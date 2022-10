Neverjetno, kaj počne Haaland! Šeško jo je končno dočakal.

Slovenska legionarja Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta se z rdečimi biki iz Avstrije in Nemčije razveselila prve evropske zmage v tej sezoni. Vroči Erling Haaland je nadaljeval izjemen strelski niz proti Köbenhavnu, Chelsea je nadigral Milan, PSG je kljub zadetku Lionela Messija ostal brez zmage v Lizboni, prvak Real pa je težje od pričakovanega premagal ukrajinske "brezdomce" iz Donecka.

Skupina E:

Sreda, 5. oktober:

Salzburg : Dinamo Zagreb 1:0 (0:0)

Okafor 70./11-m

Benjamin Šeško (Salzburg) je odigral vso tekmo za Salzburg in nekajkrat zapretil vratarju Dinama.



Chelsea : Milan 3:0 (1:0)

Fofana 24., Aubameyang 56., James 62. Lestvica:

1. Salzburg 3 - 5

2. Chelsea 3 - 4

3. Milan 4 - 4

4. Dinamo Zagreb 3 - 3 Skupina F:

Sreda, 5. oktober:

RB Leipzig : Celtic Glasgow 3:1 (1:0)

Nkunu 27., Silva 64., 77.; Jota 48.

Kevin Kampl (Leizpig) je odigral 71 minut in v 54. minuti prejel rumeni karton.



Real Madrid : Šahtar Doneck 2:1 (2:1)

Rodrygo 13., Vinicius Jr. 28.; Zubkov 39. Lestvica:

1. Real Madrid 3 - 9

2. Šahtar Doneck 3 - 4

3. RB Leipzig 3 - 3

4. Celtic 3 - 1 Skupina G:

Sreda, 5. oktober:

Sevilla : Borussia Dortmund 1:4 (0:3)

En-Nesyri 51.; Guerreiro 6., Bellingham 41., Adeyemi 43., Brandt 75.



Manchester City : Köbenhavn 5:0 (3:0)

Haaland 7., 32., Khocholava 39., Mahrez 55./11-m, Alvarez 76. Lestvica:

1. Manchester City 3 - 9

2. Borussia Dortmund 3 - 6

3. Sevilla 3 - 1

4. Köbenhavn 3 - 1 Skupina H:

Sreda, 5. oktober:

Benfica : PSG 1:1 (1:1)

Pereira 41./ag.; Messi 22.



Juventus : Maccabi Haifa 3:1 (1:0)

Rabiot 35., 83., Vlahović 50.; David 75. Lestvica:

1. PSG 3 - 7

2. Benfica 3 - 7

3. Juventus 3 - 3

4. Maccabi Haifa 3 - 1

Ta teden se na vseh nogometnih tekmah pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) z minuto molka spominjajo tragedije iz Indonezije, ko je na tekmi med ekipama Arema in Persebaya Surabaya umrlo najmanj 125 ljudi.

Mladi Švicar dopolnil zbirko

Veselje po zadetku Noaha Okaforja, ki je zatresel zagrebško mrežo z bele točke. Foto: Guliverimage Avstrijski serijski prvak Salzburg je dočakal prvo evropsko zmago v tej sezoni. Z 1:0 je ugnal zagrebški Dinamo, zmagoviti zadetek pa je dosegel 22-letni Švicar Noah Okafor z bele točke. Zanimivo je, da je dosegel že tretji gol v tej sezoni lige prvakov ni se tako uvrstil med strelce proti vsem tekmecem. Pri rdečih bikih je celotno tekmo odigral Benjamin Šeško. 19-letni Slovenec, ki je v prejšnjem tednu izstopal v dresu reprezentance, si je priigral nekaj priložnosti, a je bil vratar Dinama Dominik Livaković uspešnejši. Najlepšo priložnost za strelski prvenec v najmočnejšem klubskem tekmovanju, kjer se udeležencem cedita med in mleko, je zapravil po strelu z glavo v 55. minuti.

Pozno popoldan je potekala tudi tekma v Leipzigu, klub iz Nemčije pa je poskrbel za popoln dan rdečih bikov. Kevin Kampl in druščina so s 3:1 premagali škotskega prvaka Celtic ter dočakali prvo evropsko zmago v tej sezoni. Pri gostiteljih, katerim se bo v prihodnji sezoni pridružil Šeško, je z dvema zadetkoma izstopal Portugalec Andre Silva.

Najboljši strelci: 5 – Haaland (Man City),

4 – Sane (Bayern),

3 – Bellingham (Borussia D.), Kudus (Ajax), Lewandowski (Barcelona), Mbappe (PSG), Okafor (Salzburg), Raspadori (Napoli), Zielinski (Napoli)

...

Rapsodija Napolija v Amsterdamu

Mrežo Ajaxa je zatresel tudi branilec Giovanni Di Lorenzo. Foto: Reuters Čeprav je Ajax v eni izmed poslastic večera, ki sta jo v nebesih spremljala Johan Cruyff in Diego Armando Maradona, že v 9. minuti zatresel mrežo Napolija, Mohammed Kudus pa se veselil tretjega gola v ligi prvakov v tej sezoni, so gostje iz Italije v nadaljevanju zagospodarili v Amsterdamu in nizozemskemu velikanu nasuli kar pol ducata zadetkov. Po Liverpoolu (4:1) so se tako znesli še nad Ajaxom (6:1), dvakrat je v polno zadel Giacomo Raspadori.

Na drugi tekmi skupine A je Liverpool dobil "bitko za Britanijo". Na Anfieldu so padli Glasgow Rangers, rdeči pa so si s tem kupili mir pred zelo pomembnima izpitoma v domačem prvenstvu, ko se bodo pomerili z Arsenalom in Manchester Cityjem.

Oblak in Atletico okusila moč največje senzacije sezone

Atletico Madrid se je na gostovanje v Belgijo odpravil z jasnim ciljem, da premaga Club Brugge in si izboljša možnosti za napredovanje v osmino finala. Simeonejeva četa pa je naletela na neugodnega tekmeca, ki je s tretjo zaporedno zmago v ligi prvakov le še utrdil status največje senzacije sezone. Belgijci so zmagali z 2:0, Jan Oblak pa je soigralce rešil še hujšega poraza. Izkazal se je zlasti z vrhunsko obrambo na začetku drugega polčasa, ko je ubranil strel Ferranu Jutgli. Ko pa ga je Španec 15 minut pozneje premagal, je bilo sanj Madridčanov o uspehu konec.

Mrežo Jana Oblaka je zatresel tudi španski legionar Ferran Jutgla. Foto: Reuters

Za nameček je Antoine Griezmann zapravil še 11-metrovko. Tako je Diego Simeone ostal brez točk, njegov sin Giovanni Simeone, napadalec Napolija, pa se je isti večer veselil "teniške" zmage v Amsterdamu. Atletico je še četrtič v klubski zgodovini na gostovanju v Bruggeu ostal brez zmage. Na štirih tekmah je enkrat remiziral, kar trikrat pa izgubil.

V zadnjih dneh so sicer zlasti otoški mediji postregli s številnimi namigovanji, da se za 29-letnega Oblaka, ki mu po koncu sezone poteče pogodba z Atleticom, zanimata angleška velikana. Najprej se je omenjal Manchester United, nato se mu je pridružil še Tottenham, ki pogleduje na trg in išče morebitnega naslednika za Francoza Huga Llorisa.

Porto se je z domačo zmago nad Bayerjem (2:0), oba zadetka je dosegel v zadnjih četrtini tekme, gostje iz Leverkusna pa so v prvem polčasu zapravili strel z bele točke, vrnil v igro za napredovanje.

Inter prekrižal načrte Barceloni

Trener Barcelone Xavi se ni strinjal z nekaterimi sodniškimi odločitvami. Slavko Vinčić mu je pokazal rumeni karton. Foto: Reuters V "skupini smrti" C je milanski Inter na San Siru zadal boleč udarec Barceloni. Katalonci so prišli v Italijo v odlični formi, v Španiji so se povzpeli na vrh razpredelnice, proti črno-modrim pa so ostali brez točk. Junak srečanja je postal Turek Hakan Calhanoglu, ki je z natančnim strelom z razdalje ob koncu prvega dela premagal Marca-Andreja ter Stegna.

Barcelona si je priigrala veliko priložnosti za izenačenje, Ousmane Dembele je zatresel okvir vrat, Pedri je že izenačil, a je bil nato njegov zadetek zaradi igranja Ansuja Fatija z roko razveljavljen, kar je razburilo Katalonce. Glavni sodnik srečanja je bil Slavko Vinčić, ki je v sodnikovem podaljšku tudi drugo sporno situacijo po posredovanju VAR odločil v prid Interja, takrat je zaradi morebitnega igranja Denzla Dumfriesa v lastnem kazenskem prostoru zadišalo po 11-metrovki za goste. Ostalo je pri tesni zmagi Interja z 1:0.

Samir Handanović je spremljal dvoboj na klopi za rezervne igralce, med vratnicama Interja je stal Kamerunec Andre Onana.

Bayern spet nadigral Viktorio, preobrat Marseilla

Tekma v Marseillu je potekala pred praznimi tribunami zaradi nedavnih navijaških izgredov proti Eintrachtu. Foto: Reuters Na uvodnih srečanjih 3. kroga v Münchnu in Marseillu sta si gostitelja priigrala lepo prednost že v prvem delu. Bavarci so po 21 minutah vodili s 3:0, v 36. minuti je mrežo češkega prvaka zatresel še Jamal Musiala, a je bil zadetek po posredovanju VAR razveljavljen.



Na praznem Velodromu, kjer se je dvoboj zaradi poznega prihoda gostov začel s 15-minutno zamudo, je sprva bolje kazalo gostom. Trincao je po zgolj 50 sekundah Sporting popeljal v vodstvo, a se je Marseille rešil iz godlje. Z ogromno pomočjo vratarja Antonia Adana, nekdanjega Oblakovega soigralca pri Atleticu, mu je uspel velik preobrat. 35-letni Španec Adan je storil napako pri prvih dveh zadetkih Marseilla, nato pa po lastni neumnosti, igranju z roko zunaj kazenskega prostora, prejel še rdeči karton. Za francoskega podprvaka je v polno zadel tudi Čilenec Alexis Sanchez in se tako vpisal med strelce v ligi prvakov že v dresu četrtega kluba. Pred tem je bil strelec za Barcelono, Arsenal in Inter. V tej rubriki je sicer rekorder Zlatan Ibrahimović, ki se je veselil zadetka v ligi prvakov za šest različnih klubov.

Leroy Sane (levo) je trenutno prvi strelec lige prvakov, Sadio Mane pa se je razveselil strelskega prvenca v ligi prvakov za Bayern. Foto: Reuters

Napadalec Bayerna Leroy Sane je po drugem zadetku, ki ga je dosegel na začetku drugega polčasa, prevzel vodstvo na lestvici najboljših strelcev lige prvakov. To je bil že četrti zadetek Nemca, nekdanjega člana Manchester Cityja. Zanimivo je, da je Bayern še tretjič v zgodovini doma premagal moštvo iz Plzna s petimi zadetki razlike. Dvakrat je bilo 5:0, pred pol stoletja pa 6:1. Bavarci so nastopili brez Thomasa Müllerja in Joshue Kimmicha. Že nekaj dni sta doma v samoizolaciji, saj sta okužena z novim koronavirusom, ki ponovno v večji meri kroji izbor kandidatov za nastope na največjih tekmah.