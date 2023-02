"Če bomo zdravi in bomo dobro jedli, bomo premagali Bayern"

PSG na povratni tekmi osmine finala lige prvakov lahko premaga Bayern München, je odločen Kylian Mbappe. Če bodo le zdravi, se dobro najedli in naspali. Prvo tekmo so izgubili z 0:1.

Najbolj zanimiv dvoboj osmine finala nogometne lige prvakov je PSG - Bayern München. Bavarski klub je torkovo prvo tekmo dobil z 1:0. Zadel je Kingsley Coman. V zaključku tekme je sicer dvakrat mrežo zatresel Kylian Mbappe, a obakrat iz prepovedanega položaja. Ker zaradi zdravstvenih težav še ni stoodstoten, je tekmo začel na klopi. Francoski zvezdnik verjame, da bodo na povratni tekmi v Münchnu dvoboj obrnili v svojo korist.

Tudi Lionel Messi in Marco Verratti sta zaradi lažjih poškodb izpustila nekaj treningov pred obrčaunom z Bayernom. Foto: Reuters "Zaostajali smo, a smo jim v zadnjem delu tekme povzročali veliko težav. Vsi naši igralci bodo morali biti zdravi in nato lahko odigramo dobro povratno tekmo in zmagamo. Pomembno je, da bomo vsi zdravi, da bomo dobro jedli in se dobro naspali," je odločen Mbappe, ki je dobil močan udarec v koleno in mišico pred dvema tednoma. Do zadnjega je bil njegov nastop proti Bayernu vprašljiv. Vstopil je v 57. minuti. "Ne bi smel igrati, a sem želel pomagati soigralcem, da jim dam nekaj dodatne energije."

Težave z mišico je imel tudi branilec Achraf Hakimi, ki ga je bil trener Christophe Galtier prisiljen ob polčasu zamenjati. Upajo, da bo nared do povratne tekme, ki bo osmega marca.

"Razpoloženje v ekipi je dobro, a se zavedamo, da je bil to šele prvi polčas. V Münchnu bo tekma povsem drugačna, saj bo moral PSG napasti na polno. Mi smo zadovoljni s svojo igro in veseli, da smo zmagali," je črto pod prvo od dveh tekmeh dvoboja s PSG-jem potegnil član Bayerna Eric-Maxim Choupo-Moting.