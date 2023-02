City veljal za velikega favorita, a mu je Hrvat pokvaril načrte

V osmini finala lige prvakov je v poslastici Real Madrid po neverjetnem preobratu s 5:2 v gosteh premagal Liverpool. Redsi so po 14 minutah vodili z 2:0, nato pa so sploh prvič na tekmi lige prvakov prejeli pet golov. Vroči Napoli je blestel v Frankfurtu in si z zmago z 2:0 na široko odprl vrata četrtfinala. Manchester City, ki je veljal za velikega favorita, je z Leipzigom igral le 1:1. Za izenačenje je zadel Joško Gvardiol. Inter je Porto premagal z 1:0, a zadel šele z igralcem več. Prejšnji teden so do prednosti na prvi tekmi osmine finala prišli Bayern, Benfica, Borussia Dortmund in Milan.

Liga prvakov, osmina finala, prvi tekmi:

Sreda, 22. februar:

Prvi polčas pripadel Cityju, drugi pa Leipzigu

Riyad Mahrez za 1:0. Foto: Reuters Prvih 25 minut v Leipzigu je bilo za pozabo, nato pa v 27. minuti vendarle prva lepa akcija na tekmi in vodstvo Manchestra Cityja. Podal je Jack Grealish, zadel pa alžirski reprezentant Riyad Mahrez, njegov tretji gol v ligi prvakov to sezono. In igra se je razživela. Kevin Kampl jo je spremljal s klopi za rezervne nogometaše. Žogo je držal predvsem tokrat rdeče-beli City, kar 74-odstotkov igralnega časa. V 36. minuti je imel po natančni podaja Bernarda Silve izvrstno priložnost Grealish, a je streljal za las prek prečke. Šele v zadnji akciji prvega polčasa je Leipzig prvič streljal na Cityjev gol, Timo Werner neposredno v naročje Edersona.

Benjamin Henrichs je bil v drugem polčasu dvakrat blizu golu za izenačenje na 1:1. Foto: Guliver Image V drugem polčasu se je situacija obrnila, Leipzig je odločno krenil po gol za izenačenje. Najlepši priložnosti je imel v razmaku dveh minut Benjamin Henrichs. V 55. minuti je bil povsem sam na desni strani kazenskega prostora, a je žogo po diagonali poslal le nekaj centimetrov levo od Edersonovega gola. Pritisk Leipziga se je obrestoval. V 70. minuti je Marcel Halstenberg poslal izvrsten predložek v kazenski prostor in Jošku Gvardiolu ni bilo težko zaključiti. Z glavo za izenačenje na 1:1. Njegov drugi gol v sezoni. V zaključku se je zdelo, da sta se obe ekipi zadovoljili z remijem in rezultat se res ni več spremenil. Zanimivo, da ni trener angleške ekipe Pep Guardiola opravil niti ene zamenjave.

Inter do zmage šele z igralcem več

Na drugi tekmi sredinega večera je bil Inter na domačem stadionu od prve minute bolj podjeten. Nevaren strel v okvir gola je v 18. minuti sprožil Hakan Calhanoglu, a je bil vratar Porta Diogo Costa na pravem mestu. V 37. minuti pa prvo delo za Andreja Onano, ki med vratnica Interja dobiva prednost pred veteranom Samirjem Handanovićem. Z nevarnim strelom ga je preizkusil Marko Grujić. Costa se je še drugič na tekmi izkazal v sodnikovem dodatku prvega polčasa, ko je zaustavil strel Alessandra Bastonija z glavo.

Romelu Lukaku za 1:0. Foto: Reuters Še več dela je imel Onana v drugem polčasu, a streli Mehdija Taremija in Zaiduja niso bili dovolj močni. Neučinkovitost se je Portu maščevala. V 78. minuti so ostali z desetimi igralci na zelenici, saj je Otavio zaradi grobega štarta pod noge nasprotniku dobil drugi rumeni karton. In Inter je z igralcem več pritisnil na njihov gol. Kar v 84. minuti ni uspelo Nicolu Barelli, je v 86. Romelu Lukakuju. Odbitek je poslal v mrežo in postavil končni izid 1:0 za Inter.

