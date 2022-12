Messi še naprej podira rekorde

Argentina in Lionel Messi v zadnjih dneh živita pravljico. Ob osvojenem naslovu svetovnega prvaka je Messi na Instagramu objavil kolaž fotografij slavja na igrišču, do tega trenutka pa je njegovo fotografijo všečkalo že več kot 58 milijonov uporabnikov Instagrama.

"Hvala, moji družini, vsem, ki me podpirajo, in vsem, ki so verjeli v nas. Argentinci smo še enkrat več dokazali, da ko stojimo skupaj in se skupaj borimo, lahko dosežemo vse zastavljene cilje. Uspeh pripada naši ekipi, ki je nad posamezniki. Odločila je moč celotne ekipe za dosego istih sanj in sanj vse Argentine … Uspelo nam je!!!" je ob po novem najbolj všečkani sliki na Instagramu zapisal Messi.

Njegova objava je po številu všečkov prehitela sliko jajca, ki je leta 2019 zbrala kar 56,2 milijona ogledov. Fotografija jajca je bila objavljena 4. januarja 2019 z namenom doseganja svetovnega rekorda na Instagramu.

Medtem ko se lahko zdaj Messi "pohvali" z novim rekordom, pa je na Instagramu še vedno na prvem mestu Cristiano Ronaldo, ki mu sledi kar 519 milijonov uporabnikov tega družbenega omrežja.

