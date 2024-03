V 28. krogu italijanskega prvenstva je AC Milan v nedeljo z zmago nad Empolijem skočil na drugo mesto, na derbiju pa sta se Juventus in Atalanta razšla z neodločenih 2:2. Inter je v soboto na poslastici med verjetno najbolj vročima ekipama italijanskega prvenstva v tem trenutku na stadionu Renata Dall'Ara z 1:0 premagal Bologno. Za konec kroga sta v ponedeljek v Rimu igrala Lazio in Udinese. VIdemčani so zmagali z 2:1, Sandi Lovrić je odigral celotno tekmo, Jaka Bijol pa se je vrnil po poškodbi.

Foto: Guliverimage Verjeli ali ne, a Udinese v 28. krogu ni remiziral. Z 2:1 so premagali Lazio in dosegli svojo šele četrto zmago v sezoni. Imajo kar 15 remijev. So pa vse tri gole Videmčani zabili sami in to v razmaku vsega petih minut sredi drugega polčasa: najprej Lorenzo Lucca za vodstvo z 1:0, nato Lautaro Giannetti avtogol (1:1), za zmago pa Oier Zarraga. V sodnikovem dodatku je Udinese ostal brez enega igralca, saj je drugi rumeni karton dobil Nehuen Perez. Sandi Lovrić je odigral celotno tekmo, Jaka Bijol, ki se vrača po poškodbi, pa je vstopil v 76. minuti. To so bile njegove prve minute na zelenici po dobrih treh mesecih (po tretjem decembru).

Največ pozornosti je bil deležen obračun med Juventusom in Atalanto, ki je med tednom na prvi tekmi osmine finala lige Europa remizirala s portugalskim Sportingom (1:1). Na drugi strani je Juventus na zadnjih šestih tekmah domačega prvenstva zmagal le enkrat, ob tem je dvakrat remiziral in trikrat izgubil. A derbi v Torinu ni dal zmagovalca, izid je bil 2:2, Juventus je tako drugo mesto na lestvici prepustil Milanu, ki je z 1:0 premagal Empoli.

Inter ustavil tudi Bologno

Inter je zmagal še 24. v sezoni. Foto: Reuters Vodilni Inter v serie A nadaljuje z izjemnimi rezultati. Zasedba iz Milana je ob treh remijih in le enem porazu zmagala še 24. v sezoni. Tokrat je z 1:0 ustavila četrto Bologno, ki je v zadnjem času v izjemni formi, tudi proti Interju je imela več strelov in večjo posest žoge, a je streljala s slepimi naboji. Na drugi strani je Inter slavil po zaslugi zadetka Yanna Bissecka iz 37. minute.

Inter ima na vrhu italijanskega prvenstva kar 16 točk prednosti pred prvim zasledovalcem. Na drugi strani je Bologna klonila prvič po nizu šestih zaporednih zmag. V zadnji nedeljski tekmi je Roma rešila točko na gostovanju v Firencah (2:2).

Prvak Napoli remiziral

Za uvod so nogometaši italijanskega prvaka Napolija v petek s Torinom igrali neodločeno 1:1. Razlika med ekipama tako ostaja šest točk. Neapeljčani so šli sicer samozavestno v srečanje, saj so v prejšnjem krogu na kolena spravili Juventus, a nikakor to sezono ne ujamejo zmagovalnega niza (le dve zmagi na zadnjih petih tekmah). Napoli je sicer povedel v 61. minuti po golu Khviche Kvaratskhelia, a je le tri minute zatem na 1:1 poravnal Antonio Sanabria, ki je s tem postavil tudi končni rezultat srečanja.

Napoli remiziral s Torinom. Foto: Guliverimage

Italijansko prvenstvo, 28. krog:

Petek, 8. marec:

Sobota, 9. marec:

Nedelja, 10. marec:

Ponedeljek, 11. marec:

Lestvica: