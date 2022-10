Xavi okrcal sodnika Vinčića: Sem jezen in ogorčen

Slavko Vinčić je v 67. minuti zaradi igranja Ansuja Fatija z roko razveljavil zadetek Pedrija za 1:1. Foto: Guliverimage Nogometni sodnik Slavko Vinčić je po "upokojitvi" Damirja Skomine prevzel vlogo najboljšega delivca pravice iz Slovenije. Pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) uživa velik ugled. Pred nekaj meseci je sodil finale lige Europa med Eintrachtom in Rangers. 42-letni Mariborčan je doživel novo čast ta teden, ko je delil pravico na najbolj atraktivni torkovi tekmi 3. kroga lige prvakov. Sodil je obračun nekdanjih večkratnih evropskih prvakov na San Siru.

Pomerila sta se Inter in Barcelona, dvoboj "skupine smrti" pa je prinašal izjemno velik vložek. Na koncu se je smejalo Milančanom, pri katerih je nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste Samir Handanović sedel na klopi in po zaključnem sodnikovem pisku zaploskal soigralcem za še kako pomembno zmago (1:0), s katero si je Inter v boju za napredovanje zagotovil prednost pred Barcelono.

Xavi: Zgodila se nam je krivica

Po dvoboju je bilo iz tabora Barcelone slišati ogromno kritik na račun spornih sodniških odločitev. Katalonce sta zmotili dve, obe pri zaostanku Barcelone z 0:1. Vinčić je najprej po posredovanju VAR v 67. minuti razveljavil zadetek Pedrija, saj je Ansu Fati pred tem igral z roko, nato pa v sodnikovem podaljšku, igrala se je druga minuta, kljub igranju Denzla Dumfriesa z roko v svojem kazenskem prostoru ni pokazal na belo točko za goste. Takrat je Nizozemec preprečil, da bi Ansu Fati po predložku Ousmaneja Dembeleja prišel do strela.

Increíble no pitar penalty. Increíble pic.twitter.com/UjFHslPFOO — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) October 4, 2022

To so kamere v počasnem posnetku tudi ujele, a Vinčić ni dosodil najstrožje kazni. Še več, za razliko od dogodkov v 67. minuti tokrat sploh ni stopil do roba igrišča in preveril poteka dogodkov na VAR zaslonu. "Jezen sem in ogorčen. Zgodila se nam je krivica. Za to ne najdem druge besede kot ogorčenje," je bil po tekmi slabe volje Xavi Hernandez. Pri slovenskem sodniku je protestiral že med tekmo, Vinčić pa mu je sredi drugega polčasa pokazal rumeni karton.

Xavi je pričakoval, da Slavko Vinčić ne bo razveljavil zadetka Pedrija. Foto: Guliverimage

"Sodnik bi nam moral pojasniti, zakaj se je tako odločil. To je bila zame čista igra z roko. Res sem jezen. Ne razumem, kaj se je dogajalo. Sodniki bi morali spregovoriti o svojih odločitvah. To bi nam pomagalo, da se stvari razjasnijo," je nekdanji reprezentančni soigralec Alberta Riere, zelo uspešnega španskega trenerja, ki z Olimpijo kraljuje v slovenskem prvenstvu, po tekmi v Milanu zaman čakal na dodatna sodniška pojasnila.

Nogometaši Barcelone nezadovoljni Gerard Pique v pogovoru s Slavkom Vinčićem. Foto: Guliverimage "Razveljavili so nam zadetek zaradi igranja z roko, nato pa nismo dobili kazenskega strela, čeprav je z roko igral tekmec. Jezen sem. To je nekaj neverjetnega," je dodal izkušeni Sergi Roberto, ki je odigral vso tekmo na San Siru. Branilec Barcelone Eric Garcia je po dvoboju priznal, da mu niso več jasna pravila o tem, kaj se zgodi, ko določen igralec igra z roko v kazenskem prostoru: "Sodniki so prišli do nas in nam pojasnjevali, da se zadetek, če ga doseže igralec, ki igra pred tem z roko, razveljavi, če pa je strelec nekdo drug, potem velja. Tako sploh ne vem več, kakšna so zares pravila."

Barcelono čakajo tri finalne tekme

Trener Barcelone je zaradi protestov prejel rumeni karton. Foto: Reuters Barcelona si je po porazu v Milanu otežila pot do napredovanja med 16 najboljših. V prejšnji sezoni ji ni uspelo, tako da je morala nadaljevati evropsko sezono v ligi Europa, kjer je doživela udarec in izpadla proti poznejšemu zmagovalcu Eintrachtu. V tej sezoni je še drugič zapored na gostovanju v ligi prvakov ostala brez točk. In to kljub dostojni predstavi, v kateri si je priigrala nekaj priložnosti, čeprav za razliko od gostovanja pri Bayernu svojega ritma igre ni vsiljevala domačinom tako izrazito kot na Bavarskem. V Münchnu je izgubila z 0:2, zapravila številne priložnosti, tudi tokrat je ostala brez doseženega zadetka.

Mojstrski zadetek Turka Hakana Calhanogluja v sodnikovem podaljšku prvega polčasa je zadoščal za sladko zmago Samirja Handanovića in ekipe. "Bili smo boljši in dominirali, čeprav si nismo priigrali zelo veliko priložnosti. Zdaj nas čakajo tri finalne tekme. Imamo le tri točke, Inter jih ima šest, Bayern pa devet. Smo v zahtevnem položaju, a se bomo skušali uvrstiti med 16," pojasnjuje Xavi, ki je del krivde za slabo predstavo zvalil tudi nase.

Veselje Hakana Calhanogluja po zadetku, s katerim je priigral Interju pomembno zmago. Foto: Reuters

"To je liga prvakov, morali bi zaigrati bolje. To smo tudi poskušali, pokazali več kot Inter, a se je tekmec zelo dobro branil. Ta poraz me skrbi, znašli smo se v nezavidljivem položaju," se zaveda, kako si do konca skupinskega dela ne sme več privoščiti nenačrtovanih porazov, če bo želel z Barcelono še ostati v igri za preboj v osmino finala.

Naslednji teden ga v sredo čaka "povratna" tekma z Interjem, tokrat na Camp Nou.