu. Za spektakel v Stožicah so že davno pošle vse vstopnice. To bo tekma, ki bi jo lahko slovenski navijači po lepem, nepozabnem pomnili še dolgo. In sodeč po odločnih besedah Oblaka obstaja zelo velika možnost, da se bo to tudi zgodilo.