Želite kupiti vstopnico za tekmo Slovenije na Euro 2024?

Glede na nogometno evforijo, ki vlada v Sloveniji v zadnjih dneh, velja v začetku decembra, ko se bo začela spletna prodaja vstopnic za ogled srečanj Kekove čete na evropskem prvenstvu v Nemčiji, pričakovati nemalo zanimanja. Odgovori na vprašanja, s kom se bo na Euru 2024 v skupinskem delu pomerila Slovenija, bodo znani 2. decembra v poznih popoldanskih urah. Takrat bo v Hamburgu v koncertni dvorani Elbphilharmonie potekal ples kroglic.

Kakovostni bobni za žreb skupin Euro 2024: Boben 1: Nemčija, Portugalska, Francija, Španija, Anglija in Belgija.

Boben 2: Madžarska, Danska, Albanija, Avstrija, Turčija in Romunija.

Boben 3: Slovenija, Nizozemska, Škotska, Slovaška, Češka in Hrvaška.

Boben 4: Srbija, Italija, Švica, kvalifikantka 1, kvalifikantka 2, kvalifikantka 3.

Slovenija bi lahko konkretna imena vseh treh tekmecev izvedela že takrat, izjemo predstavlja le možnost, če ji bo ples kroglic v zadnjem bobnu namenil tekmeca, ki si mora nastop na Euru 2024 še zagotoviti v spomladanskih dodatnih kvalifikacijah. Konec marca 2024 bodo namreč v play-offu podeljene še zadnje tri vstopnice za Euro 2024, 21 udeležencev, vključno s Slovenijo, ki se tako vrača med evropsko elito prvič po letu 2000, na zadnjem velikem tekmovanju (SP 2010) pa je nastopila pred 13 leti, pa je že znanih.

Slovenski nogometni navdušenci so prvič Slovenijo na evropskem prvenstvu spremljali leta 2000. Prizori so z zelo stresnega srečanja z ZR Jugoslavijo, ki se je v Charleroiju končal s 3:3. Foto: Guliverimage/Getty Images

''Kar se tiče Eura v Nemčiji, bo zanimanje za tekme reprezentance Slovenije izjemno. Prizorišča so blizu in so udobna. Veliko ljudi bo želelo priti v Nemčijo. Dejstvo pa je, da UEFA udeleženkam razdeli pakete po deset tisoč vstopnic za vsako tekmo, način, kako do njih priti, pa je podoben. Gre za digitalno pot. Vsi, ki bodo želeli priti do vstopnice, se bodo morali digitalno prijaviti. Če bo zanimanje večje, bo te vstopnice dobilo deset tisoč srečnežev, če pa bo zanimanje manjše, pa jih bodo dobili vsi," je za TV Slovenija v oddaji Odmevi v torek zvečer povedel prvi mož NZS Radenko Mijatović, ki je prepričan, da bo zanimanje slovenskih navijačev za oglede tekem, na katerih se bo Kekova četa merila proti najboljšim reprezentancam iz Evrope, še večje od deset tisoč.

Predsednik NZS Radenko Mijatović, ki je prejšnji teden dopolnil 60 let, se je tako po zmagi nad Kazahstanom znašel na rokah slovenskih reprezentantov. Ti bodo za preboj na Euro 2024 deležni velike finančne nagrade. NZS bo prejela dobrih devet milijonov evrov. Foto: www.alesfevzer.com

Če se bodo njegove napovedi uresničile, vsak posameznik lahko namreč kupi do štiri vstopnice, bo potem med tistimi, ki se bodo digitalno prijavili, odločal žreb, tako da bo prisoten tudi dejavnik sreče. Podobno je bilo na Uefi v sklopu prvega dela prodaje vstopnic, ko je bilo prodanih 1,2 milijona vstopnic, zanj pa se je potegovalo kar 20 milijonov kandidatov.

Najdražje vstopnice za finale po tisoč evrov

Koliko pa bo treba odšteti za vstopnice? Najcenejše bodo na voljo za 30 evrov, najdražje, ki ponujajo tudi največje ugodje, pa bodo dosegljive za okroglih 200 evrov.

