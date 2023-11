Danes mineva ravno 24 let od nepozabnega remija Slovenije v Kijevu , po katerem si je ta prvič v zgodovini zagotovila nastop na evropskem prvenstvu. Zvečer bi si lahko zagotovila še drugega. Če bo Kekova četa na stadionu Parken ugnala Dansko, si bo že zagotovila nastop na Euru 2024. Vstopnico za spektakel v Nemčiji si lahko zagotovijo tudi Danska, Albanija in Češka. Slovenija bi se lahko na Euro čudežno uvrstila celo pred tekmo z Dansko, če bi San Marino poskrbel za senzacijo vseh senzacij in v gosteh prekrižal načrte Kazahstanu.

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog (četrtek)

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog:

Slovenija bo zvečer gostovala na Danskem. Lahko postavi kar nekaj mejnikov. Še nikoli ni v gosteh premagala prvega nosilca kvalifikacijske skupine. Še nikoli ni zmagala v Skandinaviji. Še nikoli se ni uvrstila na Euro neposredno po skupinskem delu. Še nikoli ni končala skupinskega dela na prvem mestu. Vse to pa lahko Kekovi četi uspe danes, če osvoji stadion Parken in nadaljuje popoln jesenski niz. S peto zaporedno zmago bi vstopila v nogometna nebesa, zagotovila bi si nastop na Euru 2024, navijači pa bi z neverjetnim zanimanjem čakali na žreb skupin, ki bo opravljen v začetku decembra. Po njem bo skoraj vse znano (zadnji trije udeleženci prvenstva bodo znani šele prihodnje leto po dodatnih kvalifikacijah), in sicer s kom, kdaj in kje bi se spoprijeli Slovenci na prvem velikem tekmovanju po letu 2010.

Slovenija bo danes v Köbenhavnu gostovala tretjič. Pred davnimi leti je izgubila z 0:4 in 0:3. Kako se bo dvoboj razpletel danes? Foto: Reuters

Dance pestijo težave, zaradi zdravstvenih težav so odpadli kapetan Simon Kjaer, najboljši strelec v kvalifikacijah Rasmus Hojlund in izkušeni dirigent zvezne vrste Christian Eriksen. Skandinavci vseeno še vedno verjamejo, da lahko s pomočjo bučnega občinstva na stadionu Parken, kjer se bo stiskalo 38 tisoč gledalcev, med njimi tudi 600 Slovencev, vendarle preskočijo slovensko oviro in se krog pred koncem uvrstijo na Euro. Neposredno vstopnico za Euro prejme le zmagovalec srečanja. Če se bo dvoboj v Köbenhavnu končal z remijem, bo treba počakati do zadnjega kroga, razen če se ne zgodi senzacija senzacij v Astani v Kazahstanu, kjer bi v tem primeru San Marino moral ostati neporažen. Če bi iz daljne dežele z azijsko stepo prišle presenetljive novice, bi lahko v taborih Danske in Slovenije odpirali šampanjec že krepko pred začetkom tekme, saj se bo dvoboj v Astani začel že ob 16. uri.

Boj za Euro 2024 v neposrednem prenosu Zadnji dve tekmi slovenske nogometne reprezentance si bodo lahko v neposrednem prenosu ogledali tudi naročniki Telekoma Slovenije, ki je dolgoletni pokrovitelj naše nogometne reprezentance. Prva kvalifikacijska tekma z Dansko, ki jo bodo slovenski nogometaši odigrali v gosteh, bo na sporedu v petek, 17. novembra, začela se bo ob 20.45, ogledali pa si jo boste lahko v neposrednem prenosu na Šport TV 1. Druga kvalifikacijska tekma s Kazahstanom, ki bo na stadionu Stožice, bo v ponedeljek, 20. novembra, ob 20.45, tekmo pa si boste prav tako lahko ogledali v neposrednem prenosu na Šport TV 1.

Če bi San Marino presenetil Kazahstan ...