Izjemen preobrat Reala na Anfieldu

Thibaut Courtois si je v 14. minuti privoščil nerazumljivo napako. Foto: Reuters Na Anfieldu je potekala ena najbolj nenavadnih tekem v zgodovini izločilnega dela lige prvakov. Začelo se je sanjsko za Liverpool, navijači rdečih so si dali duška, saj so njihovi ljubljenci, ki jim v tej sezoni ne gre vse po načrtih v domačem prvenstvu, po 14 minutah vodili kar z 2:0. Najprej je Darwin Nuñez velemojstrsko s peto premagal Thibauta Courtoisa, podajo pa je prispeval Mohamed Salah, ki se je deset minut pozneje še sam vpisal na seznam strelcev. Izkoristil je nevsakdanjo napako prvega vratarja Reala. Belgijec je lani v finalu lige prvakov blestel in spravljal ob živce zvezdnike Reala, tokrat pa je, ko mu je žogo vrnil Dani Carvajal, nepričakovano izgubil nadzor nad njo in se zapletel. To je izkoristil Egipčan in podvojil prednost rdečih.

Vinicius Jr. je vrnil Real v igro in z dvema zadetkoma izenačil na 2:2. Foto: Reuters Navijači Liverpoola so noreli od sreče, a se branilci evropskega naslova niso predali. V 21. minuti je brazilski napadalec Vinicius Jr. z vrhunskim prodorom in strelom vrnil Real v igro (1:2), še pred koncem prvega dela pa so beli baletniki izenačili. Tokrat si je osnovnošolsko napako privoščil čuvaj mreže Liverpoola Alisson Becker. Čeprav je imel Brazilec na voljo kar nekaj možnosti pri izbijanju žoge, je izbral najslabšo. Z žogo je zadel nepopustljivega Viniciusa, od katerega se je žoga odbila v mrežo Liverpoola. Privrženci Reala so si lahko dali duška, po katastrofalnem začetku dvoboja (0:2) so proslavljali izenačenje na 2:2.

Drugi polčas se je v nasprotju s prvim začel sanjsko za Real. Luka Modrić je prosti strel z leve strani izvedel tako dovršeno, da branilcu Reala Ederju Militau ni bilo težko zatresti domače mreže. Evropske prvake je popeljal do vodstva, popolnega preobrata na Anfieldu. Da je bil šok privržencev rdečih popoln, je z zadetkom v 55. minuti poskrbel še Karim Benzema. Po dvojni podaji z Rodrygom je s pomočjo branilca Liverpoola Joaa Gomesa, ki je spremenil smer žogi, goste popeljal do prednosti s 4:2.

V 67. minuti je sledil nov udarec za potrte gostitelje, znova je bil uspešen Benzema. Real je po epskem preobratu povedel z neverjetnih 5:2 in si zagotovil izjemno izhodišče pred povratno tekmo v španski prestolnici, Liverpool pa je prvič v zgodovini lige prvakov na eni tekmi prejel kar pet zadetkov.

Liverpool dobil novega rekorderja Mladi zvezni igralec Liverpoola Stefan Bajčetić je prvič začel dvoboj lige prvakov od prve minute. S tem je postal rekorder rdečih, saj se je zapisal v zgodovino kot najmlajši nogometaš, član začetne enajsterice na tekmi največjega klubskega tekmovanja na svetu. Bajčetić, 18-letni sin Srba in Španke, rojen v Vigu, je star 18 let in 122 dni. Njegov oče Srđan Bajčetić je nekdanji nogometaš Celte iz Viga, pri kateri je Stefan usvajal nogometno znanje do leta 2020, nato pa se preselil v Liverpool. V državnem dresu nastopa za izbrano vrsto Španije do 18 let.

Napoli z eno nogo že v četrtfinalu

Giovanni Di Lorenzo je v Frankfurtu postavil končni rezultat 2:0. Foto: Reuters Lepo prednost si je na prvi tekmi osmine finala zagotovil tudi Napoli. Najbolj vroči italijanski klub, ki se mu nasmiha prvi državni naslov po nepozabnem obdobju, ko je v njegovem dresu kraljeval Diego Armando Maradona, je v Frankfurtu zmagal z 2:0. O premoči gostov veliko govori podatek, da Eintracht v okvir vrat Neapeljčanov ni usmeril niti enega strela.

