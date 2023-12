Joao Felix premagal Oblaka in popeljal Barcelono do zmage

Nogometaši Barcelone so v derbiju 15. kroga španskega prvenstva premagali Atletico z 1:0. Katalonci so tako zaostanek za vodilnima Realom Madridom in Girono znižali na štiri točke. Jan Oblak je branil vso tekmo, kot edini pa ga je premagal donedavni soigralec Joao Felix. Portugalec je v 28. minuti mojstrsko premagal Škofjeločana, po zadetku pa pogledal trenerja Diega Simeoneja, s katerim pri madridskem velikanu ni bil v najboljših odnosih. V nadaljevanju se je zatresla vratnica tako Atletica kot tudi Barcelone.

Barcelona je prevladovala na igrišču in je bila boljša v praktično vseh statističnih kategorijah, imela je tudi štiri strele več proti vratom Atletica. Slednji pa je imel dva več v okvir vrat (4:2), a je bilo to premalo vsaj za remi.

Joao Felix je popeljal Barcelono do zmage proti Atleticu. To je bil njegov drugi zadetek v la ligi v tej sezoni. Foto: Reuters

Katalonci in nogometaši Atletica so bili doslej in tudi ostajajo sosedje na lestvici. Pred tem krogom sta imeli ekipi po 31 točk, Madridčani so bili v prednosti na tretjem mestu. Ekipa Jana Oblaka je ostala pri prejšnjem izkupičku in z desetimi zmagami ter je izgubila mesto, na tretje je po deseti zmagi napredovala Barcelona.

V nedeljskem derbiju je Xavi Hernandez v trenerskem obračunu ugnal Diega Simeoneja. Foto: Reuters

Real Madrid in Girona imata po dvanajst zmag, dva remija in en poraz. Real Madrid je na domači zelenici zanesljivo prišel do treh točk. V prvem polčasu je zadel Brahim Diaz (26.), v drugem pa Rodrygo (57.).

Vodilna Girona je v prejšnjem krogu z Athleticom iz Bilbaa igrala neodločeno, zdaj se je vrnila na zmagovalno pot. Dvanajseto zmago sezone si je priborila po preobratu. Valencia je na začetku drugega polčasa povedla z 1:0, nakar je izkušeni 37-letni Urugvajec Cristhian Stuani v 83. in 88. minuti zadel za zmago z 2:1. To sta bila njegov četrti in peti gol v sezoni.

Urugvajski veteran Cristhian Stuani je poskrbel za preobrat Girone. Foto: Guliverimage

Trener Girone Michel je po tekmi dejal: "Lepo je zdaj, ko pišemo zgodovino, prosim le, da smo enotni tudi, ko pridejo porazi. Zavedati se moramo, da so Madrid, Barca in Atletico veliko močnejši in da jim ne bomo mogli slediti do konca prvenstva."

