Na finalu med West Hamom in Fiorentino bo imel odgovorno vlogo tudi Slovenec

Ob 21. uri se bosta v Pragi v finalu konferenčne lige pomerila West Ham in Fiorentina. Podobno kot v ligi prvakov, v kateri se bosta v soboto za evropsko krono udarila Manchester City in Inter, bomo tudi v obračunu za tretjo najpomembnejšo evropsko lovoriko priča angleško-italijanskemu spopadu, na katerem bo Vlado Šajn opravljal vlogo kontrolorja sojenja. Pokal bo zmagovalcu predal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Lani se je v krstni izvedbi konferenčne lige, tretjega največjega evropskega klubskega tekmovanja, naslova prvaka v Tirani veselila Roma. Izbranci Joseja Mourinha, ki so leto dni pozneje v finalu evropske lige priznali premoč Sevilli, so se tako vpisali v zgodovino. Danes bi lahko italijansko prevlado v novopečenem tekmovanju, ki podobno kot evropska liga ponavadi poteka ob četrtkih, nadaljevala Fiorentina.

Navijači londonskega West Hama so že preplavili ulice glavnega češkega mesta. Foto: Reuters

Vijolice iz Toskane se bodo za evropsko lovoriko pomerile z londonskim West Hamom, klubom, s katerim imajo veliko skupnega. Ne le, da si kluba v svojih prvenstvih nista zagotovila evropske vozovnice, tako da bosta v današnji finale vstopila dodatno motivirana, saj jima zmaga zagotavlja nastop v skupinskem delu evropske lige (2023/24), podobno dolgi sta suši, kar zadeva zadnja osvajanja tako državnih kot tudi evropskih lovorik.

Nogometaši Fiorentine imajo danes priložnost, da osvojijo prvo evropsko lovoriko po več kot šestih desetletjih. Foto: Reuters

Fiorentina, za katero so v preteklosti nastopali tudi Josip Iličić, Jasmin Kurtić in Jan Mlakar, je svojo edino evropsko lovoriko osvojila leta 1961. Pred 62 leti je bila najboljša v finalu pokala pokalnih zmagovalcev, kjer je prekrižala načrte Glasgow Rangers (2:0 na Škotskem in 2:1 v Italiji), dolgo brado pa ima tudi edina evropska lovorika West Hama. Kladivarji iz angleškega velemesta so leta 1965 osvojili pokal pokalnih zmagovalcev, na starem Wembleyju so z 2:0 ugnali nemški München 1860. Fiorentina je sicer nazadnje v evropskem finalu igrala pred 33, West Ham pa pred 47 leti.

Verjetni začetni postavi: Fiorentina: Terracciano; Dodô, Igor, Milenković, Biraghi; Mandragora, Amrabat; González, Bonaventura, Ikoné; Cabral

West Ham: Aréola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Souček, Rice, Paquetá; Bowen, Antonio, Benrahma

V taborih ne skrivajo visokih pričakovanj. Trener West Hama David Moyes, ki je v angleškem prvenstvu osvojil skromno 14. mesto, je finale opisal kot največji trenutek svoje kariere. Foto: Reuters

Navijači finalistov konferenčne lige že dolgo čakajo na trenutek, ko bi lahko proslavljali klubsko lovoriko. Fiorentina, ki je v pred kratkim končani sezoni v serie A osvojila osmo mesto, v finalu pokalnega tekmovanja pa izgubila proti Handanovićevemu Interju (1:2), se je nazadnje veselila lovorike pred 22 leti. Leta 2001 je osvojila italijanski pokal. Takrat je bila na dveh tekmah boljša od Parme. V gosteh je zmagala z 1:0, v Firencah pa remizirala z 1:1.

West Ham v tem stoletju ni osvojil lovorike. Nazadnje je osvojeni pokal v zrak dvignil leta 1980. Takrat je v finalu pokala FA ugnal Arsenal (1:0).

Vlado Šajn, častni predsednik ZNSS, je od leta 2000 član sodniškega odbora Evropske nogometne zveze (Uefa). Vlogo predsednika ZNSS je opravljal med letoma 2001 in 2021. Foto: Ana Kovač

Na Areni Eden, najmodernejšem nogometnem stadionu na Češkem, bo imel zvečer odgovorno nalogo tudi Slovenec. Dolgoletni prvi mož slovenske sodniške stroke Vlado Šajn bo opravljal vlogo kontrolorja sojenja. To bo že njegov sedmi finalni obračun evropskih tekmovanj. Štirikrat je vlogo kontrolorja sojenja opravljal v finalu lige prvakov (2005, 2012, 2018 in 2020), dvakrat pa v finalu evropske lige (2002 in 2019). Glavni sodnik današnjega finala med West Hamom in Fiorentino bo 47-letni Španec Carlos del Cerro Grande.

Konferenčna liga, finale:

Sreda, 7. junij: