Najlažje bo Milanu, Slovenec sodi v Freiburgu

Za razliko od konferenčne lige danes na povratnih dvobojih 1/16 finala lige Europa ne bo na delu slovenskih nogometašev, bo pa barve Slovenije kot glavni sodnik dvoboja med Freiburgom in Lensom zastopal Rade Obrenović. Najvišjo prednost med vsemi bo danes branil Milan, ki je prejšnji teden Rennes nadigral s 3:0, v Rimu pa se obeta nov spektakel med Romo in Feyenoordom, ki se v Evropi srečujeta že tretjo sezono zapored.

Jean-Louis Gasset lahko ob debiju na klopi Marseilla nekdanjega evropskega prvaka popelje v osmino finala evropske lige. Foto: Guliverimage Poslastica večera se obeta na Olimpicu, kjer se bosta udarila Roma in Feyenoord. Pred tednom dni sta se kluba v Rotterdamu razšla brez zmagovalca (1:1), sinovom volkulje pa je remi zagotovil Belgijec Romelu Lukaku. Roma je leta 2022 v finalu konferenčne lige, takrat jo je vodil še Jose Mourinho, premagala Feyenoord v Albaniji. Roma je Feyenoordu življenje zagrenila tudi v prejšnji sezoni, ko je bila uspešnejša v izločilnem delu (4:1 in 0:1). Feyenoord bo trd oreh za Rimljane, saj poraza ni doživel že devet tekem zapored.

Marseille se bo danes prvič predstavil z novim strategom Jean-Louisom Gassetom, ki je nasledil Gennara Gattusa. Na Velodrome prihaja ukrajinski brezdomec Šahtar. Prejšnji četrtek sta se tekmeca v Hamburgu razšla z 2:2. Benfica bo branila tesno prednost v Toulousu (2:1), azerbajdžanski prvak Qarabag, ki je bil v play-offu kvalifikacij usoden za Olimpijo, bo skušal v Bakuju ubraniti prednost, ki si jo je priigral po senzacionalni zmagi v Bragi (4:2).

Obrenović bo delil pravico v Nemčiji

Na prvi tekmi med Lensom in Freiburgom ni bilo zadetkov. Foto: Reuters Slovenski sodnik Rade Obrenović bo sodil na srečanju med Freiburgom in Lensom. Tekmeca sta se prejšnji teden v Franciji razšla brez zadetkov. Ljubljančanu, ki je lani jeseni v 69. izvedbi elitnega evropskega klubskega tekmovanja (32. sezone lige prvakov) kot najmlajši doslej in peti Slovenec po vrsti z grbom Fife vodil dvoboj v ugledni ligi prvakov med Royal Antwerpom in Šahtarjem in kasneje še dvoboj med berlinskim Unionom in madridskim Realom, bosta ob vzdolžnih črtah asistirala Jure Praprotnik in Grega Kordež, četrti sodnik bo David Šmajc, videosodnika pa bosta Nejc Kajtazović (VAR) in njegov asistent Asmir Sagrkovič (AVAR).

V osmino finala se je kot zmagovalec skupin uvodnega dela lige prvakov neposredno uvrstil Liverpool, za mnoge prvi favorit za osvojitev tekmovanja, ki ga bo po koncu sezone zapustil trofejni trener Jürgen Klopp. Poleg tega so si preboj med najboljših 16 že zagotovili Bayer Leverkusen, vroči nemški bundesligaš, ki to sezono pod vodstvom Xabija Alonsa ustvarja čudeže tako v domovini kot tudi Evropi, Atalanta, Villarreal, West Ham, Brighton, Glasgow Rangers in praška Slavia.

Žreb parov osmine finala lige Europa bo v petek.

Liga Europa, 1/16 finala (povratne tekme):

Četrtek, 22. februar:

Lestvice po skupinskem delu: