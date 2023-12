Tekma la lige prekinjena zaradi smrti navijača

Tekmo, na kateri je Athletic vodil z 1:0, so sprva prekinili v 17. minuti, ko so reševalci poskušali oživljati navijača, uro kasneje pa so jo dokončno odpovedali. "Po smrti našega navijača je tekma med Granado in Athleticom prekinjena. Družini in prijateljem ter celotni družini naš klub izreka najiskrenejše sožalje," so zapisali pri Granadi. "Naš klub izreka globoko sožalje. Naše misli so z družino in ljubljenimi osebami pokojnega," pa so zapisali pri Athleticu.

Datum nadaljevanja tekme bo znan kmalu, so še sporočili iz vodstva španskega prvenstva.

