Velika senzacija v Angliji, to se Guardioli ni zgodilo še nikoli!

V polfinale angleškega ligaškega pokala so se uvrstili Manchester United, Newcastle, Nottingham Forest in Southampton. Za največje presenečenje so poskrbeli nogometaši Southamptona, ki so v sredo na stadionu St. Mary premagali Manchester City z 2:0. Izbranci Josepa Guardiola so tako doživeli velik udarec, saj so v zadnjih petih letih kar štirikrat osvojili Carabao Cup, tokrat pa ostali praznih rok že v četrtfinalu. Sloviti španski strateg je na Otoku prvič izpadel že v četrtfinalu kateregakoli pokalnega tekmovanja.