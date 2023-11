Saj ni res, pa je! Nora tekma v Franciji in prekrasen dan za Hrvaško.

Nogometaši Hrvaške so z zmago v Latviji na lestvici poskočili na drugo mesto. Če bodo v zadnjem krogu v Zagrebu premagali Armenijo, jim ne more uiti nastop na Euru 2024.

Po petkovem porazu Slovenije z Dansko (1:2) so bile v soboto v kvalifikacijah za Euro 2024 na delu reprezentance v skupinah B, D in I. Vozovnico za veliko tekmovanje so si zagotovile še Nizozemska, Romunija in Švica, s katero so še drugič letos remizirali izbranci Primoža Glihe (Kosovo). Večer je zaznamovala rekordna zmaga Francije, ki je Gibraltarju v Nici nasula neverjetnih 14 zadetkov, pa tudi vrnitev Hrvaške na drugo mesto. Slovenski sosedi so izkoristili spodrsljaj Walesa v Armeniji (1:1) in se z zmago v Latviji (2:0) približali preboju na evropsko prvenstvo.

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog (četrtek, petek)

Sobota, 18. november:

V Nici padlo kar 14 zadetkov, Gibraltar doživel katastrofo Warren Zaire-Emery je najmlajši nogometaš, ki je zaigral za francosko člansko reprezentanco po drugi svetovni vojni. Foto: Reuters Dvoboj v Nici se je že začel z zgodovinskimi presežki. Mladi dragulj PSG Warren Zaire-Emery je postal najmlajši francoski članski reprezentant po drugi svetovni vojni. Star je 17 let, osem mesecev in 11 dni. Na dvoboju v Nici, kjer svetovni podprvaki gostijo Gibraltar, se je tako vpisal v zgodovino, vse skupaj pa še začinil s prvim zadetkom v državnem dresu. Zanj je potreboval le 16 minut. Žal pa je za strelski prvenec plačal zelo drago ceno, saj je po brutalnem posredovanju Santosa utrpel poškodbo gležnja in moral po 20 minutah zapustiti igrišče. Branilec Gibraltarja Ethan Santos je po ogledu VAR posnetka prejel rdeči karton. To ni bil njegov večer, saj je že v drugi minuti dosegel avtogol, nato pa je svojega vratarja v nenavadnem srečanju le dve minuti pozneje premagal še njegov soigralec Aymen Mouelhi. Po izključitvi Santosa so Francozi do konca prvega polčasa dosegli še štiri zadetke. V polno je z bele točke zadel tudi prvi francoski zvezdnik Kylian Mbappe. Kylian Mbappe je bil s tremi zadetki prvi strelec Francije na rekordnem strelskem "treningu" proti Gibraltarju (14:0). Foto: Reuters Galski petelini se niso usmilili žepne državice, ampak brez milosti polnili njeno mrežo tudi v drugem polčasu. Mbappe je tako končal dvoboj s tremi zadetki, dvakrat sta v polno merila Olivier Giroud in Kingsley Coman. Francija je s tem pozdravila rekordno zmago v evropskih tekmovanjih. Pred tem je najvišjo kvalifikacijsko zmago v boju za EP dosegla Nemčija, ko se je pred poldrugim desetletjem znesla nad San Marinom (13:0), Španci so pred štirimi desetletji nadigrali Malto z 12:1, Nizozemci pa so bili v boju za Euro 2012 boljši od San Marina z 11:0.

Valižanom spodrsnilo v Armeniji, Hrvaška izkoristila darilo

Na dvoboju med Armenijo in Walesom je bilo pestro vse do zadnje sekunde. Foto: Reuters Uvodno sobotno dejanje v Erevanu je postreglo z razburljivim dvobojem, po katerem so bili najboljše volje, čeprav na njem sploh niso igrali, Hrvati. Armenija in Wales, neposredna tekmeca slovenskih južnih sosedov v boju za drugo mesto v skupini, sta se namreč razšla z rezultatom, ki najbolj odgovarja Dalićevi četi.

Kaj se je zgodilo v Erevanu? Armenija je letos že prekrižala načrte Walesu v gosteh, zmagala s 4:2, tudi tokrat pa je bolje vstopila v dvoboj. Po zaslugi Lucasa Zelarrayana je povedla zgolj po petih minutah, a so Otočani vrnili udarec v izdihljajih prvega dela. V nadaljevanju sta obe izbrani vrsti napadali zmago, s katero bi imeli bistveno boljše možnosti za uvrstitev na Euro 2024, a je kljub nekaterim izvrstnim priložnostim, zatresla se je tudi valižanska prečka, ostalo pri 1:1. Nato so nogometaši obeh ekip popadali na tla od utrujenosti in razočaranja, to je bil remi, katerega se ni veselil prav nihče na stadionu.

Luka Modrić je zbral že 170. nastop v državnem dresu, selektor Zlatko Dalić pa je z dragoceno zmago v Rigi utišal kritike, ki jih ni manjkalo na njegov račun po medlih predstavah Hrvaške v oktobru. Foto: Reuters

Hrvaška je rade volje izkoristila darilo. Čeprav se je po dveh zaporednih oktobrskih porazih znašla v nehvaležnem položaju, ko ni bila več odvisna le od svojih rezultatov, ji je spodrsljaj Walesa hitro ponudil priložnost, da se povzpne na drugo mesto. V Rigi je upravičila vlogo favorita, s prepričljivo igro, v kateri ni gostiteljem dovolila niti enega strela v okvir vrat, prišla do želene zmage (2:0) in vrnitve na drugo mesto. Glavni junak srečanja je bil Lovro Majer, ki je v zvezni vrsti nadomeščal poškodovanega Matea Kovačića. Dosegel je zadetek, nato pa še podal Andreju Kramariću, ki je v 15. minuti postavil končni rezultat 2:0. Hrvati so brez težav nadzorovali potek na igrišču, po hitrem vodstvu pa namensko privarčevali še nekaj moči za odločilen torkov spopad, ko bodo v Zagrebu pričakali Armenijo. Pred ''kockastimi'' je torej imenitna priložnost, da se uvrstijo na še eno veliko tekmovanje. Hrvaška ima sicer, če ji v skupinskem delu ne bi šlo vse po načrtih, že zagotovljen nastop v dodatnih kvalifikacijah.

Nastop na Euru 2024 so si poleg gostiteljev Nemcev že zagotovile Albanija, Anglija, Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Madžarska, Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Škotska, Španija, Švica in Turčija.

V dodatnih kvalifikacijah imajo: že zagotovljeno mesto: BiH, Finska, Grčija, Gruzija, Izrael, Luksemburg, Poljska,

zagotovljeno mesto, a se lahko prek skupine še uvrstijo na Euro: Češka, Hrvaška, Italija, Kazahstan, Srbija, Wales

se lahko še uvrstijo v play-off: Azerbajdžan, Estonija, Islandija,

Kvalifikacije za Euro 2024, 9. krog:

Četrtek, 16. november:

Petek, 17. november:

Lestvice: