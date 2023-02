V Londonu zavrelo: razjarjeni Belgijec obračunal s trenerjem #video

Sredin obračun vodilnih moštev premier lige je z naskokom upravičil naziv velikega derbija, saj sta obe strani poskrbeli za pravo poslastico. Nogometaši Manchester Cityja, ki so zdaj sicer z odigrano tekmo več prevzeli prvo mesto, so povedli v 24. minuti, ko je Takehiro Tomiyasu slabo podal žogo vratarju Aaronu Ramsdalu, Kevin de Bruyne je žogo prestregel in jo prek vratarja poslal v mrežo. Bukayo Saka je v 42. minuti izkoristil enajstmetrovko za izenačenje, potem ko je vratar Ederson zrušil Nketiaha, sodnik Anthony Taylor pa je takoj brez oklevanja pokazal na belo piko kljub protestom sinjemodrih. Tekmo sta odločila gola Jacka Grealisha v 72. in Erlinga Haalanda, ta je dosegel že 26. gol v sezoni, deset minut pozneje.

V drugem polčasu se je močno zaiskrilo med Mikelom Arteto in Kevinom de Bruynejem. Foto: Guliverimage

Na srečanju dveh najmočnejših angleških ekip v tej sezoni se je ves čas dobro iskrilo, v 51. minuti je močno zavrelo med strelcem prvega zadetka De Bruynejem in strategom Arsenala Mikelom Arteto, ki je sicer pri sinjemodrih med letoma 2016 in 2019 opravljal vlogo pomočnika trenerja.

De Bruyne je ob izidu 1:1 jezno odrinil stratega topničarjev, potem ko mu je poskušal izbiti žogo, ko jo je ta želel pobrati in izvajati avt. De Bruyne se je pognal, da bi ob pritisku Manchester Cityja hitro pobral žogo in nadaljeval tekmo, Arteta pa je s telesom žogo zaščitil in jo odbil stran od sebe.

Yesterday, De Bruyne and Arteta didn't share the ball a bit 😬 pic.twitter.com/gSG1gaScKd — Emmanuel of Kwara (@Berry675477) February 16, 2023

Belgijec je zato španskega trenerja jezno odrinil, pobral žogo in mu ob tem še s prstom jezno zažugal pred obrazom. V spor se je vmešal še Granit Xhaka, da bi zaščitil svojega trenerja. Vročekrvneži so se nato le pomirili, de Bruyne pa je bil ob menjavi tri minute pred koncem tarča številnih privržencev Arsenala, ki so v Belgijca metali plastenke, ta se jim je s ciničnim nasmehom spretno izognil, na koncu pa se je s svojimi soigralci veselil velike zmage, ki je še zaostrila boj za naslov.

This is disgraceful!

Manchester City star Kevin de Bruyne was the target of a number of bottles thrown by Arsenal fans.

Lose with dignity.

What should the punishment be? pic.twitter.com/kLh4Ahr5wl — Antoine Allen (@AntoineSpeaker) February 16, 2023

Vroče vse do konca

"Čaka nas še veliko tekem, zdaj so tu še liga prvakov pa liga Europa. Pred vsemi je še ogromno zahtevnih izzivov. A pomembno je, da smo prišli do te točke, pred nekaj tedni smo imeli še osem ali devet točk zaostanka. Če bi izgubili še na tej tekmi, bi bilo skoraj odločeno. Odločilo bo zadnjih deset tekem, to bo res velik napor za igralce in vse klube," je po koncu dejal Guardiola, ki je bil vesel, da je njegov klub znova na vrhu premier lige.

Manchester City je z zmago skočil na vrh Premier lige. Foto: Reuters

Kljub porazu pa so bili optimistični tudi v taboru Arsenala. "Zdaj še bolj verjamem, kot sem pred tekmo. Z igro in ravnjo, kot jo je prikazala ta ekipa, smo verjeli, da jih lahko premagamo. Do njihovega drugega gola smo bili ves čas v igri. A podarili smo jim tri zadetke in tega si na taki ravni res ne smeš privoščiti. Razlika je bila v igri v kazenskem prostoru, oni so imeli tri priložnosti in vse so unovčili, mi jih nismo," je po koncu dejal Arteta.

