Navijači Atletica po kalvariji: Oblak, pojdi, ne zaslužimo si te!

Izpad Atletica v Evropi je zelo razočaral in prizadel navijače madridskega velikana, pri katerem ima pomembno vlogo Jan Oblak. Škofjeločan je v očeh navijačev na gostovanju v Portu (1:2), po katerem je postalo dokončno jasno, da Atletico sploh ne bo prezimil v Evropi, predstavlja eno svetlih točk Simeonejeve čete. Socialna omrežja so polna kritik na račun trenerja Diega Simeoneja, Škofjeločanu pa sporočajo, da naj raje zapusti klub in izkoristi svoje potenciale drugje kot pa v klubu, ki ima opravka z resno krizo tako rezultatov kot tudi igre.

Za Porto sta v polno že v prvem polčasu zadela Mehdi Taremi in Stephen Eustaquio. Izkoristila sta nezbranost obrambe gostov, zlasti Črnogorca Stefana Savića, sicer dobrega Oblakovega prijatelja. Atletico se je prebudil prepozno, zadetek Antoina Griezmanna je bil v drugem polčasu razveljavljen zaradi prekrška Rodriga De Paula, v sodnikovem podaljšku pa je Ivan Marcano s pomočjo Stefana Savića zatresel lastno mrežo in poskrbel za častni gol gostov. Za kaj več je bilo prepozno, ko je padel avtogol, se je igrala že peta minuta sodnikovega podaljška.

Atletico pokazal premalo, Oblaku se je to zgodilo prvič

Jan Oblak je oba zadetka na Zmajevem gnezdu prejel že v uvodnih 24 minutah. Foto: Guliverimage To je bila kalvarija. Atletico spada med največje in najdražje evropske klube. Vrednost igralcev je po podatkih Transfermarkta ocenjena na 611 milijonov evrov. To zadošča za 11. mesto v Evropi, a so na zelenici visoko cenjeni igralci pokazali bistveno manj, tako da se sploh niso uvrstili med 16 najboljših.

To med klubi, ki spadajo med deset najdražjih klubov v Evropi, denimo ni uspelo Barceloni (813 milijonov evrov), Manchester Unitedu (792) in Arsenalu (665), ki pa bodo za razliko od Atletica spomladi nadaljevali evropsko sezono (vsaj) v ligi Europa. Atletica tam ne bo, kar je ogromen neuspeh, saj so v skupini lige prvakov zaostali prav za vsemi in končali evropsko sezono že 1. novembra, kar je navijače navdalo z dobršno mero nezadovoljstva in besa.

Porto je bil z 12 točkami najboljši v skupini B lige prvakov. Club Brugge je bil z 11 točkami drugi, Bayer Leverkusen in Atletico pa sta jih zbrala le pet. Na smolo madridskega kluba so imeli Nemci boljše razmerje v medsebojnih srečanjih. Foto: Reuters

Tako je izostala priložnost, da bi se ponovila prigoda iz sezone 2017/18, ko je Atletico poiskal srečo v nesrečni. Najprej je bil neuspešen v skupinskem delu, osvojil šele tretje mesto, nato pa šel do konca v evropski ligi, v finalu nadigral še Marseille (3:0) ter prišel do evropske lovorike, sploh prve, ki jo je v karieri osvojil Jan Oblak. Pred tem je Škofjeločan izgubil v finalu evropske lige z Benfico (2014) in finalu lige prvakov z Atleticom (2016), šest let pozneje pa bo prvič, odkar se dokazuje med vratnicama madridskega velikana, če v zimskem prestopnem roku ne bo prišlo do senzacionalne selitve, spomladi ostal brez evropskih nastopov. To je veliko razočaranje za vse, tudi za Oblaka, ki je na Zmajevem stadionu v Portu nosil kapetanski trak, saj je nadomeščal poškodovanega Kokeja.

