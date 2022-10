Janu Oblaku se ne piše nič dobrega

Zagotovo eno največjih presenečenj začetka lige prvakov so nogometaši Club Bruggea, ki so po treh krogih elitnega evropskega tekmovanja še stoodstotni. Belgijska ekipa je v torek z 2:0 odpravila še Atletico Madrid z Janom Oblakom in z belgijskim rekordom naredila odločen korak proti izločilnim bojem.

Tri tekme in tri zmage so po treh krogih lige prvakov izkupiček belgijskega Club Bruggea, z devetimi točkami vodilne ekipe skupine B. Belgijski prvak je v torek na kolena spravil še Atletico Madrid z Janom Oblakom. Za gostitelje sta bila natančna Kamal Sowha in Ferran Jutgla, pri gostih pa je Antoine Griezmann v 76. minuti zapravil najstrožjo kazen.

Atletico trenutno s tremi točkami zaseda zadnje mesto v skupini, a sta tudi Porto in Bayer po treh krogih pri le eni zmagi. Club Bruggeu, ki na prvih treh tekmah sploh ni prejel zadetka, se tako nasmiha uvrstitev v izločilne boje lige prvakov, hkrati pa je postal prva belgijska ekipa, ki je dobila prve tri tekme v najmočnejšem evropskem tekmovanju. Ob tem je belgijska ekipa nazadnje tri zaporedne tekme v evropskih tekmovanjih dobila leta 1977, ko so šele v finalu tekmovanja klonili pred Liverpoolom.

Club Brugge je v belgijskem prvenstvu "šele" na tretjem mestu, v ligi prvakov pa kaže odlične predstave. Foto: Reuters

"Že pred tekmo sem imel dober občutek, da nam bo danes uspelo nekaj velikega. Vsi v ekipi smo bili zelo optimistični. A nič še ni dobljenega, še vedno nas čakajo tri tekme, trije finali, zato je prezgodaj, da bi govorili o čemerkoli, saj moramo ostati mirni. Naše delo še zdaleč ni končano. Danes je bila verjetno odločilna naša osredotočenost. Nismo imeli veliko priložnosti, a naredili smo tisto, kar smo morali. Res smo pokazali dobro ekipno predstavo, saj so tudi fantje v obrambi storili ogromno. Ni bilo lahko, a uspelo nam je, verjeli smo drug v drugega," je bil po tekmi navdušen Jutgla, ki je prejel tudi naziv igralca tekme.

Atletico v težavah

Na drugi strani so si s porazom položaj močno otežili nogometaši Atletico Madrida z Janom Oblakom, ki ne najdejo prave forme. V treh krogih so bili uspešni le enkrat, ob tem niso blesteče vstopili niti v novo sezono španskega prvenstva, v katerem so trenutno na petem mestu. Atleti so prvič po aprilu 1971 izgubili tri zaporedne gostujoče tekme v evropskih tekmovanjih. Manj točk so v zgodovini lige prvakov na tej točki tekmovanja zbrali le še v dveh sezonah, nazadnje v sezoni 2017/18, v obeh primerih pa so ostali brez mesta v izločilnih bojih.

Diego Simeone je kljub porazu pohvalil delo svojih varovancev. Foto: Reuters

"Pričakoval sem, da bomo tekmo odprli z večjo željo. Nismo izkoristili svojih priložnosti. Naši nasprotniki so izkoristili priložnosti, mi pa se moramo v obrambi še izboljšati. Dobra stvar v vsem tem je, da smo še vedno povsem odvisni od sebe, a to moramo popraviti že na naslednji tekmi, saj nam to tekmovanje ne dovoljuje delanja napak," je bil po tekmi jasen strateg Colchonerosov Diego Simeone.

"Na začetku drugega polčasa je odlično delo opravil Jan Oblak, ki nas je reševal. Takrat je bil naš najboljši posameznik na igrišču vratar. Manjkal nam je zagon, želja. A kljub vsemu lahko iz te tekme vzamemo veliko pozitivnega, imeli smo veliko priložnosti, dobrih situacij. Mogoče bi enajstmetrovka spremenila potek srečanja, pa tudi preostale priložnosti, ki smo jih imeli. Skupina je res izenačena, morali se bomo močno boriti, ker ne bomo ničesar dobili zastonj," je dodal Simeone.