Slovenski nogometaši so samozavestni. Postopno so dvigovali formo in dokazali, da znajo osvajati točke tudi z manj všečno igro. Postali so pragmatični, selektor Kek je podaljšal klop, izbrana vrsta je dobila nosilce igre, pri katerih v igralnem polju med kapetanom Janom Oblakom in najbolj izpostavljenim napadalcem Benjaminom Šeškom ne manjka razigranih slovenskih nogometašev. Nekateri se dokazujejo tudi v 1. SNL (Timi Max Elšnik in Žan Karničnik), kar samo še povzdiguje vrednost in status domačega prvenstva.

Napadalec Leipziga Yussuf Poulsen je v prejšnjem krogu preprečil senzacijo San Marina. Foto: Reuters

Kazahstan bo danes že ob 16. uri gostil San Marino, uradno najslabšo reprezentanco na svetu, ki pa je prejšnji mesec skoraj presenetila Dansko in doma proti polfinalistom zadnjega Eura izgubila zgolj z 1:2. Dosegla je prvi zadetek v teh kvalifikacijah, na začetku drugega polčasa izenačila na 1:1, a je nato senzacijo preprečil Šeškov in Kamplov soigralec pri Leipzigu Yussuf Poulsen.

V Helsinkih se bosta ob 18. uri pomerili Finska in Severna Irska. Finci bodo imeli spomladi popravni izpit v dodatnih kvalifikacijah, Otočani pa so bili v ligi narodov preslabi, da bi lahko računali na podoben privilegij.

Bodo Makedonci znova pokvarili načrte azzurrom?

Makedonci so leta 2021 senzacionalno premagali Italijo v Palermu. Foto: Reuters V skupini C so lahko evropski podprvaki Angleži brezskrbni, saj so se že uvrstili na Euro 2024, povsem drugačno pa je razpoloženje v taboru Italije. Naloga še ni opravljena, branilce evropskega naslova azzurre čaka še neizprosen boj z Ukrajinci, če se bodo želeli polastiti drugega mesta. Če danes na Olimpijskem stadionu v Rimu ne bodo premagali Severne Makedonije, ki jih je šokirala že leta 2021, ko jim je z zmago v Palermu odnesla sanje o nastopu na SP 2022, bodo morali v zadnjem krogu v Leverkusnu nujno premagati Ukrajino. Če pa bi danes ugnali Makedonce, bi jim 20. novembra na nevtralnem prizorišču v Nemčiji za potrditev nastopa na Euru zadoščala že točka.

V skupini E ima Albanija imenitno priložnost, da še drugič v zgodovini nastopi na Euru. Če bo v gosteh boljša od Moldavije, bodo njeni navijači že proslavljali velik uspeh. V nevarnih vodah že dalj časa pluje Poljska. Če želi ostati v boju za Euro 2024 do zadnjega kroga, mora nujno premagati Češko. Ogromen motiv pa imajo tudi Čehi, saj jih zmaga na Poljskem že skoraj vodi na Euro. Če bi jim šel na roko tudi rezultat dvoboja v Moldaviji, bi si lahko Čehi že danes zagotovili dragoceno vstopnico. Tako bo danes še kako zanimivo na evropskih zelenicah, Slovenija pa bo imela opravka s prvo zaključno žogico za Euro 2024.

Robert Lewandowski mora s Poljsko danes nujno premagati Češko, če želi obdržati možnosti za nastop na Euru 2024. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Anglija, Avstrija, Belgija, Francija, Madžarska, Portugalska, Slovaška, Škotska, Španija in Turčija.

V dodatnih kvalifikacijah imajo: Že zagotovljeno mesto: BiH, Finska, Gruzija

Zagotovljeno mesto, a se lahko prek skupine še uvrstijo na Euro: Grčija, Hrvaška, Izrael, Italija, Kazahstan, Nizozemska, Srbija

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog:

Četrtek, 16. november:

Petek, 17. november:

Sobota, 18. november:

Lestvice: