United zmaguje brez Ronalda, City izločil Liverpool

Le nekaj dni po koncu svetovnega prvenstva na Otoku nadaljujejo s klubsko sezono. Med tednom so igrali dvoboje osmine finala angleškega ligaškega pokala. Kot prvi so se v četrtfinale v torek prebili ''premierligaši'' Wolverhampton, Southampton, Newcastle in Leicester City, nato so napredovali še Manchester United, Nottingham in Charlton. V četrtek je v derbiju Manchester City s 3:2 izločil Liverpool.