Angleški velikan ni ušel katastrofi, italijanski prvak si je oddahnil

V zadnjem krogu skupinskega dela lige prvakov sta danes postala znana še dva udeleženca izločilnih bojev. To sta postala Köbenhavn in Napoli. Danci so si napredovanje priborili z zmago nad Galatasarayem (1:0), klavrno pa se je evropska sezona končala za Manchester United, ki je v zadnji tekmi z 0:1 klonil proti Bayernu. Iz skupine C je ob Real Madridu napredoval še Napoli, ki je z 2:0 ugnal Brago. Na dvoboju med Unionom in Realom, ki ga je s 3:2 dobil slednji, je bil glavni sodnik Rade Obrenović, v Neaplju pa je bil glavni delivec pravice Slavko Vinčić.

Liga prvakov, skupinski del, 5. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, skupinski del, 4. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, skupinski del, 3. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, skupinski del, 2. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, skupinski del, 1. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, 6. krog:

Torek, 12. december:

Lensu spopad za tretje mesto, konec sanj za Sevillo Lens bo sezono nadaljeval v ligi Europa. Foto: Reuters

Današnje dogajanje na evropskih zelenicah se je začelo v Franciji in na Nizozemskem. Londonski Arsenal si je v skupini B že predčasno zagotovil tako napredovanje kot tudi končno prvo mesto, tako da je na sklepnem dejanju skupinskega dela v Eindhovnu, kjer si je PSV prav tako že pred tem priigral vstopnico za nastop v osmini finala, nastopil s precej premešano zasedbo. Ekipi sta se razšli s "prijateljskih" 1:1. Za Arsenal je ob koncu prvega polčasa zadel Eddie Nketiah, na drugi strani pa je končni izid v 50. minuti postavil Yorbe Vertessen.

Povsem drugače pa je bilo vzdušje na tekmi v Lensu, kjer se je odločalo o tretjem mestu, ki je prineslo nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa. To vstopnico si je z zmago proti Sevilli (2:1) zagotovil Lens, saj bi moral španski klub, ki je v lanski sezoni osvojil ligo Europa in je s sedmimi naslovi absolutni rekorder tega tekmovanja, za tretje mesto nujno zmagati. Za Francoze je najprej z bele pike v 63. minuti zadel Przemyslaw Frankowski, a je Sevilla v 79. minuti odgovorila, ko je bil z enajstmetrovke prav tako uspešen Sergio Ramos. Za tri točke domačih pa je nato v 96. minuti v polno meril Angelo Fulgini.

V skupini B je tako na vrhu končal Arsenal s 13 točkami, drugi PSV jih je zbral devet, Lens osem, Sevilla pa dve.

Bayern podaljšal niz, ki traja že šest let, klavrn konec Man Uniteda

Največ oči je bilo danes uprto v skupino A, kjer je Manchester United pred začetkom zadnjega kroga upal le še na čudežni preboj v osmino finala, a je na koncu zasedba Erika ten Haga doživela novo razočaranje, tekmovanje sklenila na zadnjem mestu in tako že končala evropsko sezono. Bayern je na Old Traffordu slavil po zaslugi Kingsleyja Comana, ki je v polno meril v 70. minuti. Poleg tega je Manchester United doživel še dodaten udarec, saj se je v 37. minuti poškodoval Harry Maguire, ki je v tem tednu prejel nagrado za igralca meseca novembra v premier ligi. Trener Uniteda Hag je tako s svojo zasedbo doživel novo sramoto. Navijači so nezadovoljni, v tej sezoni so rdeči vragi na 24 tekmah izgubili kar 12-krat, na domačem stadionu pa so na 14 tekmah klonili kar sedemkrat.

Harry Maguire je moral zaradi poškodbe iz igre. Foto: Reuters

Na drugi strani so Bavarci v ligi prvakov nepremagani vse od septembra 2017 in poraza proti PSG (0:3), nato pa so nanizali 40 tekem brez poraza, na katerih so remizirali le štirikrat. Serijski nemški prvaki so si že pred to tekmo zagotovili prvo mesto v skupini A lige prvakov, po porazu z 1:5 v Frankfurtu v bundesligi pa so se navijačem opravičili z vedno prestižnim uspehom v gledališču sanj.

Napredovanje pa si je kar nekoliko presenetljivo v skupini A priigral še Köbenhavn, ki je na odločilni tekmi z 1:0 ugnal turški Galatasaray in skupinski del končal pri osmih točkah, Turki pa pri petih. Edini gol na srečanju je v 58. minuti dosegel Lukas Lerager in poskrbel za ekstazo navdušenja v danski prestolnici. Isti nogometaš je v 90. minuti prejel rdeči karton, kljub temu pa se je danska ekipa veselila velikega napredovanja med 16 najboljših ekip v najelitnejšem evropskem tekmovanju, Galatasaray pa bo evropsko sezono spomladi nadaljeval v ligi Europa.

Köbenhavn je prišel do napredovanja v osmino finala. Foto: Reuters

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 – Erling Haaland (Man City), Rasmus Hojlund (Man United), Alvaro Morata (Atletico)

4 – Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Evanilson (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Gabriel Jesus (Arsenal), Harry Kane (Bayern), Lois Openda (Leipzig),

3 – Joao Felix (Barcelona), Phil Foden (Man City), Ciro Immobile (Lazio), Joselu (Real Madrid), Lukas Lerager (Köbenhavn), Joao Mario (Benfica), Kylian Mbappe (PSG), Brais Mendez (Real Sociedad), Rodrygo (Real Madrid), Bukayo Saka (Arsenal), Danilo Sikan (Šahtar),

...

1 – Benjamin Šeško (Leipzig)

Vinčić sodil v Neaplju, Obrenović pa v Berlinu

V skupini C je imel evropski rekorder Real Madrid že pred zadnjim krogom zagotovljeno prvo mesto, beli balet pa je na zadnji tekmi s 3:2 slavil proti Unionu iz Berlina. Za Real je sicer v 45. minuti strel z bele pike, na tekmi, na kateri je pravico delil Rade Obrenović, zapravil Luka Modrić, hitro pa je sledila kazen na drugi strani, saj je v sodnikovem dodatku prvega dela nemško ekipo v vodstvo popeljal Kevin Volland. Real je v drugem polčasu poskrbel za preobrat, v 61. minuti je najprej izenačil Joselu, ki je enajst minut kasneje zadel še za 2:1, gostje pa so v zaključku prišli do izenačenja. V 86. minuti je za 2:2 zadel Alex Kral, štiri minute kasneje pa je za zmago Reala zadel Daniel Ceballos.

Rade Obrenović je delil pravico na tekmi Union Berlina in Real Madrida. Foto: Reuters

V dobrem položaju pred zadnjo tekmo je bil v tej skupini tudi Napoli, ki je z zmago nad Brago z 2:0 potrdil drugo mesto. Napoli je povedel v deveti minuti po avtogolu Serdarja Saatcija, delo pa je v 33. minuti dokončal Victor Osimhen. Na tej tekmi je v vlogi glavnega sodnika pripadla Slavku Vinčiću, tako da sta obe tekmi zadnjega kroga v skupini C sodila Slovenca.

Real je skupinski del končal s polnim izkupičkom 18 točk, Napoli jih je zbral deset, v ligi Europa pa bo tekmovanje nadaljevala Braga, ki je zbrala štiri, medtem ko bodo Berlinčani (2) vse moči zdaj uperili v bundesligo.

V skupini D drama v boju za tretje mesto

V skupini D se je obračun vodilnih ekip Real Sociedada in Interja končal brez zadetkov, tako da se bo iz prvega mesta v osmino podala španska ekipa, italijanska pa iz drugega. Obe ekipi sta sicer zbrali osem točk, a je imel Real Sociedad boljšo gol razliko. Evropska sezona pa se bo po drami nadaljevala za Benfico, ki je v zaključku prišla do zmage nad Salzburgom s 3:1 in bo zahvaljujoč zmagi v Mozartovem mestu z vsaj dvema zadetkoma sezono nadaljevala v ligi Europa. Odločilni gol je portugalska ekipa dosegla v 92. minuti, ko je za 3:1 zadel Arthur Cabral.

Za zdaj so tako v osmino finala uvrščeni Bayern, Koebenhavn, Arsenal, PSV, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Inter, Atletico, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, Leipzig in Barcelona. Tretjeuvrščeni iz skupin bodo igrali v kvalifikacijah za osmino finala evropske lige. To so že Feyenoord, Young Boys, Lens, Galatasaray, Braga in Benfica.

Benjamin Šeško bo v zadnjem krogu skupinskega dela v sredo v Leipzigu ob 18.45 gostil švicarskega prvaka Young Boys. Foto: Guliverimage

V sredo bodo zadnjo tekmo skupinskega dela v tej sezoni odigrali vsi slovenski udeleženci lige prvakov, to so Jan Oblak (Atletico), Benjamin Šeško in Kevin Kampl (oba RB Leipzig). Vsi trije so si s svojima kluboma že zagotovili nastop med najboljših 16.

Napredovanje v osmino finala so si že zagotovili (12): Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Inter, Lazio, Manchester City, PSV Eindhoven, RB Leipzig, Real Madrid, Real Sociedad

Liga prvakov, 6. krog:

Torek, 12. december:

Sreda, 13. december:

Lestvice: