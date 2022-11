Benfica rešila Juventus, tudi Šeško nadaljuje v evropski ligi

V zadnjem krogu skupinskega dela nogometne lige prvakov so se razdelile zadnje vozovnice za osmino finala in evropsko ligo. Jan Oblak se je z Atleticom v Portu boril za tretje mesto v skupini B, a je po porazu z 1:2 in remiju med Bayerjem in Bruggem (0:0) padel na zadnje mesto in končal evropsko sezono. Iz skupine F sta napredovala Real Madrid in Leipzig s Kevinom Kamplom, kar sta potrdila z visokima zmagama proti Celticu (5:1) oziroma Šahtarju (4:0). Čeprav je Juventus v skupini H izgubil s PSG-jem, nadaljuje evropsko sezono v evropski ligi, saj mu je z zmago s 6:1 nad Maccabijem pomagala Benfica. V evropski ligi bo spomladi igral tudi Benjamin Šeško s Salzburgom, saj je na zadnji tekmi skupine E z Milanom izgubil z 0:3.

Liga prvakov, skupinski del (6. krog, sredine tekme): Skupina E:

Sreda, 2. november:

AC Milan : Salzburg 4:0 (1:0)

Giroud 14., 57., Krunić 46., messias 91.

Benjamin Šeško (Salzburg) je vstopil v igro v 69. minuti.



Chelsea : Dinamo Zagreb 2:1 (2:1)

Sterling 18., Zakaria 30.; Petković 7.



Lestvica:

1. Chelsea* 6 tekem – 13 točk

2. Milan* 6 – 10

3. Salzburg** 6 – 6

4. Dinamo Zagreb 6 – 4 Skupina F:

Šahtar Doneck : Leipzig 0:4 (0:1)

Nkunku 10., Silva 50., Szoboszlai 62., Bondar 68./ag

Kevin Kampl (Leipzig) je odigal celotno tekmo in podal za četrti gol.



Real Madrid : Celtic 5:1 (2:0)

Modrić 6./11-m, Rodrygo 21./11-m, Asencio 51., Vinicius 61., Valverde 71.; Jota 84.



Lestvica:

1. Real Madrid* 6 – 13

2. RB Leipzig* 6 – 12

3. Šahtar Doneck** 6 – 6

4. Celtic 6 – 2 Skupina G:

Köbenhavn : Borussia Dortmund 1:1 (1:1)

Haraldsson 41.; Hazard 23.



Manchester City : Sevilla 3:1 (0:1)

Lewis 52., Alvarez 73., Mahrez 83.; Mir 31.



Lestvica:

1. Manchester City* 6 – 14

2. Borussia Dortmund* 6 – 9

3. Sevilla** 6 – 5

4. Köbenhavn 6 – 3 Skupina H:

Juventus : PSG 1:2 (1:1)

Bonucci 39.; Mbappe 13., Mendes 68.



Maccabi Haifa : Benfica 1:6 (1:1)

Chery 26./11-m; Ramos 20., Musa 59., Grimaldo 69., Rafa Silva 73., Araujo 88.



Lestvica:

1. PSG* 6 – 14

2. Benfica* 4 – 14

3. Juventus** 4 – 3

4. Maccabi Haifa 4 – 3 * - v osmini finala

** - nadaljevanje v ligi Europa

Benjamin Šeško s Salzburgom, ki je v odločilni tekmi z 0:4 izgubil proti Milanu - Šeško je igral od 62. minute, bo evropsko sezono nadaljeval v evropski ligi. V skupini E je za napredovanje potreboval zmago v Milanu, s katero bi italijanskega prvaka prehitel na lestvici. Toda že v 14. minuti so se njegove možnosti močno zmanjšale, ko je domače v vodstvo popeljal Olivier Giroud, že na začetku drugega polčasa pa je to tudi postala misija nemogoče, saj so Italijani dosegli še dva gola, najprej je bil uspešen Rade Krunić, nato pa še enkrat Giroud. Zadnji gol je ob koncu tekme dosegel Junior Messias.

Massimiliano Allegri, trener Juventusa, si je lahko vsaj malo oddahnil. Ni še konec evropske sezone, nadaljujejo v evropski ligi. Foto: Guliver Image V skupinah G in H je bilo že pred zadnjim krogom jasno, da so se v osmino finala uvrstili Manchester City, Borussia Dortmund, PSG in Benfica. Edino pomembnejše vprašanje v teh skupinah je bilo, ali se bo v evropsko ligo uvrstil Juventus ali Maccabi Haifa. Izraelci bi morali za to doma igrati vsaj neodločeno z Benfico, a so doživeli prepričljiv poraz z 1:6. Juventus je tako kljub porazu doma z 1:2 proti Parižanom zadržal tretje mesto.

Kampl podal, Leipzig skupaj z Realom v osmino finala

Samirju Handanoviću, nogometašu Interja, se je v osmini finala lige prvakov priključil še nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl. Njegov Leipzig je v Varšavi proti ukrajinskemu Šahtarju iz Donjecka potreboval le točko, a z zmago 4:0 osvojil vse tri in si dokončno zagotovil drugo mesto v skupini F.

Rodrygo Foto: Guliver Image Kampl je igral celo tekmo, gole za Nemce, ki v Varšavo niso prišli po remi, ampak so bili z napadalno igro precej boljši tekmec, so dosegli Christopher Nkunku, Andre Silva in Dominik Szoboszlai, z avtogolom je končen izid postavil Valerij Bondar. Za tretji in četrti gol ima zasluge tudi Kampl, pri tretjem na sredini igrišča ukradel žogo tekmecu in začel akcijo svoje ekipe, pri četrtem pa je bil podajalec Daniju Olmu, katerega strel je Bodnar preusmeril v gol.

Prvo mesto v skupini si je zagotovil Real Madrid, ki je s 5:1 premagal Celtic. Prva dva gola je dosegel z enajstmetrovke, uspešna sta bila Luka Modrić (pri 37 letih je postal najstarejši strelec 11-metrovke v ligi prvakov) in Rodrygo, v drugem polčasu pa so v polno zadeli še Marco Asensio, Vinicius Junior in Federico Valverde. Celtic je tako izpadel iz evropskih tekmovanj, v evropski ligi bo igral Šahtar.

Christopher Nkunku je zadel za 1:0, na koncu je Leipzig zmagal s 4:0. Foto: Guliver Image

Oblak z Atleticom prvič brez evropske pomladi

Med najbolj znanimi nogometni imeni, ki se z izbrano vrsto niso uvrstila na SP 2022 v Katarju in bodo tako v nasprotju s številnimi klubskimi soigralci deležna poznojesenskega počitka, je tudi Jan Oblak. Eden najboljših vratarjev na svetu si je s soigralci Atletica v zadnjem krogu lige prvakov prizadeval osvojiti vsaj tretje mesto v skupini B, ki prinaša tolažilno nagrado, nadaljevanje evropske sezone v ligi Europa, a jim to ni uspelo.

Škofjeločan je moral že v peti minuti po žogo v svoj gol, ugnal ga je Mehdi Taremi, v 24. minuti je na 2:0 zvišal Stephen Eustaquio in še poglobil krizo Atletica. Tega bi ob porazu med Evropo držal le še poraz Bayerja iz Leverkusna, a je ta proti Bruggeju remiziral in osvojil tretje mesto. O razmerju moči na stadionu do Dragao v Portu pa najbolje pove dejstvo, da je bil najboljši mož Atletica prav slovenski vratar, ki je z dobrimi obrambami preprečil precej višji poraz. Končnih 2:1 v Portu je z avtogolom globoko v sodnikovem dodatku postavil Ivan Marcano.

Porto je v zadnjem krogu skupinskega dela premagal Atletico z 2:1 in si zagotovil prvo mesto v skupini. Foto: Guliverimage Porto je z zmago osvojil prvo mesto, Madridčani pa so končali na dnu svoje skupine. Oblak je brez evropske pomladi ostal prvič, odkar je čuvaj mreže Los Colchoneros. Simeonejeva četa do te sezone v osmino finala lige prvakov ni napredovala le enkrat. To se je Madridčanom zgodilo v sezoni 2017/18, ko so šli potem do konca v evropski ligi, jo osvojili (to je bila prva evropska lovorika za Jana Oblaka), nato pa uspeh nadgradili še z evropskim superpokalom.

Inter brez Handanovića na Bavarskem, Liverpool brez čudeža

V "skupini smrti" C, v kateri sta jo Bayern in Inter zagodla Barceloni, ki je še drugič zapored ostala brez osmine finala lige prvakov in se morala zadovoljiti z evropsko ligo, je Bayern v derbiju večera premagal Inter in potrdil prvo mesto. Barcelona se od lige prvakov za letos poslavlja z zmago, s 4:2 je zmagala v Plznu.

V skupini A je Liverpool, ki mu gre v tej sezoni v Evropi bistveno bolje kot v angleškem prvenstvu, še upal na prvo mesto v skupini, a bi moral na Anfieldu vrniti udarec Napoliju in ga premagati za najmanj štiri zadetke. To mu ni uspelo, zmagal je "le" z 2:0.

V Marseillu in Lizboni je bilo napeto

Nogometaši in navijači Marseilla so skupinski del lige prvakov končali v solzah. Foto: Reuters Najbolj dramatično je bilo v skupini D, kjer so bili v igri za napredovanje vsi štirje klubi. Tottenham je gostoval na Velodromu in s poznim golom, globoko v sodnikovem podaljšku razžalostil navijače Marseilla. Ti so nekaj časa pri izidu 1:1 še upali na nadaljevanje sezone v evropski ligi, saj je Eintracht v Lizboni vodil proti Sportingu (2:1), a so jih Londončani pobili v 95. minuti tekme, ko je za zmago gostov zadel Danec Pierre-Emile Hojbjerg.

Tottenham je tako zmagovalec skupine D, v osmino finala lige prvakov se je prebil še Eintracht, Sporting nadaljuje v ligi Europa, za Marseille pa je konec evropske sezone.

Najboljši strelci: 7 - Salah (Liverpool),

6 – Mbappe (PSG),

5 – Haaland (Man City), Lewandowski (Barcelona), Taremi (Porto),

4 – Bellingham (Borussia D.), Kudus (Ajax), Messi (PSG), Raspadori (Napoli), Sane (Bayern), Simeone (Napoli), Vinicius (Real)