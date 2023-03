Klopp in ten Hag pozivata navijače h koncu vzklikov o tragedijah

Trenerja angleških velikanov Liverpoola in Manchester Uniteda, Nemec Jürgen Klopp in Nizozemec Erik ten Hag, sta navijače obeh moštev pred današnjim derbijem pozvala naj prenehajo z nespoštljivimi vzkliki o tragedijah iz preteklosti.

Navijači Liverpoola so pogosto skandirali o igralcih in osebju Uniteda, ki so leta 1958 umrli v letalski nesreči v Münchnu, navijači Uniteda pa so zmerjali Liverpool s pesmimi o tragediji Heysel leta 1985, ko je na finalu evropskega pokala umrlo 39 oseb, med njimi večina navijačev Juventusa, in katastrofi Hillsborough leta 1989, kjer je 97 navijačev rdečih iz Liverpoola umrlo na polfinalni tekmi pokala FA.

"Eden od glavnih razlogov, zakaj je rivalstvo med Liverpoolom in Manchester Unitedom tako posebno, je, da je tako intenzivno in nihče tega ne bi smel nikoli spremeniti," je v soboto dejal Jürgen Klopp v skupni izjavi klubov.

"Toda ko rivalstvo postane preveč intenzivno, lahko gre predaleč, kar ni dobro za nikogar. Tega res ne potrebujemo. Če lahko ohranimo strast in se znebimo strupa, bo veliko bolje za vse," je pozval nemški strateg Liverpoola.

"Izkoriščanje izgubljenih življenj v zvezi s katerokoli tragedijo je nesprejemljivo in čas je, da se to konča," dodaja trener Manchester Uniteda Erik ten Hag. Foto: Reuters Erik ten Hag je ob tem dodal: "Vsi obožujemo strast navijačev, ko se naše ekipe srečajo, vendar obstajajo meje, ki jih ne bi smeli prestopiti."

"Izkoriščanje izgubljenih življenj v zvezi s katerokoli tragedijo je nesprejemljivo in čas je, da se to konča. Odgovorni s tem ne blatijo le ugleda naših klubov, ampak tudi sebe, navijačev in naših velikih mest," je še dodal Nizozemec na klopi rdečih vragov.

Dvoboj Liverpoola in Manchester Uniteda se bo začel ob 17.30, na lestvici pa bolje kaže Unitedu, ki ima po 24 odigranih tekmah na tretjem mestu 49 točk. Rdeči iz mesta Beatlov so jih zbrali 39 in trenutno zasedajo šesto mesto.