Razočaranja ni skrival že po "infarktnem" remiju proti Bayerju (2:2), v Portu pa se je evropska barka Atletica dokončno potopila. Foto: Reuters

Bil je nezadovoljen z igro soigralcev, Atletico je pokazal premalo, Porto pa je zasluženo po četrti zaporedni zmagi v ligi prvakov skočil na prvo mesto skupine B. Atletico je brez zmage v ligi prvakov že pet tekem zapored, kar se mu je nazadnje zgodilo daljnega leta 2009. Zato je ozračje med privrženci Atletica tako turobno. Tudi zaradi nekaterih spodrsljajev v domačem prvenstvu, kjer vodilni Real Madrid beži mestnim tekmecem že devet točk.

Vse več kritik na račun Simeoneja

Foto: Guliverimage Številni navijači Atletica so prek socialnih omrežij širili nezadovoljstvo s tem, kar je v Evropi prikazala Simeonejeva četa. Pokazala pa je bistveno premalo, da bi si prislužila vsaj oceno zadostno. Los Colchoneros so odpovedali po vsej črti. Ni bilo evropskih zmag, igra je bila nepovezana in raztrgana, tudi obramba, ki je v zadnjih letih veljala za zaščitni znak madridskega velikana, v njej pa je kraljeval pogosto nepremagljivi Oblak, je postala krhka in ranljiva.

Vse več je kritik, ki nakazujejo, da bi moral Diego Simeone, razmisliti o odhodu. In pustiti, da Atletico zadiha z novo energijo. Bo evropski neuspeh, največji, odkar je glavni trener strastni Argentinec, dal povod za spremembe? Simeone je eden najdražjih trenerjev na svetu. Je vročekrven in trmasti, tako da so ga navijači kmalu vzeli za svojega. Cholo pri Atleticu vztraja že desetletje, vmes je zavrnil vse ponudbe, ostal v Madridu in z rdeče-belimi osvojil že skoraj vse, kar se osvojiti da. Razen lige prvakov, kjer je dvakrat nesrečno izgubil v finalu.

Tako ni manjkalo napisov, naj Simeone odide (Cholo quedate). Po tednu, ki je minil kot iz nočnih mor, in je resnično spominjal na noč čarovnic ter 1. november, dan mrtvih. Najprej tragikomičen spodrsljaj proti Bayerju (2:2), nato nepričakovan poraz pri skromnem Cadizu (2:3), zdaj še neuspeh na tekmi, ki jo Atletico, če je hotel nadaljevali evropsko sezono, ne bi smel izgubiti. Poraz v Portu (1:2) je ob spoznanju, da je Bayer ostal doma neporažen proti belgijskemu prvaku Club Bruggeju, navijače Atletica pahnil v žalost. Kaj bi šele bilo, če med vratnicama znova ne bi blestel Jan Oblak. Zbral je šest obramb ter preprečil še višji poraz Atletica, ki bi zagotovo še bolj boleče odmeval v Evropi.

Oblak med navijači deležen ogromnega spoštovanja

Navijači so kapetanu slovenske reprezentance, ki mu po koncu sezone poteče pogodba z Atleticom, dali vedeti, da bi si zaslužil boljše moštvo od zdajšnje Simeonejeve čete. ''Upam, da bo Oblak zapustil Atletico. Je edini, ki si zasluži spoštovanje,'' se glasi eden izmed komentarjev. In ni edini, ki tako razmišlja. Še zdaleč ne.

Ojalá nos deje Oblak, el único que tuvo honor. pic.twitter.com/8tmV1aCoX6 — Edwin Paredes (@Paredwin10) November 1, 2022

Oblak vete ahora que puedes, no te merecemos. — . (@Xaorgi_ATM) November 1, 2022

Gracias Oblak, por evitar que el 1T terminé peor de lo que ya está. Como dicen muchos, no te merecemos. Si te vas, se respetará y se te agradecerá por todo ❤️🤍 — RYLozep 🏧 (@CarlosLozr) November 1, 2022

In kaj zdaj? Atletico, ki se bo zdaj lahko osredotočil le na domača tekmovanja, bo v nedeljo gostil Espanyol. Poraja se vprašanje, kako bodo takrat navijači pričakali Simeoneja, kateremu se pogodba z madridskim klubom izteče šele poleti 2024.