Prednost Napolija bi bila lahko še višja, če gruzijski as Hviča Kvarachelia, odkritje te sezone, v 36. minuti ne bi zapravil najstrožje kazni. Štiri minute pozneje je Nigerijec Victor Osimhen, sicer prvi strelec serie A, popeljal Napoli v vodstvo. To je bil že njegov 20. gol v sezoni. Eintracht je v 58. minuti ostal brez francoskega reprezentanta Randala Kolo Muanija, ki je po prekršku nad Franckom Zambom Anguissijem prejel rdeči karton, v 65. minuti pa je Kvarachelia, navijači Napolija so mu posvetili vzdevek Kvaradona, prispeval asistenco za gol Giovannija Di Lorenza.

Borussia do minimalne prednosti

Pretekli teden se je odvil sploh prvi obračun Borussie Dortmunda in Chelseaja v zgodovini. Nemški klub je v osmino finala napredoval po osvojenem drugem mestu v skupini G za Manchester Cityjem ter pred Sevillo in Copenhagnom, medtem ko je bil Chelsea najboljši v skupini E pred Milanom, Salzburgom in Dinamom iz Zagreba. Borussia je na domačem terenu Westfalenstadion na zadnjih 21 tekmah v ligi prvakov izgubila le štirikrat, a kar trikrat je klonila proti angleškemu nasprotniku.

Joao Felix Foto: Reuters Borussia je na domači zelenici prevzela pobudo. Sicer prve pol ure ni imela strela v okvir vrat, zato pa kar osem strelov proti golu, najlepšega po podaji Juliana Brandta Sebastien Heller v 27. minuti. Deset minut prej je sicer zadel Thiago Silva, a pred tem igral z roko in sodnik Jesus Gil Manzano gola ni priznal. Joao Felix pa je bil nesrečnik zaključka prvega polčasa. Po lepi podaji Hakima Zijecha je v 32. minuti streljal prek gola, šest minut pozneje pa je znotraj kazenskega prostora nastreljal prečko.

Karim Adeyemi je prešprintal polovico igrišča in zabil za vodstvo Borussie z 1:0. Foto: Reuters Ofenziva modrih se je nadaljevala tudi v drugem polčasu. Reece James je imel priložnosti v 55. in 62. minuti. A kdor ne da, dobi. In po akciji Jamesa je v protinapadu žogo dobil Karim Adeyemi. Prešprintal je polovico igrišča, preigral Felixa in nato premagal še vratarja Chelseaja Kepo Arrizabalago. Borussia je bila v podrejenem položaju, a je v 63. minuti povedla z 1:0.

Do konca tekme je bila trda borba za vsako posest žoge. Londončani so bili še nekajkrat blizu gola, v 78. minuti denimo Kalidou Koulibaly. Napadali so do zadnjega. Enzo Fernandez je streljal v 95. minuti, a tudi tokrat je bil na pravem mestu Gregor Kobel. Statistika v strelih: proti golu 19:14, v okvir vrat osem proti dve za Chelsea. Tako se je še tretja od prvih štirih tekem osmine finala končala z 1:0.

Zgodovinski dan za Brugge, a ...

Club Brugge je v prvem delu lige prvakov napisal eno od najlepših zgodb v tej sezoni, potem ko so se prvič v zgodovini kluba uvrstili v izločilne boje lige prvakov, po Gentu so postali šele drugi belgijski klub v zgodovini, ki mu je to uspelo. A neprepričljive predstave Club Brugga v belgijskem prvenstvu in zaostanek za vodilnim Gentom so pozimi odnesli Carla Hoefkensa in na mesto trenerja se je usedel Scott Parker, ki je bil pred težko nalogo, saj je na drugi strani Roger Schmidt z Benfico na začetku sezone poskrbel za kar 28 tekem dolg niz brez poraza.

Joao Mario za 1:0. Foto: Reuters Priložnosti Benfice so si sledile vso tekmo, v prvem polčasu sta bila še posebej nevarna Rafa Silva in Goncalo Ramos. Prvi je sicer zadel Brugge, a gol Danisa Odoija ni veljal, saj je žogo prejel v prepovedanem položaju. V 51. minuti je Benfica vendarle zadela. Jack Hendry je zakrivil prekršek za strel z bele točke in tega je izkoristil Joao Mario. Premoč Portugalcev je v 88. minuti z golom za 2:0 potrdil David Neres.

Bayern pokvaril načrte zvezdnikom PSG

Kingsley Coman iz spoštovanja do nekdanjega kluba ni proslavljal zadetka na Parku princev. Foto: Reuters To, kako velik vložek vlada v ligi prvakov že na tekmah osmine finala, je v torek zgovorno nakazal prvi polčas dvoboja na Parku princev. Čeprav na zelenici ni manjkalo velemojstrov, si ekipi nista priigrali veliko priložnosti. V srečanje sta vstopili zelo previdno. Gostitelji so pogrešali Kyliana Mbappeja, ki je zaradi posledic še ne povsem odpravljenih zdravstvenih težav na začetku grel klop, Bayern pa je lažje od načrtovanega nadziral dogajanje na igrišču. Pri domačih je od prve minute zaigral tudi 16-letni Warren Zaire-Emery.

Messi je s PSG, ki si močno želi osvojiti svoj prvi evropski naslov, doživel udarec na prvi tekmi osmine finala. Foto: Reuters V 53. minuti se je jeziček na tehtnici močno prevesil na stran serijskih nemških prvakov. Nekdanji nogometaš PSG Kingsley Coman je izjemno podajo Kanadčana Alphonsa Daviesa z natančnim strelom pretopil v zadetek, vratar PSG Gianluigi Donnarumma pa si je pri posredovanju privoščil napako. Italijan se ni najbolje odzval, francoski reprezentant pa ni proslavljal zadetka. Proti nekdanjemu klubu je v karieri dosegel že tri zadetke, navijače PSG zagotovo najbolj peče tisti, ki ga je dosegel za Bayern v finalu lige prvakov leta 2020 na Portugalskem.

Gostitelji so se na zaostanek odzvali s hitrimi menjavami, v igro je vstopil tudi Mbappe in se v napadu pridružil do takrat manj opaženima Lionelu Messiju in Neymarju. Bolj tvegana igra Parižanov bi se jim lahko hitro maščevala, a so imeli nekaj sreče, ko je Eric Maxim Choupo-Moting, Kamerunec je nekdanji napadalec PSG, zatresel vratnico. V 73. minuti je Mbappe odbito žogo po strelu Neymarja pospravil v mrežo, a je bil v očitnem nedovoljenem položaju, tako da se niti ni veselil zadetka. Povsem drugače pa je bilo deset minut pozneje, ko so navijači Parižanov skočili na noge.

Kylian Mbappe je v drugem polčasu dvakrat zatresel mrežo Bayerna, a sta bila oba zadetka razveljavljena. Foto: Reuters

Po bliskoviti akciji, ki jo je s pobegom po levi strani začel Nuno Mendes, je Mbappe spretno potisnil žogo v mrežo Bayerna. Zadetek je bil vseeno razveljavljen, VAR-posnetek je potrdil, kako je bil Portugalec, sicer asistent pri zadetku, za nekaj centimetrov v nedovoljenem položaju. Že v naslednji minuti je svojo najlepšo priložnost na tekmi zapravil Lionel Messi, žoga se je od nog branilca Bayerna odbila v kot, v sodnikovem podaljšku pa je Argentinec izsilil drugi rumeni karton Benjamina Pavarda, ki je tako moral predčasno z igrišča in ne bo kandidiral za povratno tekmo v Münchnu. PSG ni uspelo izenačiti, ostalo je pri dragoceni prednosti Bayerna. Tudi v tej sezoni v izločilnem delu lige prvakov ne velja pravilo zadetka v gosteh, tako da velja v Münchnu pričakovati še zelo zanimiv razplet.

Španec Brahim Diaz je popeljal Milan v vodstvo že v 7. minuti in postal prvi strelec lige prvakov v letu 2023. Foto: Reuters Na drugi tekmi si je tesno prednost pred povratno tekmo v Londonu priigral AC Milan. Rdeče-črni so edini zadetek dosegli v 7. minuti, ko je bil uspešen Španec Brahim Diaz. Rezultat se do konca ni več spreminjal, čeprav sta imela belgijski rezervist Charles De Keteleare in branilec Malick Thiaw lepi priložnosti, da bi v drugem polčasu podvojila prednost.

Povratne tekme bodo 7., 8., 14. in 15. marca.

Liga prvakov, osmina finala, prve tekme:

Torek, 14. februar:

Sreda, 15. februar:

Torek, 21. februar:

Sreda, 22. februar: