Matjaž Kek pred tekmo desetletja izžareva optimizem

Slovensko nogometno reprezentanco čaka v ponedeljek odločilna tekma za preboj na evropsko prvenstvo v Nemčiji. Če bodo izbranci Matjaža Keka v razprodanih Stožicah ostali neporaženi proti Kazahstanu, se bodo uvrstili na Euro 2024. Izkušeni slovenski selektor je prepričan, da so njegovi varovanci dovolj kakovostni in pametni, da bodo to tekmo speljali uspešno in poskrbeli za najlepši večer slovenskega nogometa po letu 2010.

Kvalifikacijski ciklus je bil dolg in naporen, tekmo so si od pomladi sledile zelo pogosto. Selektorji so imeli nemalo težav, najbolje so jo odnesli tisti, ki so se znali najbolje prilagajati zahtevnim okoliščinam. Matjažu Keku, ki ima opravka z najbolj uspešnim kvalifikacijskim ciklusom vse od tistega, po katerem je Slovenijo popeljal na SP 2010, je to dobro uspevalo. Ko je jeseni našel udarno enajsterico in z njo nanizal štiri zmage, se je zavihtel na vrh skupine. Na Danskem se mu je ponudila priložnost, da bi z zgodovinsko zmago, sploh prvo v Skandinaviji, pa tudi prvo na gostovanju pri prvem favoritu skupine v zgodovini slovenskega nogometa, že prejel vozovnico za Euro 2024, a so bili Danci premočni.

Danska je v petek premagala Slovenijo z 2:1 in se že uvrstila na Euro 2024. Foto: Guliverimage

To so od prvega do zadnjega potrdili vsi v slovenskem taboru, razlika je bila občutna, končna zmaga Dancev je bilo tako tesna (2:1) le zaradi vrhunskih obramb kapetana Jana Oblaka in mojstrske izvedbe prostega strela Erika Janže. Danci so se izkazali za prehud zalogaj, selektor Kek pa je zavestno hranil Andraža Šporarja in Petra Stojanovića, ki bi jima v primeru novega rumenega kartona grozila prepoved nastopa na dvoboju s Kazahstanom, za ponedeljkov spektakel.

Zdaj je dvoboj, ki si ga bo v Stožicah ogledalo blizu 16 tisoč gledalcev, tik pred vrati. Napetost narašča, Slovenija bi lahko 20. novembra 2023 uresničila sanje, za končni uspeh pa ji zadošča že točka. V Ljubljano prihaja Kazahstan, nepredvidljiva reprezentanca, ki je prvič v zgodovini v kvalifikacijah osvojila tako veliko število točk, da vztraja v boju za nastop na Euru vse do zadnjega kroga.

"Za take tekme se živi in pripravlja"

Selektor Matjaž Kek je ponosen, da lahko v ekipi računa na pomoč takšnega kapetana kot je Jan Oblak. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Slovenija je v krepki prednosti. Ne le, da bo deležna pomoči domačega občinstva v polnih Stožicah, ampak ji za uresničitev cilja zadošča že točka! "V tekmo gremo z enim samim ciljem, iti na evropsko prvenstvo. Zavedamo se, da imamo na drugi strani tekmeca, ki ima isti cilj, enake želje in ga tudi zanima Euro. Če lahko kaj vzamemo od poraza na Danskem, je to zavedanje o energiji, ki jo dajejo domači navijači," pričakuje 62-letni Mariborčan podobno energijo v prid domačemu moštvu, kakršne je bila v petek v Köbenhavnu na Parknu deležna Danska.

Kek nestrpno čaka dvoboj s tako velikim vložkom, o katerem sanja Slovenija že 14 let. Čeprav je dal v bogati karieri marsikaj skozi, bo tudi on v ponedeljek v polnih Stožicah čutil mravljince. "Za take tekme se živi in pripravlja. To moramo vzeti kot vrh nečesa. V vsakem primeru pa se bo tudi v torek igral nogomet, upam pa, da z veseljem za Slovenijo," se nadeja srečnega scenarija in proslavljanja velikega uspeha slovenske reprezentance. Bo pa potrebno storiti še zadnji korak in proti Kazahstanu ostati neporažen.

Reprezentanco je na nedeljskim treningom obiskal tudi predsednik NZS Radenko Mijatović, ki je v četrtek dopolnil 60 let. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Kazahstan ni slučajno osvojil tako veliko točk

Matjaž Kek zelo spoštuje Kazahstan. V uvodnem krogu je Slovenija na gostovanju v Astani že zaostajala, nato pa po preobratu zmagala z 2:1. Brez te zmage bi zdaj na lestvici gledala v hrbet ponedeljkovemu tekmecu. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com "Lepo je, ko prideš do 'finala'. Ko prideš do možnosti, da odločaš o nečem, kar se v Sloveniji ni zgodilo že dolgo časa. Biti akter takšne tekme je biti privilegij. Prepričan sem, da smo dovolj kakovostni in pametni, da bomo to tekmo speljali uspešno. Bo pa to dolga, težka pot, a tako je pač v življenju. Dobro je, da si lahko del tako težke tekme, kar pomeni, da si že nekaj naredil. Na koncu pa se vedno potegne črta. Videli bomo, kako bo v ponedeljek, a sem prepričan, da bomo naredili vse za uspeh Slovenije. Moramo biti objektivni, spoštljivi, dati vse od sebe v duelih. Moramo odgovoriti kvaliteti Kazahstana, ker jo imajo. Tudi njim se ni slučajno zgodilo, da so osvojili tako veliko točk," je opozoril na 18 točk Kazahstana, ki na lestvici za Slovenijo zaostajajo le eno točko.

Kazahstan živi najlepše dneve reprezentančnega nogometa, odkar se je pridružil evropski nogometni družini. V Slovenijo je pripotovalo veliko kazahstanskih novinarjev, v oddaljeni deželi verjamejo, da bi lahko šli do konca, presenetili še Slovenijo in se povzpeli na drugo mesto. Selektor Kek verjame, da jim bodo to njegovi varovanci preprečili.

Nedeljski trening mu bo podal odgovore še na zadnje vprašaje, ki jih ima glede izbire udarne enajsterice za Kazahstan. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Podobno kot kapetan Oblak je ponovil, kako igralci v ponedeljek ne smejo iti na glavo, ampak igrati z glavo. "Pa tudi z odprtim srcem, optimizmom in pozitivno energijo ob zavedanju, da se bodo dogajale tudi napake, ki pa jih je treba zmanjšati na minimum. Predvsem pa razmišljati o kakovosti igre vsakega posameznika, ki mora dati to na razpolago ekipi kot celote," je poudaril. Na Danskem ni bil zadovoljen z izvedbo nekaterih in poudaril, kako se morajo nekateri pošteno zamisliti, ali si še zaslužijo status "prvokategornika".

Selektor se je zazrl na zelenico NNC Brdo, kjer je opravil zadnji trening pred tekmo desetletja s Kazahstanom. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

V ponedeljek sledi največji izziv zrelosti in resnice, sledi druga zaključna žogica za Slovenija, tista, po kateri v primeru neuspeha ne bo več popravnega izpita. Vložek je največji, zato bo selektor o vseh odločitvah glede srečanja tehtno premislil, zadnje odgovore pa mu bo podal zadnji (nedeljski) trening. Poudarja, kako je pred tekmo še nekaj vprašajev, za razliko od srečanja na Danskem pa se ga lotil z najmočnejšimi orožji, na katere lahko računa. Tudi s Šporarjem in Stojanovićem. In ogromnim zaupanjem v varovance, ki so slovenskemu nogometu letos podarili že toliko prijetnih trenutkov.

Slovenski nogometaši vstopajo v sklepno dejanje kvalifikacij za Euro 2024 zelo motivirani. Za nastop na Euru potrebujejo vsaj točko. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Petar Stojanović, ki je v petek spremljal dvoboj v Köbenhavnu s klopi, bi lahko proti Kazahstanu zaigral od prve minute. Tako mu je srečo zaželel predsednik NZS Radenko Mijatović. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com