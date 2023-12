Bolnišnica pri Realu, izpit resnice za senzacijo la lige

Španske prvoligaške zelenice bodo ta konec tedna oživele zvečer, ko se bosta spopadla Getafe in Valencia. To bo posebna tekma za trenerja madridskega kluba Joseja Bordalasa, ki je dve leti vodil netopirje.

Bosta nared vsaj Bellingham in Modrić?

Na seznamu poškodovanih igralcev Reala je po novem tudi Dani Carvajal. Foto: Guliverimage Vodilni Real Madrid bo v soboto gostoval na Benito Villamarinu v Sevillu, kjer je doma neugodni Betis. Zeleno-beli so v la ligi neporaženi že deset srečanj zapored, posebno motivacijo pa bo imel proti nekdanjemu klubu izkušeni Isco. Beli baletniki prihajajo v Andaluzijo močno oslabljeni. Viniciusu Juniorju, Ederju Militau, Thibautu Courtoisu, Eduardu Camavingi in Aurelienu Tchoameniju se je na seznamu poškodovanih igralcev pridružil še Dani Carvajal. Trener Carlo Ancelotti tako stiska pesti, da bosta za zelo pomembno srečanje nared najboljši strelec Anglež Jude Bellingham, ki je nedavno prejel priznanje za zlatega dečka nogometa v letu 2023, in hrvaški mladostni veteran Luka Modrić. V četrtek sta se po nekajdnevni odsotnosti vrnila na trening in nakazala, da bi lahko v soboto pomagala Betisu. Real bo njuno pomoč še kako potreboval.

Jan Oblak ima v nedeljo z Atleticom na papirju najlažje delo v španskem prvenstvu. Foto: Guliverimage

Nedeljski spored bosta odprla Atletico Madrid in Almeria. Simeonejeva četa v času nedeljskega kosila ne bi smela imeti težjega dela. Zadnjeuvrščena Almeria v tej sezoni sploh še ni zmagala, v sredo pa je izpadla še v pokalu, kjer je ostala praznih rok proti četrtoligašu Barbastru! Jan Oblak in druščina imajo tako lepo priložnost, da se približajo vrhu, saj bosta v nedeljo zvečer neposredno obračunala katalonska soseda Barcelona in Girona.

Torre ne sme nastopiti, Garcia lahko

Joao Felix je prejšnji konec tedna popeljal Barcelono do zmage nad Atleticom. Foto: Reuters Največje presenečenje te sezone bo obiskalo Montjuic. Girona je v četrtek preskočila četrtoligaško pokalno oviro. Po prvem polčasu je presenetljivo zaostajala (1:2), a nato drugi polčas dobila s 4:0. Barcelona je v pokalu počivala, tekmovanju se bo pridružila pozneje. Zadnja zmaga nad Atleticom (1:0) je napolnila branilce španskega naslova s samozavestjo. Vračata se Frankie de Jong in Pedri, po drugi strani pa ima Inigo Martinez poškodovano stegensko mišico, Marc Andre ter Stegen pa bo moral na operacijo hrbta, tako da bo znova branil Inaki Pena, ki se je nedavno izkazal proti Oblakovemu Atleticu. Ronald Araujo bo po poškodbi čeljusti najverjetneje zaigral z zaščitno masko.

Pablo Torre ne bo smel nastopiti na nedeljskem derbiju proti Barceloni. Foto: Guliverimage

Barcelona brani španski naslov, trenutno pa na lestvici ni najvišje uvrščen klub iz Katalonije. Girona, ki ima šele 13. najvišji proračun med udeleženci la lige, ima odličen napad, v tej sezoni je dosegla že 34 zadetkov, pet več od Barcelone. Mladenič Pablo Torre, posojen s strani Barcelone, ne bo smel zaigrati proti Blaugrani. Takšen je bil dogovor med kluboma. Branilec Eric Garcia, ki ga je Gironi prav tako posodila Barcelona, bo po drugi strani lahko nastopil v nedeljo, saj sta kluba sestavila drugačno pogodbo.

Špansko prvenstvo, 16. krog:

Petek, 8. december:

Sobota, 9. december:

Nedelja, 10. december:

Ponedeljek, 11. december:

Lestvica: