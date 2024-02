V živo: Lukaku za remi Rome, Anglež zabija AC Milan

Liga Europa, 1/16 finala (prve tekme):

Četrtek, 15. februar:

V osmino finala so se kot zmagovalci skupin v uvodnem delu lige prvakov neposredno uvrstili Liverpool, za mnoge prvi favorit za osvojitev tekmovanja, ki ga bo po koncu sezone zapustil trofejni trener Jürgen Klopp, Bayer Leverkusen, vroči nemški bundesligaš, ki v tej sezoni pod vodstvom Xabija Alonsa ustvarja čudeže tako v domovini kot tudi Evropi, Atalanta, Villarreal, West Ham, Brighton, Glasgow Rangers in praška Slavia.

Romelu Lukaku je zadel za remi Rome proti Feyenoordu. Foto: Reuters V igri za lovoriko je tudi Roma, ki je v zadnjih dveh evropskih sezonah dvakrat nastopila v finalu evropskih tekmovanj. Najprej je osvojila konferenčno ligo, nato pa izgubila v finalu evropske lige. To ji je uspelo pod taktirko Joseja Mourinha, ki ga je nedavno v Rimu nasledil Daniele De Rossi. Sinovi volkulje so gostovali na Nizozemskem pri Feyenoordu in se pošteno namučili. Vsaj remi 1:1 je v 67. minuti z zadetkom izvlekel izkušeni Romelu Lukaku.

Mourinho: Nekdo, ki nima veliko znanja o nogometu

Pred srečanjem Rome in Feyenoorda so odmevale besede nezadovoljnega Portugalca, ki je v pogovoru za Football.com dejal: "Vrnil se bom. Ne bom tam v zadnji fazi tekmovanja, a ne zato, ker bi me kdo izločil, ampak ker me je izločil nekdo, ki nima veliko znanja o nogometu," je imel v mislih ameriška lastnika Rome, Dana in Ryana Friedkina, ki sta mu prejšnji mesec sporočila, da je izgubil službo na Olimpicu. "Takšno je življenje, prisotni so vzponi in padci, a čeprav so se me nepravično in nepričakovano znebili, se bom vrnil. In to še z več entuziazma in samozavesti," je 61-letni strateg, ki še ni izbral novega delodajalca, prepričan, da bo v nadaljevanju kariere še vodil podobne evropske tekme.

Tako je ameriški lastnik Rome Dan Friedkin čestital Joseju Mourinhu, ko je leta 2022 popeljal sinove volkulje do evropske lovorike. V finalu konferenčne lige v Albaniji je ugnal Feyenoord, ravno tekmeca, s katerim se bo Roma spoprijela v 1/16 finala evropske lige. Foto: Guliverimage

Povratne tekme 1/16 finala evropske lige bodo prihodnji četrtek.

Liga Europa, 1/16 finala (prve tekme):

Četrtek, 15. februar:

Lestvice po skupinskem delu: