Če ti zabije San Marino ... Potem za Slovence ne bo težav.

Ponedeljkova tekma v Stožicah Slovenija - Kazahstan bo odločala o drugem potniku iz skupine H na EP 2024. Da je Kazahstan ranljiv, so pokazali nogometaši San Marina, ki so sicer izgubili, a zabili gol in to je za San Marino nekaj skoraj nepredstavljivega.

Kvalifikacije za Euro 2024 v skupini H še niso odločene. Ja, Danska ima po zmagi nad Slovenijo (2:1), že vozovnico za Nemčijo, a zdaj izbrancem Matjaža Keka za ovratnik diha Kazahstan, ki je v predzadnjem krogu s 3:1 premagal San Marino. Dva gola je dal 23-letni Islam Česnokov, napadalec kazahstanskega kluba Tobol. Tretji gol, že v sodnikovem dodatku tekme, pa so dosegli z bele točke. Pred ponedeljkovim neposrednim dvobojem v Stožicah tako nogometaši s skrajnega roba Evrope za Slovenijo zaostajajo samo še za točko. Slovenija lahko napreduje že z remijem, Kazahstan pa z zmago.

Simone Franciosi Foto: Guliverimage Očitno se Kazahstanu da zabiti gol. Če so jim zabili nogometaši San Marina, točneje 22-letni Simone Franciosi, ki igra za italijanskega nižjeligaša Pietracuto. Reprezentanca z devetimi porazi in 29 prejetimi goli v teh kvalifikacijah je namreč dosegla gol. In to na svoji drugi zaporedni tekmi, kar je zanje nekaj nepredstavljivega. To sta tudi edina dva gola San Marina v teh kvalifikacijah.

Kazahstan res ni bil videti najbolje. Posest žoge je imel 62-odstotkov igralnega časa, razmerje v strelih znotraj okvira gola pa je bilo 7:2. A selektor Magomed Adiev, tudi sam nekdanji uspešni nogometaš, ni delal nobene panike: "Nič ni bilo narobe, povsem običajna tekma. Tekmec se je dobro pripravil na nas. Mogoče je bila samo malo nervozna tekma." Ker se je tekma Kazahstana in San Marina igrala že v petek popoldne, torej pred tekmo Danska - Slovenija, Kazahstanci po koncu še niso vedeli, ali bodo v ponedeljek sploh dobili priložnost za dvoboj s Slovenijo za drugo mesto. "Fantje gredo zdaj v svoje hotelske sobe. Razumljivo je, da bodo gledali tekmo, saj rezultat vpliva tudi na nas. Ja, gledal jo bom tudi jaz," je poudaril Adijev.

Selektor kazahstanske reprezentance Magomed Adiev. Foto: Guliverimage

Slovenija je marca v Astani zmagala z 2:1, zadel sta David Brekalo, ki zdaj zaradi poškodbe manjka, in Žan Vipotnik, takrat sploh prvič za člansko reprezentanco. Tudi za Kazahstan je zabil njihov mladi up, prav tako svoj pravi reprezentančni gol, 21-letni Maksim Samorodov, ki igra za domači klub Aktobe, tretjeuvrščeni klub kazahstanskega prvenstva.