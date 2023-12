Zapečatena usoda slovenskih legionarjev, a ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju ligi Europa bodo danes odigrane še zadnje tekme skupinskega dela. Panathinaikos z Benjaminom Verbičem, Andražem Šporarjem in Adamom Gnezdo Čerinom in Sturm Graz s Tomijem Horvatom in Jonom Gorencem Stankovićem se bo boril za tretje mesto v svojih skupinah in dodatne kvalifikacije za osmino finala konferenčne lige.

Sturm Graz v skupini D po nobenem scenariju ne more končati na prvih dveh mestih. Ekipa s Tomijem Horvatom in Jonom Gorencem Stankovićem lahko skupinski del konča na tretjem mestu in se preseli v dodatne kvalifikacije za osmino finala konferenčne lige, če bodo zbrali več točk kot Rakow. Sturm v zadnjem krogu čaka gostovanje pri Sportingu, medtem ko bo Rakow gostil zmagovalca skupine Atalanto.

Brez možnosti napredovanja pa so že pred tem ostali tudi nogometaši Panathinaikos, ki prvega dela ne morejo več končati na prvih dveh mesti. Če se zasedba z Benjaminom Verbičem, Andražem Šporarjem in Adamom Gnezdo Čerinom izogne porazu proti Maccabiju, bo končala na tretjem mestu in se uvrstila v dodatne kvalifikacije za osmino finala konferenčne lige.

Adam Gnezda Čerin Foto: Guliverimage

Napredovanje iz prvega mesta so si že pred zadnjim krogom zagotovili Atalanta, Liverpool in Bayer Leverkusen, ki je še edina stoodstotna ekipa v ligi Europa.

Zmagovalci skupin evropske lige se bodo uvrstili neposredno v osmino finala tekmovanja, drugouvrščene čakajo izločilni boji za osmino finala proti tretjeuvrščeni ekipi skupinskega dela lige prvakov, tretjeuvrščeni bodo nadaljevali evropsko sezono v dodatnih kvalifikacijah za osmino finala konferenčne lige, za četrtouvrščene klube pa se bo evropska sezona končala.

Liga Europa, skupinski del (6. krog):

Četrtek, 14. december:

Lestvice: