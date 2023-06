Neverjeten podvig nogometaša, ki se je naposlušal čestitk Čeferina

To je bila šele druga izvedba konferenčne lige, pa je nogometna Evropa že dobila junaka, ki se lahko pohvali s tem, da je osvojil pet najpomembnejših lovorik pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa). To je postal 28-letni branilec West Hama, italijanski reprezentant Emerson Palmieri, sicer pa Brazilec z italijanskim potnim listom, rojen v Santosu. Po zmagi londonskega kluba nad Fiorentino je izžareval prav poseben ponos, saj je izkusil še peto različno lovoriko v zadnjih štirih letih.

Zbirko lovorik je začel sestavljati leta 2019, ko je s Chelseajem v finalu evropske lige nadigral Arsenal (4:1).

Leta 2019 je pomagal Chelseaju v Bakuju do zmage v finalu evropske lige nad Arsenalom. Foto: Guliverimage

Dve leti pozneje je z modrimi postal še evropski prvak! Chelsea je v angleškem finalu lige prvakov premagal Manchester City (1:0), Emerson pa je znova prejel čestitke predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. Za razliko od finala evropske lige tokrat ni nastopil. Ostal je na klopi za rezervne igralce.

Leta 2021 je Chelsea v finalu lige prvakov v Portu premagal Manchester City. Foto: Guliverimage

Podobno se mu je pripetilo tudi nekaj mesecev pozneje, ko je s klopi v Belfastu spremljal dramatično srečanje evropskega superpokala med Chelseajem in Villarrealom. Modri so zmagali po izvajanju strelov z bele točke.

Z modrimi je postal Emerson tudi zmagovalec evropskega superpokala. Chelsea je leta 2021 v Belfastu ugnala Villarreal. Foto: Guliverimage

Palmieri je bil takrat že dokazan magnet za lovorike. V norem poletju 2021, ko je s Chelseajem postal evropski klubski prvak, je postal najboljši tudi na največjem reprezentančnem tekmovanju stare celine. Zanimivo je, da je takrat pomagal Azzurrom do naslova evropskega prvaka ravno v finalu v Londonu proti Angležem. V sklepnem dejanju Eura 2020, ki je zaradi pandemije covid-19 potekal z enoletno zamudo, je odigral 118 minut, Mancinijeva četa pa je šla do konca.

Peto različno lovoriko pod okriljem Uefe je Emerson osvojil v sredo, ko je pomagal West Hamu do zmage nad Fiorentino. Foto: Guliverimage

Dve leti pozneje, ko je prvič v karieri zaigral še v finalu konferenčne lige, so bile vloge obrnjene. Tokrat jo je kot član angleškega kluba zagodel Italijanom. West Ham, ki se mu je pridružil lansko leto, je v finalu v Pragi z 2:1 ugnal Fiorentino, Emerson pa je tako dopolnil zbirko in se vpisal v zgodovino kot prvi s ''petico največjih''. Aleksander Čeferin mu je med letoma 2019 in 2023 čestital za osvojitev petih različnih lovorik, Brazilec z italijanskim potnim listom pa je tako navdušen nad novim uspehom, da bo podobo pokala, ki ga prejme zmagovalec konferenčne lige, upodobil v tetovaži na levi mečni mišici. S tem bo levi bočni branilec dopolnil tudi svojo zbirko tetovaž, saj ima na desni mečni mišici že izrisani podobi pokala, ki ga prejmeta zmagovalca Eura oziroma lige prvakov.

Po zmagi v finalu konferenčne lige je kapetan West Hama Declan Rice iz rok predsednika Uefe Aleksandra Čeferina prejel pokal. Največji zvezdnik West Hama zapušča londonski klub, tako da je v Pragi odigral zadnjo tekmo za kladivarje. Foto: Reuters

V novi sezoni 2023/24 bo z West Hamom nastopal v skupinskem delu evropske lige, v angleškem prvenstvu pa si bo prizadeval, da bo osvojil bistveno višje mesto, kot ga je v nedavno končani sezoni, ko se je nekaj časa celo spopadal z bojem za obstanek, na koncu pa osvojil 14. mesto.

West Ham obsodil obnašanje "majhnega števila posameznikov"

Navijači West Hama so tako po sušnih 43 letih (pokal FA 1980) le dočakali slovesni trenutek, ko so lahko proslavljali novo lovoriko. Dvoboj v Pragi je bil napet do konca, zmagovalca je z zadetkom v zadnji minuti rednega dela odločil Jarrod Bowen (2:1), med srečanjem pa je prišlo do neljubega dogodka, ko je nogometaš Fiorentine Cristiano Biraghi prejel v glavo plastični kozarec, odvržen z dela tribun, kjer so prevladovali navijači West Hama.

Cristiano Biraghi, ki jo je skupil v prvem polčasu, in Emerson Palmieri sta reprezentančna soigralca. Foto: Reuters

Okrvavljenemu Italijanu so morali nuditi zdravniško pomoč, da je lahko nadaljeval srečanje. Londonski klub je še pred koncem dvoboja zapisal v izjavi za javnost, kako obsoja obnašanje "majhnega števila posameznikov" na tekmi in dodal, da bo sodeloval z lokalno policijo pri iskanju storilcev.

"Ta dejanja nimajo mesta v nogometu in nikakor ne predstavljajo vrednot našega nogometa, kluba in velike večine naših navijačev, ki so se v Pragi ta teden in v zadnjih dveh sezonah v evropskem tekmovanju obnašali brezhibno," je zapisalo vodstvo West Hama v izjavi za javnost.