Čudež, o katerem govori ves svet

To ni več naključje. Girona je še enkrat več očarala nogometne sladokusce. Tokrat ji je to uspelo na največjem izpitu zrelosti, gostovanju pri aktualnem španskem prvaku, kjer je premagala Barcelono s 4:2, poskočila na vrh lestvice in si, čeprav sploh še ni konec koledarskega leta 2023, že zagotovila osnovni cilj. Obstanek v la ligi! Glede na kakovost predstav in potencial, ki ga izžarevajo neustrašni varovanci Michela Sancheza, pa je v igri še bistveno več. Bi lahko katalonski "palček" ponovil celo velepodvig Leicester Cityja izpred sedmih let in postal državni prvak?

"Saj jim gre dobro, a zdaj prihaja trenutek resnice, gostovanje pri branilcih naslova, močni Barceloni," ni manjkalo razmišljanj o tem, kako bi lahko Girona v nedeljo zvečer izkusila bolečo "streznitev". Barcelona je bila gostitelj, aktualni španski prvak, ki si je nedavno že zagotovil napredovanje v osmino finala lige prvakov, je imel idealno priložnost, da v neposrednem obračunu z največjo senzacijo sezone, katalonskimi sosedi iz Girone, pokaže, kdo je v tem trenutku boljši.

Navijači Girone so v nedeljo zvečer noreli od sreče in zadovoljstva, saj so njihovi ljubljenci v gosteh odpravili branilce španskega naslova s 4:2. Foto: Guliverimage

Gostje pa se niso ustrašili izziva, še manj pa gostiteljev. Na Olimpijskem stadionu, začasnem domovanju Barcelone v času prenove kultnega Camp Noua, so zaigrali tako, kot so nameravali. Tako kot počnejo že celotno sezono, kjer najraje govorijo na igrišču. In to zelo samozavestno in odločno.

Dovbyk začel, Stuani postavil piko na i

Girona je povedla že po 12 minutah. Foto: Reuters Hitro so zatresli mrežo Barcelone, po smrtonosnem protinapadu, ki je mejil na popolnost, in po zaslugi igrivih Ukrajincev Viktorja Cigankova in Artema Dovbyka razgalil ranljivost obrambne vrste Blaugrane. Nato jih ni zmedlo niti hitro izenačenje, eden redkih trenutkov, ko je na tekmi zasijal Robert Lewandowski. Ko je Miguel Gutierrez, nekdanji up madridskega Reala, z mojstrskim prodorom in zaključkom znova spravil na noge številne navijače v rdeče-belem, ki so se iz Girone odpravili v sto kilometrov oddaljeno Barcelono na vrhunec 16. kroga španskega prvenstva, so se favorizirani gostitelji znova znašli v težavah.

V nadaljevanju so napadali, streljali, poizkušali marsikaj, a ostali brez želenega izenačenja. Ni bilo več poti nazaj, v 80. minuti je moral Inaki Pena, ki med vratnicama Barcelone nadomešča poškodovanega Nemca Marc-Andreja ter Stegna, znova po žogo v mrežo.

Barcelona je v 19. minuti po zadetku Roberta Lewandowskega izenačila rezultat na 1:1, po 40. minuti pa ni več ujela stika z gosti. Foto: Reuters

Zadetek Ilkaya Gündogana v sodnikovem podaljšku je vlil še nekaj upanja (2:3), Barcelona je v izdihljajih srečanja krenila na vse ali nič vsaj po točko, a je nato piko na i prestižni zmagi postavil mladostni veteran iz Urugvaja, ljubljenec navijačev, kapetan Cristhian Stuani. Zmaga Girone je bila tako sladka kot že dolgo ne, trener Miguel pa je bil še bolj kot z rezultatom zadovoljen z igro in pristopom varovancev, ki so izpit zrelosti prestali z odliko.

Izgubila le enkrat. Proti Realu.

Girona je s tem Španiji, hkrati pa tudi celotnemu nogometnemu svetu, ki je radovedno spremljal predstavo ekipe s šele 13. najvišjim proračunom v la ligi, nazorno poslala sporočilo, da je zmožna zmagovati tudi na takšnih tekmah. In da tisto, kar je ustvarila v tej sezoni, to pa je rekordnih 41 točk (od 48 možnih), s katerimi si je bolj kot ne, tako dokazujejo številni parametri iz prejšnjih sezon, že zagotovila obstanek v prvoligaški druščini, ni bilo niti najmanj naključno.

Girona je v la ligi, to je šele njena četrta prvoligaška sezona v zgodovini kluba, brez poraza že osem zaporednih krogov. S tem je popravila klubski rekord. Naslednji teden bo dejavna v ponedeljek, 18. decembra, ko bo na stadionu Municipal de Montilivi gostila Alaves. Foto: Reuters

Girona je vstopila v novo dimenzijo. Piše najlepšo pravljico v zgodovini kluba. Ni več le povprečni udeleženec la lige, ki lahko ob dobrem dnevu meša štrene tudi največjim, ampak vsega spoštovanja vreden tekmec, ki zna svoje kakovosti mojstrsko prilagoditi na raven, ki povzroča silovite težave vsem. No, skoraj vsem.

