Se mora Messi upokojiti, da on dobi zlato žogo? #video

Erling Haaland je pred povratno tekmo osmine finala lige prvakov s Köbenhavnom priznal, da je bil kot 16-letnik na preizkusu v tem klubu, a ga vsi v njem niso želeli. Danes je srečen v Manchester Cityju in o prestopu ne razmišlja. Kaj pa o zlati žogi? Se mora Lionel Messi upokojiti, da bi jo lahko osvojil on? Odgovor si poglejte v videoizjavi.

Erling Haaland o Lionelu Messiju. Foto: Reuters Pred sredino povratno tekmo osmine finala lige prvakov proti Köbenhavnu je pred sedmo silo sedel napadalec Manchestra Cityja Erling Haaland. Sinjemodri imajo s prve tekme lepo prednost s 3:1, tako so Norvežana spraševali vse drugo kot pa o danskem nasprotniku (pri 16 letih je bil na preizkusu v tem klubu, a ga vsi v njem niso želeli). Triindvajsetletnik, ki je letos na šestih tekmah lige prvakov zabil pet golov, je pač bolj redko na voljo za novinarska vprašanja.

"Tukaj sem res srečen"

Erling Haaland na treningu pred sredino tekmo lige prvakov. Foto: Reuters Pri prvi zvezdnikih, kot je on, je vedno aktualna tema prihodnost. Če Kylian Mbappe poleti zapušča PSG, pa Haaland po dveh sezonah v Cityju o novem izzivu še ne razmišlja. "Tukaj sem res srečen, še posebej zaradi vseh ljudi, ki so ob meni, od trenerja do direktorjev in uprave. Gre za skupino super ljudi in tukaj sem res srečen. Te moje besede bodo jutri velika zgodba, saj nikoli ne veš, kaj prinaša prihodnost, ampak ponavljam: srečen sem. Kar napišite to." Že ob prihodu iz Borussie Dortmund poleti 2022 je z Manchestrom podpisal pogodbo do leta 2027. S podaljšanjem se zdaj še ne obremenjuje. "Sam sem osredotočen na zelenico. Imamo veliko tekem. Pred dvema dnevoma smo igrali derbi za Manchester, zdaj sledi tekma lige prvakov, že v nedeljo Liverpool. Mislim, da je prav, da je to moj fokus. O drugih stvareh zdaj res ne smem razmišljati."

Lionel Messi, serijski zbiratelj zlatih žog. Foto: Reuters

V tej sezoni je Haaland na 31 tekmah v vseh tekmovanjih zabil 28 golov, še bolj vroč je bil v prejšnji, ko je dal na 53 tekmah kar 52 golov. Obenem je s Cityjem osvojil še trojno krono (premier ligo, pokal FA in ligo prvakov). Pa vseeno ni dobil nobene od individualnih nagrad, kot sta zlata žoga in Fifina za igralca leta. Obe je znova prejel argentinski virtuoz z okroglim usnjem Lionel Messi. Morda bo moral 36-letnik, ki zdaj igra za Inter Miami, končati kariero, da bo Haaland lahko prišel do zlate žoge. "Ne vem. Dobro vprašanje. Ja, res jo je osvojil, a osvojil je svetovno prvenstvo. Ne vem, kaj naj rečem. Mislim, da je najboljši nogometaš, ki je kadarkoli igral."