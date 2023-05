Hrvat po polomu v solzah, Francoz skoraj zakuhal škandal #video

"Kaj se je zgodilo? Nismo bili dobri, želeli smo biti drugačni in boljši, a ni šlo," je po visokem porazu neprepoznavnega Real Madrida na povratni tekmi polfinala lige prvakov proti Manchester Cityju dejal hrvaški nogometaš in član madridskega kluba Luka Modrić.

Nogometaši Manchester Cityja v sredo zvečer na povratni tekmi polfinala niso le premagali najtrofejnejše ekipe lige prvakov Real Madrid, temveč so jih nadigrali. Bili so za dva koraka boljši tekmec praktično vseh 90 minut, Real pa je na drugi strani ob izjemni predstavi Cityja deloval zelo nebogljeno. City, ki na domačem terenu v ligi prvakov ni izgubil že pet let, se je s skupnim izidom 5:1 katapultiral v finale proti milanskemu Interju v Istanbulu 10. junija. Že v prvem polčasu je dvakrat v polno meril Bernardo Silva, v drugem polčasu pa sta svoje k visoki zmagi dodala Manuel Akanji in Julian Alvarez, ki je bil uspešen v sodnikovem podaljšku.

Poraz proti angleškim prvakom z 0:4 je najtežji poraz Madridčanov v ligi prvakov po letu 2009, ko jih je v osmini finala z enakim izidom premagal Liverpool. "Govoriti o tej tekmi in oceni v tem trenutku nima smisla," je po koncu srečanja dejal Ancelotti. "To je poraz, ki boli, zelo boli. Ampak včasih se to lahko zgodi v nogometu. Igrali smo proti močnemu nasprotniku, ki je bil boljši od nas in si je zaslužil uvrstitev v finale. Razmišljati moramo o naslednji sezoni, naslednji ligi prvakov, da se učimo in postanemo boljši. Tekma ni šla po našem načrtu in iz tega res ni treba delati drame," je povedal Italijan na klopi španske ekipe.

🗣 Luka Modrić, in tears: "What happened? We weren't good. We wanted to play a different and better game. City have been superior. That's it." pic.twitter.com/l1HlKEdT7z — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 17, 2023

Ogromno razočaranje je bilo tudi med igralci belega baleta, španski mediji poročajo, da je Luka Modrić po koncu tekme dajal izjave v solzah. "Kaj se je zgodilo? Nismo bili dobri, želeli smo biti drugačni in boljši, a ni šlo. City je bil superioren. Moramo se sprijazniti s tem porazom in videti, kako naprej. Vedno, ko Real izgubi, postane vse okoli tega poraza napihnjeno in zelo pomembno. Ogromno je analiz in kritik, a s tem moramo živeti. Kritike nas ne bodo pokopale," je dejal Modrić, ki je na vprašanje, ali to pomeni konec velike ere te ekipe Reala, odgovoril: "Bomo videli. Zdaj moramo it naprej, nočem govoriti o prihodnosti. Prepričan pa sem, da lahko to moštvo prinese še ogromno veselje navijačem Reala," je bil jasen Hrvat.

Evra skoraj poskrbel za škandal Za nekaj vroče krvi je na Etihadu poskrbel nekdanji član velikih mestnih tekmecev Manchester Cityja Patrice Evra, ki je opravljal vlogo strokovnega komentatorja za eno izmed francoskih televizij. Nekdanji član Manchester Uniteda, ki je na Etihad provokativno prikorakal v rdeči obleki z rdečimi očali, se je ob slavju nogometašev Manchester Cityja zapletel v prepir z enim izmed osebja Manchester Cityja, Evraja pa je nato moral miriti celo pomočnik Pepa Guardiole Manel Estiarte. 🎥: Former Manchester United player Patrice Evra, (guy in a red suit), wanted to fight some of the #ManCity staff after the game... pic.twitter.com/hpcXcVNlw8 — Managing City (@Managing_City) May 17, 2023 Patrice Evra CLASHED with Man City staff after they beat Real Madrid 😳 pic.twitter.com/E52yvOKKb5 — MailOnline Sport (@MailSport) May 18, 2023 Posredovala je varnostna služba, ki je zagotovila, da prepir ni ušel izpod nadzora, čeprav sta si Evra in Estiarte segla v roke, preden sta se razšla, saj je bilo videti, da sta rešila svojo težavo. "Eden izmed članov osebja se je obrnil proti meni in mi začel v glavo kričati 'To je zate!' Rekel sem mu, naj se umiri. Lani sem po njihovem porazu proti Realu rekel, da so se 'usrali', letos se niso. Sem pač odkrit in neposreden, nato se mi je opravičil," je po dogodku povedal Evra, ki je s svojo neposreden nasmejal vse zbrane v studiu CBS. “Last year I said on TV, ‘They s**t themselves’ and I said this year, ‘They didn’t s**t themselves.” 🤣🤣🤣



Patrice Evra with the straight unintentional comedy in the Man City - Real Madrid CBS post-game show. 🤣#UCL pic.twitter.com/5O35UEseSI — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (IG:twdbk3) (@sluggahjells) May 17, 2023

Se Ancelotti poslavlja?

Po pravem polomu na Etihadu se je hitro pojavilo vprašanje, kakšna bo prihodnost Carla Ancelottija na klopi Reala. Čeprav so ostali brez naslova v la ligi, zdaj pa se je na klavrn način končala tudi njihova pot v ligi prvakov, je Ancelotti ob tem dejal, da neuspeh pri osvojitvi ene ali druge lovorike ne bi smel sprožati dvomov o tem, ali bo naslednjo sezono še vodil Real. Pogodba z madridskim klubom ga sicer veže do junija 2024. "Nihče ne dvomi, kaj se bo zgodilo, saj je predsednik kluba že pred dvema tednoma jasno povedal, kako stojijo zadeve," je bil jasen Ancelotti, ki je imel ob tem v mislih Perezove besede, potem ko je Real v začetku maja osvojil španski pokal. "Nočem več slišati nobenih govoric o Ancelottijevi prihodnosti. Ima pogodbo in mi smo zadovoljni," je takrat povedal Perez.

Carlo Ancelotti se ne boji za svojo službo. Foto: Reuters

Dva izmed Realovih zvezdnikov, Luka Modrić in Vinicius Junior, sta bila prav tako neomajna, da ni dvoma, kdo bo trener Madrida v prihodnji sezoni. "Šef si zasluži nadaljevanje, o tem ne dvomim," je dejal Modrić. "Odkar se je vrnil, je osvojil vse trofeje. Lani je bila neverjetna sezona. To sezono nam je šlo zelo dobro v la ligi do svetovnega prvenstva, borili smo se za vse, nato pa smo imeli nekaj porazov, ki si jih nismo želeli in pričakovali."

Vinicius je dodal: "Seveda mora Carlo nadaljevati svojo pot pri Realu. Dan je težek, vendar se moramo iz te tekme naučiti, da se to ne bo ponovilo v prihodnji sezoni." 63-letni Italijan je ob svoji vrnitvi v Real Madrid osvojil dvojno zmago v la ligi in ligi prvakov – ter španski superpokal –, v tej sezoni pa je dodal še kraljevi pokal, Uefin evropski superpokal in klubsko svetovno prvenstvo.

Pep Guardiola je prekipeval od ponosa. Foto: Reuters

Povsem drugačna vprašanja pa so po povratni tekmi polfinala zastavljali presrečnemu Pepu Guardioli, ki bo z Manchester Cityjem igral v drugem finalu v zadnjih treh sezonah, kjer bo lovil tako želeno prvo lovoriko sinjemodrih v najelitnejšem evropskem tekmovanju. Za razliko od lanskega polfinala, ko je Real v zadnjih minutah po preobratu izločil City, je bila tokrat zgodba odločena že veliko prej, saj so bili angleški predstavniki za dva koraka boljši nasprotnik skozi celotno srečanje.

"Imel sem občutek, da smo imeli v teh dneh mirnost in koncentracijo za igranje takšnih tekem. Vsa bolečina, ki smo jo občutili lani, je bila prisotna tudi danes. Način, na katerega smo lani izgubili, je bil res grozen, morali smo sprejeti, kar se je zgodilo, in se pripraviti na novo sezono. Ta ekipa je res skromna, zato sem ponosen. Vsako tekmovanje vzamejo smrtno resno. Ne maram arogance, ko človek verjame, da je nekaj, kar ni. Fantje so dobili svojo nagrado, dobili pa smo dokaz, da ti življenje vedno ponudi drugo priložnost," je bil navdušen Pep Guardiola.

Manchester City v tej sezoni ostaja v boju za kar tri lovorike. V premier ligi si jo lahko zagotovi že v nedeljo, ko se bodo meščani v nedeljo pomerili s Chelseajem. Ob tem jih čaka še finale pokala FA in nato finale lige prvakov proti Interju. "Tri tekme smo oddaljeni od tega velikega dosežka. Lahko nam uspe," je še prepričan Guardiola.

