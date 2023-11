Danci v skrbeh: Bog, kdo bo zdaj zabijal gole?

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes zvečer ob 20.45 v Köbenhavnu poskusila izkoristiti prvo od dveh priložnosti za preboj na EP 2024 v Nemčiji. Na predzadnji kvalifikacijski tekmi bo igrala proti Danski, na zaključni turnir jo pelje zmaga na severu Evrope. A tri točke bodo lovili tudi Danci, ki si prav tako lahko že danes zagotovijo dragoceno vstopnico. Že pred tekmo Danska - Slovenija bo konec obračuna med Kazahstanom in San Marinom, pri čemer bi zmaga drugega pomenila, da sta tako Danska kot Slovenija že na EP, a v vsakem primeru se na razprodanem stadionu Parken v Köbenhavnu obeta prava poslastica.

O tem pred srečanjem poročajo tudi danski mediji, ki z izbranimi besedami poročajo o slovenski nogometni reprezentanci. "V petek zvečer si lahko Danska zagotovi vstopnico za evropsko prvenstvo. Za to je potrebna zmaga nad Slovenijo, ki pa je v teh kvalifikacijah naravnost navdušila," so med drugim zapisali pri danskem Boldu. Slovenci bodo danes igrali pred 40 tisoč gledalci, med njimi bo med drugim tudi približno 600 slovenskih navijačev. "Slovenija bo v petek gostovala na razprodanem Parknu, a to ni nekaj, kar bi kakorkoli prestrašilo nasprotnika Danske," so prepričani pri danskem Boldu, kjer so se še posebej razpisali o sposobnostih Benjamina Šeška in Jana Oblaka, a hkrati opozarjajo na ekipni duh Slovenije.

Na stadionu Parken bo danes 40 tisoč gledalcev. Foto: Reuters

Skrbi zaradi poškodb

Danski mediji so med drugim veliko pozornosti posvetili številnim odsotnostim v njihovi izbrani vrsti. "Kaj bo Danska storila brez kapetana Simona Kjærja, Christiana Eriksena, Rasmusa Højlunda, Roberta Skova in Andreasa Skova Olsena, ko se bo v petek zvečer zaslišal žvižg proti kakovostni Sloveniji? Je reprezentanca dovolj dobra, da verjamemo v zmago, ki lahko Dansko uvrsti na EP prihodnje leto v Nemčiji? Bog, kdo bo zdaj Danski ustvarjal priložnosti in zabijal gole?" se sprašujejo pri Jyllands-Posten.

"Danska ekipa gre v tekmo z mešanico samozavesti in spoštovanja do nasprotnika. Slovenija, ki je ne gre podcenjevati, se je v prejšnjih obračunih izkazala za nepredvidljivega nasprotnika. Danski selektor in igralci so izrazili jasno zavedanje pomena te tekme in so pripravljeni na intenziven in razburljiv nogometni večer v Köbenhavnu," so zapisali pri Fodboldnyheder.

Matjaž Kek in Kasper Hjulmand Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kritično nad selektorja

Številni danski mediji so se ob tem razpisali tudi o delu danskega selektorja Kasperja Hjulmanda, ki bi mu po mnenju mnogih lahko današnji morebitni poraz proti Sloveniji še bolj zamajal že tako majav selektorski stolček. "Hjulmand odkrito priznava, da igra ni bila tako dobra kot na evropskem prvenstvu leta 2021 ali v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2022. Ob tem meni, da ljudje radi pozabljajo, da so bili tudi v dobrih časih spodrsljaji, tako kot so bili v preteklem letu odlični trenutki, čeprav jih je bilo premalo. Zanj je najpomembneje, da v trenutkih, ko mediji pretiravajo s kritikami, igralcem in štabu reprezentance uspe ohraniti lasten pogled na stvari. Tudi takrat, ko mu očitajo, da je konservativen in da izbira le stare znance. Kritični glasovi so bili še posebej ostri po porazu v Kazahstanu z 2:3 in nazadnje težko prigarani zmagi nad najslabšo reprezentanco sveta San Marinom z 2:1, zdaj pa je tu še zahtevna tekma s Slovenijo," pa so zapisali pri tabloidu B. T.

