Najboljši vključno z Oblakom še počivajo, ostali pa ...

Nogometaši Villarreala so si napredovanje med 32 najboljših v španskem pokalnem tekmovanju zagotovili že pred dvema tednoma. Danes bodo znani še štirje potniki v 1/16 finala. Valencia in Getafe bosta gostovala pri nižjeligaših. Največje pozitivno presenečenje la liga Girona bo na delu v četrtek, štirje udeleženci španskega superpokalnega tekmovanja, to so Barcelona, Real Madrid, Osasuna in Oblakov Atletico, pa se bodo kraljevemu pokalu pridružili v naslednjem krogu.