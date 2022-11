Oglasil se je nesrečnik: "Dobro sem. Molite zame."

Branilca Savdske Arabije Yasserja al-Shahranija so po grozljivem trku s svojim vratarjem prepeljali v bolnišnico v Dohi. Po pisanju Alarabiye, ki se sklicuje na informacije nogometne zveze Savdijcev, je 30-letnik prestal več pregledov in čez noč ostal tam na opazovanju, v sredo so ga premestili v bolnišnico v Riad, kjer bo danes operiran. V torek so se na spletu pojavila namigovanja, da naj bi posredoval celo kronski princ in da naj bi nesrečnika prepeljali v Nemčijo, a to ni res.

Čeprav uradnih informacij o poškodbi zveza pričakovano ni razkrivala, so lokalni mediji pisali o zlomu čeljusti in nekaterih drugih obraznih kosti, sprva so omenjali tudi notranje krvavitve.

"Vsi v nogometni zvezi Savdske Arabije želimo Yasserju popolno in hitro okrevanje," je dejal tiskovni predstavnik nogometne zveze, ki je delila posnetek Al-Shahranija iz bolnišnice. V tem je oboževalcem zagotovil, da po poškodbi dobro okreva: "Želel sem vam zagotoviti, da sem v redu. Molite zame. Čestitam tudi našim savdskim navijačem za zmago. Zaslužili ste si jo."

Watch: #Saudi footballer Yasser al-Shahrani assures fans he is recovering well after sustaining a painful injury during the Kingdom’s match against #Argentina at the #WorldCup.https://t.co/gUMX3Uwneb pic.twitter.com/l5N59FEV1y — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 23, 2022

Preberite še: