Dramatični prizori ob kvalifikacijskem obračunu med Bolgarijo in Madžarsko #video

Najmanj 33 policistov in 24 nogometnih navijačev je bilo poškodovanih v izgredih pred stadionom Vasil Levski v bolgarski prestolnici Sofiji ob obračunu kvalifikacij za evropsko prvenstvo med Bolgarijo in Madžarsko.

Dvoboj skupine G se je pred praznimi tribunami osrednjega bolgarskega stadiona končal z izidom 2:2, s čimer se je Madžarska uvrstila na EP, ki bo prihodnje poletje v Nemčiji. Bolgari so bili na zadnjem mestu že pred tem brez možnosti, so pa za zadnji domači dvoboj navijači napovedali proteste proti domači nogometni zvezi (BFS). Pred stadionom se je po pisanju AFP zbralo okoli 4000 jeznih navijačev, ki so nato obračunali z varnostnimi organi.

Tiskovna predstavnica urgentnega centra Katja Sungarska je za AFP dejala, da je moralo pomoč poiskati 24 navijačev, sedem so jih hospitalizirali. V bolnišnici se zdravi tudi nekaj policistov, skupaj je bilo ranjenih 33 predstavnikov tamkajšnje policije.

"Kršitev javnega reda brez primere z resno agresijo, ki predstavlja visoko tveganje"

Do današnjega dopoldneva so prijeli 33 navijačev, aretacije pa še potekajo. Tamkajšnja policija je izgrede označila kot "kršitev javnega reda brez primere z resno agresijo, ki predstavlja visoko tveganje".

Navijači so proti varnostnim organom metali dimne bombe, kamenje in steklenice piva, zažgali pa so tudi nekaj policijskih vozil ter zabojnikov. Pred stadionom je bilo sicer 1500 policistov in drugih varnostnih organov, dodaja AFP. Proti navijačem so uporabili tudi vodne topove.

Evropska nogometna zveza Uefa je pred dnevi po zahtevi BFS določila, da morata tekmeca dvoboj odigrati pred praznimi tribunami. Že pred tem so lokacijo dvoboja dvakrat prestavili zaradi groženj protestov proti predsedniku zveze Borislavu Mihajlovu.

Navijači so v četrtek zvečer po letih škandalov zaradi rasizma, prirejanja rezultatov ter stopnjevanja slabih rezultatov zahtevali odstop Mihajlova po 18 letih na čelu zveze.

