Angleško-italijanski finale ne bo le v ligi prvakov

V finale konferenčne lige, ki bo odigran 7. junija v Pragi, sta se uvrstila West Ham in Fiorentina. Tako bo poleg lige prvakov (Manchester City in Inter) angleško-italijanski finale tudi v konferenčni ligi, v kateri je bila lani najboljša Roma. West Ham je na Nizozemskem zmagala pri Alkmaarju, še povečal prednost s prve tekme in se uvrstil v prvi finale evropskega tekmovanja po letu 1976, Fiorentina pa je po podaljšku vrnila Baslu z mero in se po treh zaporednih izpadih v polfinalu evropskega tekmovanja končno prebila do sklepnega dejanja.