Čudovit evrogol Slovenca, ki ga sploh več ne zanima

Za najlepši slovenski trenutek petkovega dvoboja na Danskem je poskrbel Erik Janža. Z mojstrsko izvedbo prostega strela je v 30. minuti izenačil na 1:1. Pozneje se je izkazalo, da je 30-letni Prekmurec prispeval "le" častni zadetek. Skandinavcem je čestital za zasluženo zmago in uvrstitev na Euro 2024 ter po tekmi v Köbenhavnu zaupal, kje je najbolj trpela slovenska igra in kaj vse pričakuje od zgodovinskega ponedeljkovega spopada s Kazahstanom.

To je bil prekrasen strel. Čudovito odmerjen prosti strel z okrog 17 metrov, ob katerem je žoga preletela danski živi zid tako popolno, da je moral Kasper Schmeichel po žogo v svojo mrežo. Erik Janža je z zlato levico izenačil na 1:1 in vsaj za nekaj časa utišal Parken. Ker so tudi v nadaljevanju srečanja prevladovali Skandinavci in se je dogajanje znova preselilo pred vrata Jana Oblaka, je priložnost, da bi Slovenija ujela zgodovinsko zmago ter si nastop na Euru 2024 zagotovila že na Danskem, hitro splaval po vodi.

Levi bočni branilec z igralno številko 13 je v 30. minuti izenačil na 1:1. Foto: Reuters

O tem zdaj nima smisla razpravljati

V zračnem dvoboju s strelcem prvega danskega zadetka Joakimom Maehlejem. Foto: Guliverimage Reprezentanti so se hitro prepričali v to, da imajo opravka z zelo razigranimi in kakovostnimi gostitelji, proti katerim bodo le stežka uresničili drzni cilj.

''Že od začetka smo videli, da so Danci res motivirani. Ne da mi nismo bili, Danci so šli resnično od prve minute 110-odstotno na vsako žogo. Morda nismo dobro odgovorili na njihovo trdo igro. Prejeli smo gol, se vrnili, ampak na koncu so nas Danci zasluženo premagali. Enostavno smo preslabo odgovorili na njihovo agresivnost. Vsaka druga žoga je bila njihova. Imeli smo veliko težav. Danci so tudi dosti menjali strani, z diagonalami so nam povzročali težave,'' je dal branilec poljskega Gornik Zabrzeja vedeti, kje so si Danci ustvarili odločilno premoč na srečanju, kjer so v okvir slovenskih vrat usmerili kar osem strelov, in dodal: "Ampak o tem zdaj nima smisla razpravljati. To je že za nami."

Slovenski nogometaši so se na zadnjih gostovanjih prelevili v izjemne izvajalce prostih strelov. V Belfastu je navdušil Adam Gnezda Čerin, v Köbenhavnu se je pod mojstrovino, ki je ne vidiš vsak dan, podpisal še Erik Janža. Foto: Reuters

Slovenija je v okvir danskih vrat usmerila le en strel, ravno tistega, ki ga je v 30. minuti tako mojstrsko izvedel Janža in dosegel že svoj drugi zadetek v tem ciklusu. Na šestem reprezentančnem nastopu je v polno zadel dvakrat, obakrat se je veselil zadetka proti severnjakom. Najprej proti Finski, nato je prišla na vrsto še Danska. Ker je prvi favorit skupine H v petek pokazal bistveno več od Kekove čete, si je z zmago z 2:1 že priigral uvrstitev na Euro v Nemčiji.

Dosegel je evrogol, ki ga sploh ne zanima več

Danska je kmalu po izenačenju Slovenija znova zagospodarila na igrišču. Prekmurec ji je čestital tako za zmago kot tudi uvrstitev na Euro. Foto: Reuters Slovenija bo morala nanj še malce počakati, v ponedeljek jo čaka odločilna ''tekma desetletja'', ko bo v razprodanih Stožicah gostoval Kazahstan, Slovencem pa za uresničitev cilja zadostuje že točka. ''To je naša tekma, na katero moramo iti brez živčnosti. Moramo iti naprej,'' je želel po porazu na Danskem čimprej pozabiti na omenjeno tekmo in se povsem posvetiti ponedeljkovemu izzivu. Ker Slovenija kot ekipa ni bila uspešna, svojemu evrogolu ni posvečal preveč pozornosti.

''Pogovarjali smo se, kdo bo prevzel odgovornost za izvajanje prostega strela, in sem se javil. Sem levičar, položaj je bil pravi. Udaril sem in dosegel zadetek, ki me trenutno sploh ne zanima. Zdaj sem osredotočen le na ponedeljek in na to, da na tej tekmi naredimo, kar moramo,'' se je v mislih že hitro preselil v polne Stožice, kjer želi proslavljati prvi preboj z izbrano vrsto na veliko tekmovanje.

Prekrasni spomini na zadnjo tekmo v Ljubljani

Ko je dosegel strelski prvenec za reprezentanco proti Finski, je dvoboj v živo spremljala tudi njegova mati. Foto: www.alesfevzer.com Ko je zadnjič nastopil v Stožicah, ga je prvič v živo na tribunah spremljala mati. Janža se je razveselil obiska, srce pa je še bolj poskakovalo od sreče, ko se je v izdihljajih srečanja vpisal med strelce in dočakal prvenec. Tekle so solze sreče. V ponedeljek bi se lahko zadeva ponovila, saj je prisoten ogromen vložek.

Slovenija potrebuje le točko za preboj na Euro, Janži bi lahko uspelo pri 30. letih. O tem je sanjal še kot deček, ko je igral v Puconcih skupaj z Mitjo Lotričem, letos pa je po dolgem času dočakal priložnost v A-reprezentanci in jo izkoristil tako prepričljivo, da je postal standardni član začetne enajsterice. Ravno tiste udarne zasedbe, ki je jeseni kot po tekočem traku osvajala točke.

Po štirih zmagah se ji je zalomilo le na Danskem, kjer je bil po besedah Janže tekmec predober in premočan, da bi lahko Slovenija dosegla kaj več. Če kapetan Oblak ne bi zbral toliko izjemnih obramb, bi se lahko Skandinavci na koncu razveselili še višje zmage. Tako je ostalo pri 2:1, Prekmurec pa se je podpisal pod častni zadetek. Zaupal je, kako so pogovori po tekmi v slačilnici potekali v tej smeri, naj se na ta dvoboj čim prej pozabi.

''Danci so najboljša ekipa v tej kvalifikacijski skupini. Vse domače tekme so dobili. Köbenhavn je njihova trdnjava. Poskušali smo, dali smo vse od sebe, a je bilo to na žalost premalo,'' je dejal Erik Janža. Foto: Guliverimage

''Danci so bili boljši in jim je treba čestitati, nas zanima samo ponedeljek,'' čuti v reprezentančnem taboru še naprej zelo pozitivno ozračje, kar je zelo dobrodošlo pred zadnjim izzivom. ''Vzdušje v reprezentanci je pozitivno. Ni nobene negative, niti ni razloga, da bi bila. Smo v položaju, ki smo si ga želeli. Vse je odvisno od nas.''

V zadnjih tednih je trpel. Zdravstvene težave so ga pestile v najbolj občutljivem delu sezone, ko se delijo vozovnice za evropsko prvenstvo v Nemčijo. Kar dolgo ni igral za klub, a se je stanje na njegovo srečo tik pred začetkom reprezentančne akcije le izboljšalo. Da gre na bolje, je dokazal tudi na Danskem, da pa še ni stoodstotno pripravljen, je dokazala tudi hitrejša menjava v drugem polčasu, saj so mu pošle moči.

Proti Kazahstanu bodo dali 120 odstotkov

V ponedeljek bo v Stožicah gostoval Kazahstan. Če bi zmagal, bi se prvič v zgodovini nogometa uvrstil na Euro. Foto: Guliverimage Sledi torej operacija Kazahstan in tekma desetletja. Za mnoge kar tekma, izziv kariere. ''V ponedeljek bomo dali vse od sebe, dali bomo 120 odstotkov. "Šli bomo na glavo", da zmagamo in se uvrstimo na evropsko prvenstvo,'' želi, čeprav Sloveniji za uresničitev sanj zadošča že točka, ciklus zaključiti veličastno. Z zmago.

Navijačem podobno kot kapetan Oblak sporoča, naj ne skrbijo. ''Verjamemo vase. Stoodstotno smo prepričani, da bomo s Kazahstanom videti bolje. Igramo doma, kjer še nismo izgubili. Naj se tako nadaljuje in vse se bo končalo tako, kot si vsi želimo,'' želi ostati neporažen v Stožicah do konca ciklusa. Če bi se to uresničilo, bi ponedeljek poskrbel za novo pravljico slovenskega nogometa, saj bi se Kekova četa uvrstila med 24 udeležencev spektakla v Nemčiji. To bi bil nedvomno vrhunec izkušenega branilca, ki je podobno kot soigralci prepričan, da tako zrele priložnosti, kot se ponuja v ponedeljek, preprosto ne gre zamuditi.