Finale Eura 2024 bo 14. julija na Olimpijskem stadionu v Berlinu, ki sprejme 70 tisoč gledalcev. Na njem bo Aleksander Čeferin podelil pokal kapetanu novopečenih evropskih prvakov, ki mu bo zaploskal tudi direktor organizacijskega odbora Eura 2024 Philipp Lahm. Foto: Guliverimage

Cene vstopnic na Euru 2024: Otvoritvena tekma: 30 (prvi navijači), 60 (kategorija 3), 150 (kategorija 2) in 200 (kategorija 1) evrov

Druge tekme skupinskega dela: 50, 195, 400 in 600 evrov

Tekme osmine finala: 50, 85, 175 in 250 evrov

Četrtfinale: 60, 100, 200 in 300 evrov

Polfinale: 80, 195, 400 in 600 evrov

Finale: 95, 300, 600 in 1000 evrov

To bo 17. evropsko prvenstvo v nogometu. Nemčija ga je osvojila trikrat, prihodnje leto pa bo v vlogi gostitelja. Tako bo Euro najbližje Sloveniji vse od leta 2008, ko je nogometni spektakel potekal tudi pri naših severnih sosedih, eno izmed prizorišč pa je bil tudi Celovec. Nekaj tekem Eura 2020 je bilo že odigranih v Nemčiji (München).

Otvoritveno srečanje v Münchnu, finale v Berlinu

Evropsko prvenstvo bo potekalo od 14. junija do 14. julija. Znano je le to, da bo Nemčija neposredno uvrščena v skupino A kot prva, tako da bo igrala otvoritveno srečanje Eura 14. junija v Münchnu. Allianz Arena bo v času Eura nosila nevtralno ime Fussball Arena München.

Uradna maskota Eura je medvedek Albärt. Foto: Guliverimage

Finale bo 14. julija na Olimpijskem stadionu v Berlinu. Ko je kultni objekt pred 17 leti gostil finale svetovnega prvenstva, je Italija 9. julija 2006 po strelih z bele točke premagala Francijo, dvoboj pa je poleg zmagoslavja Azzurrov zaznamovala tudi izključitev Zinedina Zidana, ki je izgubil živce po provokacijah Marca Materazzija in Italijana pokosil na tla z brutalnim udarcem z glavo v prsa.

Slovenia qualify for a EURO for the first time since EURO 2000! 🇸🇮#EURO2024 pic.twitter.com/8sMQy0qyK5 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 22, 2023

Danes bo opravljen še žreb dodatnih kvalifikacij za Euro 2024, v katerem nastopa 12 ekip (BiH, Estonija, Finska, Grčija, Gruzija, Islandija, Izrael, Kazahstan, Luksemburg, Poljska, Ukrajina in Wales). Tekme bodo odigrane med 21. in 26. marcem 2024, ko bodo znani še zadnji trije udeleženci enomesečnega spektakla v domovini piva in klobas. Navijači omenjenih držav bodo lahko do vstopnic iz omenjenega navijaškega paketa, namenjenega vsaki udeleženki prvenstva, prišli šele po koncu play-offa.

Slovenski nogometaši bodo imena tekmecev v skupinskem delu Eura 2024 izvedeli 2. decembra. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Prizorišča Eura 2024: Berlin: Olympiastadion Berlin (70.000)

Köln: Köln Stadion (47.000)

Dortmund: BVB Stadion Dortmund (66.000)

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (47.000)

Frankfurt: Frankfurt Arena (48.000)

Gelsenkirchen: Arena AufSchalke (50.000)

Hamburg: Volksparkstadion Hamburg (50.000)

Leipzig: Leipzig Stadion (42.000)

München: Fussball Arena München Munich (67.000)

Stuttgart: Stuttgart Arena (54,000)

Slovenska kroglica je nazadnje plesala pred 14 leti

Slovenija bo tako čez poldrugi teden izvedela, s kom bo imela opravka na Euru 2024. Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin bo lahko prvič, odkar zaseda tako pomemben in odgovoren položaj, na plesu kroglic za veliko tekmovanje stiskal pesti za svojo domovino. Slovenija bo prvič prisotna na žrebu velikega tekmovanja po letu 2009, ko je bil opravljen žreb SP 2010 v Johannesburgu, Slovenijo pa pahnil v skupino z Anglijo, Alžirijo in ZDA.

Slovenija je nazadnje na velikem tekmovanju nastopila leta 2010, ko je svetovno prvenstvo sklenila s porazom proti Angliji v Port Elizabethu. Foto: Guliverimage

Zanimivo je, da so takrat Otočani z domiselno besedno igro proslavljali žreb. Bili so prepričani, da bodo tekmeci vključno s Slovenijo lahek zalogaj za tri leve, in so na naslovnici enega izmed najbolj branih časopisov zapisali To je najboljša skupina po The Beatles. Na koncu so se reševali na zadnji tekmi, kjer so napredovali po zaslugi tesne zmage prav nad Kekovo Slovenijo (1:0). To je bila tudi edina angleška zmaga na tistem prvenstvu.

Ko je Slovenija nastopila na svojem prvem evropskem prvenstvu, se je pomerila z ZR Jugoslavijo (3:3), Španijo (1:2) in Norveško (0:0).