Girona je edini poraz v tej čudežni sezoni doživela le proti najbližjemu zasledovalcu, madridskemu Realu. Zgodilo se je konec septembra. Takrat so beli baletniki s 3:0 nadigrali največje presenečenje sezone. Girona pa se je iz tega poraza marsikaj naučila. In se na gostovanju pri drugem velikanu s Pirenejskega polotoka predstavila v drugačni luči. Barcelono je ugnala s 4:2 in prevzela vodstvo na lestvici.

Trener Sanchez: Počakajmo do 26. kroga

Trener Girone Michel Sanchez predstavlja največji hit sezone 2023/24. Foto: Reuters Po veličastni zmagi na Montjoicu je trener Girone Michel Sanchez, ki se vse pogosteje srečuje z vprašanji, ali bi lahko njegovi varovanci poskrbeli za presenečenje vseh presenečenj in sezono končali na prvem mestu, sijal od zadovoljstva. "Zelo sem zadovoljen s predstavo. Ne vem, če smo zmožni tako visoko raven, kot jo lahko imajo Barcelona, Real in Atletico, zadržati čez vso sezono, a ta predstava nas je zelo osrečila. Igralci pišejo zgodovino. Ljubitelji nogometa lahko danes priznajo, kako znajo moji fantje dobro igrati nogomet," je po veliki zmagi v Barceloni, manj kot sto kilometrov oddaljenem mestu od Girone, poudaril Michel.

Španec pa se noče ujeti v zanke evforije, niti iz tega, da so se njegovi varovanci vrnili na prvo mesto, delati kakšnih drznih napovedi o tem, kako Girono zanima španski naslov. "O tem bomo lahko več spregovorili šele pred zadnjo tretjino sezone, se pravi po 26. krogu. Trenutno je vse še zelo daleč, so pa dejstva dovolj zgovorna, da imamo opravka z zgodovinsko sezono. Moramo uživati v teh trenutkih, a počakajmo do 26. kroga, pa bomo videli, ali se lahko potegujemo še za kaj več kot le Evropo," je mnenja 48-letni Španec, ki je pred prihodom v Girono vodil Rayo Vallecano in Huesco, zdaj pa se spogleduje s podvigom kariere.

Končni rezultat je v peti minuti sodnikovega podaljška postavil Cristhian Stuani. Foto: Reuters

Kmalu prihaja v Girono še Jan Oblak

Michel je vesel, da je Girono popeljal že do 41 točk, ki naj bi zadoščale za obstanek v španskem prvenstvu. Prednost pred Celto iz Viga, ki zaseda 18. mesto, znaša (s tekmo več) neverjetnih 32 točk! To je kapital, ki zagotavlja marsikaj. "Vesel sem zaradi navijačev. Igrali smo zanje. Pišemo zgodovino in želimo to početi tudi v prihodnje," bi rad s klubom, ki je še pred četrt stoletja igral v peti španski ligi, rušil mejnike tudi v nadaljevanju sezone.

Girona je v uvodnih 16 krogih od možnih 48 osvojila kar 41 točk. Foto: Reuters

Girona sicer v tej sezoni sploh še ni izgubila v gosteh. Doma je ostala praznih rok proti madridskemu Realu in remizirala z Real Sociedadom, v gosteh pa se je razšla brez zmagovalca v Bilbau proti Athleticu. Vse ostale tekme je dobila. V la ligi je torej zbrala 13 zmag. Toliko zmag ni v petih najmočnejših ligah v Evropi v tej sezoni vknjižil nihče drug. Najbližje sta Real Madrid in milanski Inter (oba 12 zmag), Girona pa je na vrhu!

Ima tudi najboljši napad v Španiji, na 16 tekmah je dosegla 38 zadetkov. Kmalu jo čaka še en vrhunski izziv, domača tekma z madridskim Atleticom, s katerim se v tej sezoni še ni pomerila. Jan Oblak bo v Gironi gostoval 3. januarja 2024 in izkusil, kako naporno je ohraniti mrežo nedotaknjeno proti najbolj razigranemu napadu v ligi.

Xavi: To je naša realnost

Xavi je športno priznal poraz pet let starejšemu stanovskemu kolegu. Foto: Reuters Kako pa je boleč poraz proti hitu sezone, katalonskim sosedom iz mesta s sto tisoč prebivalci, ki spremlja nogometaše v la ligi šele četrtič v 93-letni zgodovini kluba, doživel trener Barcelone Xavi Hernandez? "To je naša realnost," je priznal nekdanji zvezdnik španskega in svetovnega nogometa. Dejal je, da Barcelona sploh ni odigrala slabo in bi si tudi zaslužila kaj več. Nenazadnje so gostitelji usmerili kar 31 strelov na gol Girone, a so jo, takšnega mnenja je 43-letni strateg katalonskega velikana, pokopale usodne napake v obrambi.

"Gradimo Barcelono, vse je še v procesu. Moraš stopiti korak nazaj, da nato narediš dva naprej. Nismo igrali slabo. Tudi v prejšnji sezoni smo doživeli takšne neuspehe, a smo vseeno osvojili dve lovoriki. Je pa Girona najboljši tekmec, s katerim smo imeli do zdaj opravka," je pohvalil vodilno ekipo la lige in ji športno čestital za zmago.