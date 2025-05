Francoska policija je v prestolnici aretirala 43 ljudi, tri osebe pa je poškodoval avtomobil, potem ko je nogometni klub PSG v polfinalu lige prvakov izločil Arsenal, so danes sporočile francoske oblasti. V Parizu je v sredo izbruhnilo burno slavje, potem ko se je PSG uvrstil v finale ter meri na prvi klubski naslov v ligi prvakov.

Trije ljudje so bili poškodovani, ko je vanje trčil avtomobil v bližini znamenite avenije Champs-Elysees v prestolnici, ko so navijači PSG slavili preboj v finale, je sporočilo policije navedla francoska tiskovna agencija AFP in dodala, da "okoliščine ... ostajajo nejasne na tej stopnji".

Foto: Reuters

Kot so sporočile oblasti, je eden od poškodovanih v kritičnem stanju. Na videoposnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, je razvidno, da so avto nato zažgali.

Novinarji AFP so v bližini Elizejskih poljan videli tudi dve povsem zgoreli vozili.

Množice navijačev brez vstopnic so se med tekmo zgrnile pred stadion Park princev.

Foto: Reuters

Policija je posredovala, da bi vzpostavila pretok prometa, potem ko je izbruhnilo bučno slavje, vendar poroča, da zunaj stadiona "ni prišlo do večjih incidentov".

