Preobrat in pol! Manchester City si je privoščil Tottenham.

V Angliji sta se ob pokalu FA sredi tedna igrata še zaostali tekmi sedmega kroga premier lige. Manchester United je remiziral s Crystal Palace in prekinil zmagoviti niz, branilec naslova Manchester City pa je v derbiju na Etihadu premagal Tottenham s 4:2. Izbrancem Josepa Guardiole je uspel neverjeten preobrat, saj so Londončani po prvem polčasu vodili z 2:0, nato pa doživeli polom.

V četrtek sta Manchester City in Tottenham poskrbela za poslastico. Po prvem polčasu je dišalo po novem neuspehu Cityja, ki je v zadnjem obdobju popustil in nanizal nekaj slabših rezultatov, s tem pa dovolil vodilnemu Arsenalu, da mu je ušel na večjo prednost. Tottenham, ki prav tako ne more biti zadovoljen z rezultati v letu 2023, je po prvem polčasu vodil z 2:0. Na Etihadu sta domače navijače z zadetkoma utišala Dejan Kuluševski in Emerson Royal.

V nadaljevanju pa je City pokazal bistveno več. Sledil je preobrat, ki bo na Otoku še dolgo odmeval, saj je Tottenham zapravil vodstvo in na koncu ostal brez vsega. Najprej je mrežo Londončanov zatresel Argentinec Julian Alvarez. To je bil prvi zadetek novopečenega svetovnega prvaka v angleškem prvenstvu po vrnitvi iz Katarja.

Erling Braut Haaland je zatresel mrežo Tottenhama. Foto: Reuters

Nato je na 2:2 izenačil prvi strelec tekmovanja Erling Haaland, nore minute gostiteljev pa je z zadetkom za vodstvo s 3:2 nadaljeval Riyad Mahrez. Zanimivo je, da je pred tem goste od novega vodstva delilo le nekaj centimetrov, saj je Hrvat Ivan Perišić pri rezultatu 2:2 zatresel vratnico. Alžirec je v zadnji minuti še enkrat premagal Huga Llorisa in postavil končni rezultat 4:2. City se je vodilnim topničarjem približal na pet točk zaostanka.

Konec stoodstotnega niza Uniteda po odhodu Ronalda

Manchester United, ki na uradni tekmi v vseh tekmovanjih ni izgubil od šestega novembra, je bil tik pred šesto zaporedno ligaško zmago. Z golom Bruna Fernandesa je v sredo vodil večji del tekme, nato pa v prvi minuti sodnikovega podaljška prejel gol. Za končni izid 1:1 je za Crystal Palace po izjemnem strelu zadel Michael Olise. Za goste je debitiral Nizozemec Wout Weghorst.

