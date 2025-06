Neuradno: Ferrari prestavlja načrte za drugi električni superšportnik

Ferrari je prejšnji konec tedna v velikem slogu slavil na 24-urni vztrajnostni dirki v Le Mansu, svojo avtomobilsko ponudbo pa bodo kmalu dopolnili tudi s prvim električnim modelom. To bo po neuradnih napovedih maloserijski model, ki bo stal okrog 500 tisoč evrov in bo zato namenjen maloserijski proizvodnji. Na cestah bo “neslišni” ferrari jeseni prihodnje leto.

Prihodnost drugega električnega ferrarija še negotova

V Maranellu so načrtovali tudi drugi električni model, ki pa bi bil velikoserijski in bi v petletnem obdobju ciljal na prodajo okrog pet do šest tisoč avtomobilov. Ta avtomobil naj bi razkrili prihodnje leto. Načrti pa se zamikajo, je poročal Reuters in se skliceval na vire znotraj tovarne. Zanimanje za električne športnike naj bi bilo še premajhno, da bi imel tak avtomobil pravi smisel. Pri Ferrariju bodo na ta avtomobil očitno počakali še vsaj do leta 2028, s tem pa bodo dobili tudi nekaj dodatnega časa za lasten razvoj električnega avtomobila.

Ferrari, ki sicer hibridne avtomobile izdeluje že od leta 2019, navedb ni želel komentirati.