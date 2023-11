Slovenska nogometna reprezentanca bo pot do novega podviga, težko pričakovane uvrstitve na Euro 2024, iskala na Danskem. To je bogata dežela na severu Evrope, ki obožuje pravljice. Mlade in stare po vsem svetu je navdušila z lego kockami, tu se je danski kraljevič Hamlet v Shakespearovi sloviti drami vprašal, "biti ali ne biti". Danes si varovanci Matjaža Keka podajajo nekoliko drugačno vprašanje, "uvrstiti se ali ne uvrstiti se na Euro". Odgovor nanj bodo izvedeli kmalu.

Danska je dala svetu številna znana imena. Piscu Hansu Christianu Andersenu (1805–1875) so nepozabne pravljice zagotovile svetovno slavo. Mala morska deklica, Grdi raček, Deklica z vžigalicami, Palčica, Cesarjeva nova oblačila, Mali svinčeni vojak, Kraljična na zrnu graha, Snežna kraljica, Svinjski pastir … To so dela, zaradi katerih se je Danske oprijel naziv dežele pravljic. Andersenovih pravljic. Dogajajo pa se tudi resnične.

Hans Christian Andersen je napisal ogromno svetovno znanih pravljic. Foto: Guliverimage

Danci so še kako ponosni na fizika Nielsa Bohra, filozofa Sorena Kierkegaarda in tudi lego kocke. Iznašli so jih pred približno stotimi leti, nato pa so kot nepogrešljivi del obdobja, ko si otroci med igro dajejo ustvarjalnega duška, obnorele svet. Zlasti najmlajše, a tudi starejše. Lego je skovanka, ki jo poznajo na vseh celinah. Sestavljata jo danski besedi. Besedi igrati (leg) in dobro (godt). Dobro se igrati. Danes bi tako lahko rekli: "Lego, Slovenija," in s tem Kekovim varovancem zaželeli dobro igro na razprodanem stadionu Parken, kjer bo derbi kvalifikacijske skupine H spremljalo skoraj 40 tisoč nogometnih navdušencev, med njimi jih bo okrog 600 iz Slovenije.

Le kdo bi pozabil na čar igranja z lego kockami? Foto: Getty Images

Dvoboj se bo začel ob 20.45, Slovenija pa bi si lahko nastop na Euru zagotovila že prej, če bi San Marino priredil čudež in v popoldanskih urah v gosteh prekrižal načrte Kazahstanu. To bi bila prav posebna pravljica.

Največja nogometna pravljica iz leta 1992

Slovenski nogometaši bodo imeli danes v Köbenhavnu opravka z reprezentanco, ki je tako vrhunska, da lahko postreže z zelo kakovostno zasedbo, čeprav bo zaradi poškodb pogrešala zvezdnike Milana (Simon Kjaer) ter Manchester Uniteda (Rasmus Hojlund in Christian Eriksen).

Matjaž Kek je junija v Stožicah Slovenijo popeljal do remija z Dansko. Danes si bo ponovno segel v roke s Kasperjem Hjulmandom, ki bo pogrešal številne zvezdnike. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Če lahko igralca Manchester Uniteda zamenjaš z igralcem Napolija ali koga drugega, imaš potem kakovost. Danska ima zelo širok nabor kakovostnih igralcev, da sploh ne govorim o tržnih vrednostih, ki včasih niso objektivne. Tudi Danci se zavedajo, kaj ta tekma pomeni, mi pa razmišljamo zlasti o svojih problemih. Kako pripraviti reprezentanco, da bodo odigrali dobro tekmo. Da bodo razmišljali o kakovosti igre. Le tako lahko pridejo do pravega rezultata," pred najpomembnejšo tekmo te generacije razmišlja selektor Matjaž Kek. Lahko mu le zaželimo "Lego, Slovenija".

Danska je pred 31 leti postala evropska prvakinja v nogometu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Za največjo nogometno pravljico je Danska sicer poskrbela leta 1992, ko je v nasprotju z vsemi pričakovanji osvojila evropsko prvenstvo na Švedskem. Takrat je bil njen največji junak Peter Schmeichel, ki bo jutri praznoval 60. rojstni dan, danes pa na stadionu Parken stiskal pesti za svojega sina, sicer nadomestnega kapetana Kasperja Schmeichla.

Peter Schmeichel, ki bo v soboto dopolnil 60 let, še danes velja za enega najboljših vratarjev vseh časov. Foto: Guliverimage

Danci njegovega očeta v anketah pogosto uvrščajo med največje Dance vseh časov, počasi pa si omenjeni status pridobiva tudi kopica umetnikov, denimo filmska igralca Mads Mikkelsen in Nikolaj Coster-Waldau, ki je v uspešnici Igre prestolov upodobil lik Jamieja Lannisterja.

Danski igralec Nikolaj Coster-Waldau je zaslovel v Igri prestolov. Foto: Reuters

Vsi, ki prisegajo na trše glasbene zvoke, že dolga desetletja spremljajo in spoštujejo kariero danskega bobnarja Larsa Ulricha, člana Metallice, svetovno slavo je požela tudi pisateljica Karen Blixen (1885–1962). V zadnjem obdobju se tudi v Sloveniji še kako pogosto omenja ime še enega Danca. To je kolesar Jonas Vingegaard, ki je dvakrat zapored osvojil Tour de France, obakrat je bil njegov najbližji zasledovalec Tadej Pogačar, ki ga je nasledil na seznamu zmagovalcev prestižne francoske pentlje.

Takšen sprejem so letos v Köbenhavnu pripravili zmagovalcu francoske pentlje Jonasu Vingegaardu. Foto: Reuters

S kolesom do Male morske deklice

Na Danskem sicer ne manjka navdušenih kolesarjev. V Köbenhavnu je kolo zelo priljubljeno prevozno sredstvo, kolesarji pa so zelo upoštevani udeleženci v mestnem prometu. Marsikdo se s kolesom zapelje tudi do največje turistične znamenitosti Köbenhavna, kipca Male morske deklice. Na njem se pogledi ustavljajo od leta 1913.

Kipec, ki je v zadnjem obdobju žal večkrat postal tarča vandalov in političnih aktivistov. Foto: Guliverimage

Postala je ikona danske prestolnice, znane tudi po parku Tivoli in živobarvnih hišah na nabrežju Nyhavn. Simbolizira Köbenhavn in predstavlja osrednjo junakinjo istoimenske Andersenove pravljice. V zadnjih desetletjih se pogosto dogaja, da majhen kipec z ogromno simbolno vrednostjo izmaličijo vandali in politični aktivisti. Skoraj ni turista, ki se ne bi ustavil ob Mali morski deklici, katere priljubljenost je rasla tudi zaradi nepozabne Disneyjeve animirane klasike, ki je letos doživela predelavo.

Mala morska deklica je glavna turistična točka Köbenhavna. Foto: Guliverimage

Letos bi lahko predelavo doživel tudi slovenski reprezentančni nogomet. Na novo udeležbo na velikem tekmovanju čaka vse od leta 2010. Danes bi si lahko zagotovila vozovnico za Euro 2024, kar bi bil imeniten in odmeven uspeh. Slovenija bi si ne nazadnje zagotovila nastop na Euru kot prva izmed držav, zraslih na zeljniku nekdanje Jugoslavije. Ravno tiste dežele, zaradi katere je Danska pred 31 leti nepričakovano prejela priložnost, da vendarle nastopi na Euru in se polasti evropske krone. Lego, Slovenija!