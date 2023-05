Infantino za zmanjšanje potovanj na svetovnem prvenstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino je razkril, da bodo ekipe na razširjenem svetovnem prvenstvu v nogometu leta 2026 v skupinskem delu tekmovanja razporejene v regionalne skupine, da bi zmanjšali "nepotrebna" potovanja. Mundial čez tri leta bo v ZDA, Kanadi in Mehiki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prvi mož svetovne nogometne federacije je trenutno na obisku v Los Angelesu, kjer so razkrili uradni logotip in blagovno znamko turnirja. Naslednji mundial bo potekal pod geslom #WeAre26 (Mi smo 26).

Naslednje SP bo prvič vključevalo 48 ekip in ga bodo skupaj gostile tri države, kar bo še ena novost.

"Izziv bo celotna logistika okoli tega," je dejal Infantino: "Gre za veliko celino. Prvenstvo bodo gostile tri države, ne tri majhne države, tri velike države. Velikanske razdalje, različni časovni pasovi, tudi podnebne razlike, nadmorska višina v Mehiki, zato je za nas pomembno, da ustvarimo pravo okolje za ekipe in navijače v najboljših možnih pogojih."

"To pomeni, da nam ni treba preveč potovati, zlasti na začetku. Zato bomo ustvarili nekaj skupin, kjer bodo ekipe glede na žreb igrale svoje tekme v tej skupini."

Infantino je dejal, da so o vprašanju potovanj in oblikovanju ekip v regijah razpravljali prejšnji teden na srečanju v Dohi. Tega srečanja se je udeležilo 32 trenerjev, ki so sodelovali na lanskem SP.

"To je bila ena od prednosti SP v Katarju, ko je bil igralec eno uro po tekmi že v svoji postelji," je dejal.

"Leta 2026 bo vključenih kar nekaj potovanj, vendar bomo to uskladili in poskrbeli, da bomo zagotovili najboljše možne pogoje za ekipe," je dejal Infantino.

