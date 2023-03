Arsenal po strelskih vajah pobegnil na +5, uspešen tudi Liverpool

Arsenal je po 25 odigranih tekmah pri 60 točkah, z zmago pa je ekipa Mikela Artete najbližjemu tekmecu Manchester Cityju ušla na pet točk prednosti, tretji Manchester United je z odigrano tekmo manj pri 49 točkah.

Pot do zmage topničarjev je v 40. minuti kot prvi tlakoval Bukayo Saka, že v sodnikovem podaljšku prvega polčasa pa je na 2:0 povišal Gabriel Martinelli. V drugem polčasu se je med strelce vpisal še Martin Odegaard, končni izid 4:0 pa je v 80. minuti z drugim golom na srečanju postavil Martinelli. Arsenal se je tako Evertonu oddolžil za poraz, ki ga je z izidom 0:1 doživel prejšnji mesec.

Virgil van Dijk je zadel za vodstvo Liverpoola z 1:0. Foto: Reuters

Do zmage so prišli tudi nogometaši Liverpoola, ki so v drugem polčasu strli odpor Wolverhamptona. V 73. minuti je za 1:0 zadel Virgil van Dijk, štiri minute kasneje pa je zmago Redsov z zadetkom potrdil še Mohamed Salah in postavil končni izid 2:0.

Angleško prvenstvo, zaostali tekmi

Sreda, 1. marec: