Počivati bo moral vsaj osem tednov

"Bojim se, da bo trajalo najmanj osem tednov oziroma še vsaj osem tednov, da se Gnabry vrne v ekipo. Za zdaj še ne vemo, kako se bo njegovo telo odzvalo na zdravljenje," je dejal Tuchel pred današnjo tekmo lige prvakov proti Manchester Unitedu.

"Seveda je to veliko predolgo," je pripomnil trener o naslednjem premoru za Gnabryja in pojasnil: "Potreboval je dolgo časa, da se je po poškodbi roke vrnil v formo. Ravno zdaj, ko je bil na treningu v formi, se je spet poškodoval in to v prvi minuti svojega nastopa v Frankfurtu. To je bila za nas izjemno grenka novica."

Gnabry je minuli konec tedna utrpel poškodbo mišice kmalu po tem, ko je v Frankfurtu vstopil kot zamenjava. Pred morebitno vrnitvijo februarja bo izpustil vsaj sedem tekem Bayerna.

Za napadalca je bila doslej sezona, katere vrhunec je evropsko prvenstvo v Nemčiji, zelo nesrečna, saj je bil že septembra in oktobra zaradi zloma podlakti z igrišč odsoten več tednov.

Gnabry je to sezono igral le na petih ligaških tekmah.

Preberite še: