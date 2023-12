Čudež evropskega "palčka", ki močno odmeva

Medtem ko Köbenhavn danes slavi veliko uvrstitev v osmino finala lige prvakov, je stanje povsem drugačno v Manchestru, kjer je zasedba Erika ten Haga neslavno končala svojo evropsko sezono in poskrbela za novo slabo voljo med svojimi navijači, ki imajo ob medlih predstavah svojih ljubljencev vse manj in manj potrpljenja. Rdeči vragi so si na Old Traffordu ob porazu z Bayernom prislužili nove žvižge svojih navijačev, veliko jih je tekmo zapustilo predčasno.

Pred začetkom letošnje sezone lige prvakov je verjetno le malokdo, če sploh kdo, pričakoval razplet, ki ga je postreglo najelitnejše evropsko klubsko nogometno tekmovanje. Če je prvo mesto Bayerna povsem pričakovano, so za pravo senzacijo poskrbeli nogometaši Köbenhavna, ki so na lestvici za sabo pustili tako bogati turški Galatasaray kot angleškega velikana Manchester United, ki je evropsko sezono klavrno končal na zadnjem mestu v druščini klubov, kjer je velika večina verjela, da bodo rdeči vragi osvojili vsaj drugo mesto.

Danski prvak je na obračunu, ki je odločal o drugem mestu, pred domačimi navijači na kolena z 1:0 spravil Galatasaray in na koncu z osmimi točkami osvojil drugo mesto. Gol Lukasa Leragerja je poskrbel za ekstazo navdušenja v danski prestolnici, kjer sta disciplina in vztrajnost danske strani omogočili napredovanje iz skupine, v kateri so mnogi strokovnjaki pričakovali, da bodo končali na dnu. Namesto tega so danski prvaki zbrali osem točk in končali z osmimi točkami zaostanka za zmagovalcem skupine Bayernom iz Münchna, ki si je že pred zadnjim krogom zagotovil prvo mesto, ko je na Old Traffordu premagal Manchester United z 1:0 in angleško moštvo pustil na dnu s štirimi točkami, eno za Galatasarayem, ki bo sezono nadaljeval v ligi Europa.

Jacob Neestrup je svojo ekipo popeljal v osmino finala lige prvakov. Foto: Reuters

"To, kar se je zgodilo v tako zahtevni skupini, je nekaj neverjetnega. Tako zelo sem ponosen. To je bila fantastična predstava, v tej sezoni smo pokazali nekaj odličnih tekem. Redko je, da se kaj takšnega zgodi danski ekipi. To je nekaj ogromnega," je po koncu od sreče prekipeval nogometaš Rasmus Falk, ki je dobil tudi priznanje za igralca tekme. Köbenhavn se je po sezoni 2010/11 drugič v zgodovini zavihtel med najboljših 16 ekip v ligi prvakov, dlje od tam se danske ekipe še niso uvrstile. Köbenhavn je v torek z zmago nad Galatasarayem v žep pospravil 2,8 milijona evrov, kolikor jih zasluži vsaka ekipa z zmago v najelitnejšem tekmovanju, z uvrstitvijo med najboljših 16 ekip lige prvakov bo na račun danskega kluba kapnilo še 9,5 milijona evrov.

"Veseli smo, da bomo lahko proslavili to veliko napredovanje, ne razmišljamo o tem, da moramo čez nekaj dni spet igrati. Mislim, da nocoj nihče ne bo spal, vsi si bomo privoščili to noč," je bil jasen Elias Jelert. Od ponosa danes prekipevajo tudi danski mediji, ki slavijo velik podvig nogometašev kluba iz prestolnice. "Köbenhavn je poskrbel za nogometni čudež – in tako, kot da je vse skupaj samoumevno. Naredili so prekleto stvar! V tej sezoni lige prvakov je se je Köbenhavn junaško dvignil nad povprečnost, kompleks manjvrednosti, izgovore o manjših proračunih in pomanjkanju kakovosti na klopi," so zapisali pri danskem B. T., eden izmed danskih športnih komentatorjev pa se je nogometašem danskega kluba zahvalil, ker so zaj*** povprečnost.

Manchester United je drugič v zgodovini skupinski del lige prvakov končal na zadnjem, četrtem mestu. Foto: Reuters

Nore številke, ki ne povedo vsega

Še bolj neverjeten podvig je danskemu prvaku uspel, ko pogledamo vrednosti klubov, ki so v tej sezoni okusili igranje v ligi prvakov. Vrednost ekipe danskega prvaka je po podatkih Transfermarkta ocenjena na 66,35 milijona evrov, manj so v konkurenci najboljših klubov vredni le Young Boys (58,3 milijona evrov). V konkurenci skupine A je vrednost Galatasaraya, ki se bo boril za mesto v ligi Europa, ocenjena na 236,58 milijona evrov, Manchester Uniteda, ki si je privoščil pravo katastrofo, pa na 877,3 milijona evrov, torej več kot trinajstkrat več od Köbenhavna.

Danski nogometni klub je tako poskrbel za novo nogometno pravljico in dokazal, da čar nogometne igre še vedno ni odvisen samo od finančnih izdatkov. In če je v danskem glavnem mestu danes dan za slavje, je stanje povsem drugačno v Manchestru, kjer so rdeči vragi nenadejano ekspresno končali svojo pot v ligi prvakov. United je v skupinskem delu na šestih tekmah prejel kar 15 zadetkov, kar je največ od vseh angleških ekip v zgodovini lige prvakov, prej je ta rekord držal Tottenham, ki je v sezoni 2019/20 prejel 14 golov. Za Manchester United se je tako kot v sezoni 2020/21 njihova sezona v ligi prvakov končala po skupinskem delu, a so rdeči vragi takrat za tolažbo sezono nadaljevali v ligi Europa, kjer so nato prišli vse do finala.

Foto: Reuters

Klavrn konec za rdeče vrage

A tokrat ne bo tako, saj je zasedba Erika ten Haga z le eno zmago na šestih tekmah zasedla zadnje mesto s štirimi točkami in šele drugič v zgodovini tekmovanje končala na četrtem mestu z najmanjšim številom osvojenih točk v zgodovini. "V tej sezoni lige prvakov smo pokazali nekaj dobrega nogometa, te predstave moramo prenesti v premier ligo, da bomo lahko v naslednji sezoni znova del lige prvakov. Napredovanja nismo izgubili na tej zadnji tekmi, to je jasno. Imeli smo nekaj dobrih tekem, a smo storili tudi veliko napak in na koncu ni bilo dovolj. Dejstvo je, da nismo zbrali dovolj točk. Razočarani smo kot ekipa, razočaran sem jaz kot trener. Morali bi biti boljši," je po klavrnem koncu evropske sezone dejal ten Hag.

Manchester United je na celi tekmi z Bayernom (0:1) le enkrat sprožil v okvir vrat nasprotnika, kar bi rdeči vragi, če bi želeli sploh upati na napredovanje, morali nujno doseči. "Naša predstava danes je bila zelo dobra, nismo si zaslužili poraza. Vemo, da moramo biti bolj stalni, kot trener moram izboljšati ekipo. Moram jih voditi, tudi igralci pa morajo sprejeti odgovornost. To moramo storiti skupaj," je še dodal Nizozemec, ki je za nameček ob že tako številnih težavah s poškodbo na ta seznam dodal še Harryja Maguireja in Luka Shawa, tako da Nizozemcu tudi v nadaljevanju sezone na Otoku ne bo enostavno, vse glasnejše so tudi govorice, da je njegov trenerski stolček vse bolj in bolj majav.

