Vroči Haaland se je poklonil vzorniku Ronaldu

V finalu lige prvakov bi lahko bil najmočnejše orožje Manchester Cityja Erling Braut Haaland. Čeprav je star šele 22 let, je v tej sezoni na 52 tekmah dosegel kar 52 zadetkov in podrl številne rekorde. Samozavestni Norvežan pred dvobojem sezone z Interjem, ki bo na sporedu v soboto zvečer v Istanbulu, ne skriva velike želje.

Lani so se za Erlinga Brauta Haalanda, mladega norveškega napadalca, ki je izstopal pri Borussii Dortmund, potegovali številni evropski velikani. Med njimi sta bila tudi Real Madrid in Bayern München. Na koncu se je najbolj smejalo Manchester Cityju, klubu, pri katerem je v začetku tega tisočletja igral njegov oče. To pa ni bil edini razlog, zaradi katerega je svetlolasi Skandinavec, ki je pri 22 letih najbolj vroči napadalec na svetu, izbral svetlomodri dres.

Ogromne zasluge, da se je odločil za selitev na Etihad, ima Josep ''Pep'' Guardiola. Njegov trener, ki vodi City že sedem let. ''Nogomet, ki ga igra City pod vodstvom Pepa, je nekaj neresničnega. To je najlepši nogomet. Želel sem biti del njega, čutil sem, da bi se lahko dobro vključil vanj,'' je norveški stroj za zadetke, ki lahko v soboto prvič v karieri postane evropski prvak, zaupal v pogovoru za Sport BT.

''Guardiola je najboljši trener na svetu''

Poraja se veliko vprašanje, ali bi Erling Haaland sprejel ponudbo Manchester Cityja, če ne bi vloge trenerja opravljal Josep Guardiola. Foto: Reuters Njegov trener Guardiola je pred leti dvakrat do evropske krone popeljal Barcelono (2009 in 2011), nato pa z Bayernom in Cityjem, pri katerem v dogovoru z vodstvom kluba ni skoparil pri nakupovanju dragih okrepitev, ni ponovil podviga. Zdaj je na dobri poti, da v sezoni 2022/23 vse skupaj nadomesti z obrestmi. Spogleduje se namreč z osvojitvijo trojčka. Ubranil je že naslov angleškega prvaka, osvojil pokal FA, v soboto pa je v finalu lige prvakov še favorit proti Interju.

''Ljudje pravijo marsikaj o Pepu, na koncu pa moraš priznati, da je najboljši trener na svetu. Želel sem sodelovati z njim, izkusiti, kako je trenirati pod njegovim vodstvom, in z njim delati vsak dan. To sem želel izkusiti, to tudi počnem,'' uživa pod vodstvom 52-letnega Katalonca, obenem pa tudi čuti, kako je še napredoval v igri.

To potrjuje statistika. Haaland je v krstni sezoni za City na 52 nastopih dosegel kar 52 zadetkov. Je najboljši strelec angleškega prvenstva, kjer je rušil rekorde kot za stavo in sklenil sezono pri številki 36, je tudi najboljši strelec lige prvakov, kjer se je veselil 12 zadetkov.

Poskuša oponašati Cristiana Ronalda

Cristiano Ronaldo je ligo prvakov osvojil kar petkrat. Foto: Reuters Ker pa ima Haaland komaj 22 let, je mogoče pričakovati, da bo v prihodnosti še dvignil raven predstav. Tako razmišlja tudi sam. ''Čutim, da se pri Cityju lepo razvijam in napredujem kot oseba in tudi kot nogometaš. To pa je zame tudi najpomembnejše,'' je vesel, da se je lani odločil za City, s katerim se mu nasmiha zgodovinski trojček. Prvi v klubski zgodovini in prvi, pod katerega bi se v tem stoletju podpisal angleški klub. Zadnji, ki mu je to uspelo, je bil leta 1999 mestni tekmec Manchester United.

Pri rdečih vragih je v preteklosti blestel Cristiano Ronaldo. Portugalec ima v srcu Haalanda posebno mesto, doživlja ga kot vzornika in ga poskuša oponašati. ''Pri gibanju v kazenskem prostoru ga ni boljšega od Cristiana Ronalda. Kot tudi zaključevanju akcij. Zato pa je Cristiano dosegel toliko zadetkov,'' se zgleduje po Portugalcu, ki je ligo prvakov osvajal tako z Unitedom (enkrat) kot tudi Realom (štirikrat), pri 38 letih, ko se že počasi spogleduje s koncem kariere, pa se dokazuje v Savdski Arabiji.

Še vedno je strelski rekorder lige prvakov, je tudi lastnik rekorda največjega števila zadetkov v ligi prvakov v eni sezoni. Znaša 17 golov. Haaland jih je v tej sezoni dosegel pet manj, v soboto pa bi lahko že tako razkošni zbirki dodal še kakšnega. In to v mreži Interja.

Raje bo v kazenskem prostoru

''Nisem tisti, ki bo ustvarjal priložnosti. Moja vloga v ekipi je drugačna. Moja naloga je, da pomagam ekipi spraviti žogo čez golovo črto. Poglejte, kakšne igralce vse imamo. Grealish, De Bruyne, Bernardo. Morajo biti venomer v stiku z žogo. Pri tem jih ne bom preveč motil s preigravanji ali podajami. Raje bom v kazenskem prostoru in poskušal zatresti mrežo. Upam, da kar po prvem dotiku žoge, če je mogoče.''

Privrženci Haalanda nestrpno odštevajo ure do začetka finala lige prvakov. Foto: Reuters

Kakšen dvoboj pa pričakuje proti Interju, pri katerem bo na klopi za rezervne igralce sedel nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste Samir Handanović? ''Žoga bo veliko v naši posesti. Želimo si priigrati veliko priložnosti. Sam bom poskušal biti v kazenskem prostoru in potisniti žogo v mrežo. To bi bilo prekrasno,'' želi v soboto postati junak Manchester Cityja in ga popeljati do prvega evropskega naslova. Obrambo črno-modrih tako čaka ogromno dela, saj je Haaland prepričan, da v tej sezoni še ni pokazal vsega, kar zna. Kaj pripravlja za sobotno poslastico v Turčiji?